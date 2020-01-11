Битва за Пру: как 30 лет назад норильский комбинат чуть не уничтожил мещерскую реку

«Я много видел живописных и глухих мест в России, но вряд ли когда-нибудь увижу реку более девственную и таинственную, чем Пра».

Очерк «Кордон 273» Константин Паустовский написал в 1948 году в мезонине деревянного дома среди мещерских лесов в поселке Солотча. Очарованный этими дикими, самобытными местами писатель тогда не мог знать, что спустя 40 лет эта красота окажется под угрозой уничтожения.

ТАИНСТВЕННЫЙ И БЕСКОРЫСТНЫЙ ДАР

Удивительную историю спасения лесной речки рассказал «Комсомолке» Юрий Анатольевич Звездочкин, который был непосредственным участником тех событий тридцатилетней давности. Возможно, именно благодаря его неутомимости, уверенности в своей правде и желанию идти до конца ежегодно сотни туристов могут с наступлением весны отрешиться от городского гула и погрузиться в таинственную песнь мещерского леса, его подруги речки с водой «цвета крепкого чая» и насладиться чистым хвойным воздухом, сплавляясь на байдарках по Пре.

— Я и сам водил походы по Пре, тогда мы больше сотни километров проплывали на лодках, до самого устья, — вспоминает Юрий Анатольевич, перебирая черно-белые фотографии. — Вообще родился я в Чебоксарах, до пяти лет жил в Подмосковье, а в 39-ом отца перевели в Республику Коми, и мы переехали.

Именно там, среди бурлящих прохладой рек, морщинистых гор, болот и поднебесных чащ, во время первых детских походов в лес и на рыбалку вместе с отцом, Юрий впервые ощутил величие природы, влюбился в ее красоту и осознал, что окружающий нас таинственный мир - ценнейший бескорыстный дар человеку, который необходимо беречь, если не хочешь потерять безвозвратно.

Окончив школу, юноша поступил в Московский авиационный институт на радиофакультет, а после защиты диплома, в 1957 году, отправился в Рязань, на родину матери. Здесь он начал работать в конструкторском бюро предприятия, занимавшегося ракетно-космическими разработками. Однако сердце технаря тосковало по природе, и потому Юрий в скором времени купил старенькую избушку в Клепиковском районе - в деревне Владычино, раскинувшейся на берегу Пры, в окружении леса и широких озер. Ездил туда каждые выходные, потихоньку латал домишко, наслаждался лесом и рыбалкой, пока однажды не стал свидетелем пугающей картины.

СВИНОФЕРМА НА ПЕСЧАНОМ БЕРЕГУ

«Корабельные сосны, поваленные ветром, лежали, как медные литые мосты, над ее коричневой, но совершенно прозрачной водой. С этих сосен мы удили упористых язей».

В 1989 году пойму Пры близ Владычина атаковали экскаваторы и самосвалы. Машины беспощадно ровняли землю, выкорчевывали молодые посадки. От реки пустили водовод на полметра в диаметре - для орошения пахотных земель. Сюда же навезли горы минеральных удобрений, которые во время весеннего половодья неизбежно оказались бы в реке - работа велась масштабная.

Как выяснилось, эти земли на шесть тысяч гектар, согласно приказу Совета Министров РСФСР от 29 января 1988 года, передали Норильскому горно-металлургическому комбинату для организации подсобного хозяйства. Работы вел совхоз «Северный» с центром в соседнем селе Калдево, а здесь, на песчаном берегу реки, «под носом» у жителей Владычина, собирались создать свиноферму на тысячу голов.

Юрий Звездочкин был непосредственным участником событий 30-летней давности.Фото: Екатерина МАЛАШИНА

— Я сразу понял, к какой катастрофе все это может привести, взгляните сами, — предлагает Юрий Анатольевич, раскрывая старенькую цветную карту, выданную ему как участнику первого слета туристов в Рязани. — Участок, отданный норильчанам, расположен на левом берегу Пры и тянется от Клепиков до Владычино. Верховья лесной реки представляют собой систему озер, соединенных протоками. Именно сюда ранней весной рыба из Оки устремляется вверх по течению на нерест. Почва здесь песчаная, разливы большие. Все нечистоты из свинофермы, все химикаты с пахот (а у нас земля такая, что нужны тонны ядреных удобрений, чтобы что-то росло) неизбежно оказались бы в воде, погубив мальков, а быстрая Пра несла бы отраву и дальше, до самой Оки, причиняя непоправимый урон речным и лесным жителям.

БОРЬБА ЗА ЛЕСНУЮ КРАСАВИЦУ

«Перемытые речной водой и перевеянные ветром песчаные косы поросли мать-и-мачехой и цветами».

Эта лесная красавица, питающая весь мещерский край, безусловно, была достойна того, чтобы бороться за нее не сдавая позиций. Сперва Юрий Анатольевич решил обратиться к «зеленым».

— Так мы называли туристов, любителей природы, ее защитников, — поясняет собеседник. — С одним из руководителей рязанских «зеленых», Александром Гавриловым, мы вместе работали на предприятии. Подошел к нему, рассказал, что происходит, показал фотографии водовода, техники, выкорчеванных посадок.

Отреагировали «зеленые» оперативно. На одном из ближайших заседаний областного совета народных депутатов Гаврилов потребовал от облисполкома добиться отмены решения Совета Министров о выделении участка на берегу Пры норильскому комбинату.

К проблеме подключилось и рязанское отделение географического общества. Председатель Юрий Карелин направил письмо в Институт географии Академии наук СССР (Институт географии РАН), в котором попросил поддержать рязанцев в борьбе за защиту бассейна Пры.

Ответ пришел через несколько месяцев - ученые были полностью солидарны с общественниками и пообещали, если потребуется, помочь с проведением экспертизы. «Организация на землях Клепиковского района в верховьях р. Пры подсобного хозяйства, на наш взгляд, противоречит не только природоохранным нормам, но и самой логике (в верховье одной из самых чистых рек Европейской средней полосы размещать гигантский свинокомплекс, не умея решать проблему очистки его стоков). Интенсивное сельскохозяйственное производство скажется на качестве природных вод района и на сохранности его уникальной флоры и фауны», — говорилось в письме, подписанном директором института Владимиром Котляковым.

Так, постепенно, шаг за шагом, защитники лесной красавицы начали привлекать внимание общества к происходящему.

АВЕРС И РЕВЕРС

«Заросли вереска и брусники подходили к самой воде, перепутываясь с зарослями рдеста, розовой частухи и телореза».

Как у каждой монеты неизменно есть две абсолютно противоположных стороны - аверс и реверс, - так и любой вопрос, в той или иной мере значимый для общества, неизбежно будет иметь два диаметральных мнения. К удивлению, и этот случай не стал исключением - у норильского комбината оказалось немало сторонников.

Настоящая полемика развернулась в 1988 году на страницах областных газет. Вскоре на проблему клепиковцев обратила внимание и всесоюзная пресса. Осенью в «Советской России» была напечатана большая статья «Противостояние на реке Пре». Столичные корреспонденты прогулялись по мещерским лесам, пообщались с местными жителями, задали важные вопросы землеустроителям. Впечатляющую экскурсию устроил журналистам тогдашний директор Окского заповедника Святослав Приклонский. Когда у него спросили, что же будет с Прой, если сейчас не прекратить эти работы, вместо ответа он показал корреспондентам небольшую речушку в окрестностях поселка Лакаш. Вода в ней была белой.

«Выше по течению стоит спиртзавод, и мы думали, это его работа, хотели уже закрывать, — цитирует издание Приклонского. — Но оказалось, что такой ее делают стоки с места, с которого лет пятнадцать назад снесли небольшой свинарник. Анализ воды показал: отравы содержится в ней во много раз больше предельно допустимой концентрации...»

Однако не для всех экологический вопрос тогда был приоритетным: город вечной мерзлоты ожидал продуктов, а жители села Калдево стремились работать, развивать хозяйство, обратить неосвоенные земли в дело. Возмущенные деятельностью, которую развернули защитники Пры, они написали коллективное письмо в редакцию «Советской России», которое впоследствии издание опубликовало без единой правки.

Река Пра в районе Окского заповедника 1 сентября 2019 года.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Позицию сторонников совхоза «Северный» поддержало и центральное телевидение. В сюжете программы «Почта этих дней» показали обветшавшие фермы и доведенных до отчаяния сельских жителей, для которых совхоз норильского комбината - это гарантированная работа, теплый хлеб каждый день, новые дороги и процветающее село. Слово экозащитникам в этой телепередаче почему-то не дали.

Противостояние на Пре продолжалось.

ВОДА КАМЕНЬ ТОЧИТ

«Река шла причудливыми изгибами. Ее глухие затоны терялись в сумраке прогретых лесов».

Звездочкин и его единомышленники продолжали писать письма во все инстанции. На участок размещения подсобного хозяйства выезжала комиссия Госкомприроды РСФСР, которая нашла нарушения в деятельности норильского комбината и другие источники загрязнения реки. Свою проверку провела и областная прокуратура, однако, несмотря на все заключения, работа на берегу Пры кипела с прежней силой.

В какой-то момент Юрий Анатольевич даже отчаялся. Своей досадой он поделился с приятелем Юрой Можаевым - тот частенько приезжал в гости, чтобы порыбачить. Узнав о проблеме мещерцев, рыбак связался со своим двоюродным братом. И вот известный советский писатель, человек, к слову которого нельзя не прислушаться, Борис Можаев публикует в «Правде» две статьи. На этих полосах он в пух и прах разносит защитников совхоза.

Вскоре Юрий Звездочкин получил письмо из облисполкома, в котором значилось: «Согласно договоренности, достигнутой руководством Норильского горно-металлургического комбината и Клепиковского райисполкома, земли Калдевского и Ханинского отделений совхоза «Северный» возвращаются прежнему землепользователю - совхозу «Макеевский». Таким образом, истокам р. Пры, будущей территории Мещерского национального парка не грозит интенсивная деятельность подсобного сельского хозяйства комбината...»

Спустя некоторое время норильчане разобрали свой водовод, вывезли технику и химудобрения из поймы, а речка Пра стала частью национального парка «Мещерский», образованного весной 1992 года.

Так завершилась эта битва человека за природу, длившаяся почти два года. Тем не менее, и сегодня кто-то, привычно закидывая удочку в реку, скажет: «Эх, зря совхоз не сделали. Сейчас бы такое богатое хозяйство было...»

Если бы людям 30 лет назад не удалось свернуть строительство свинкомплекса, вряд ли сегодня мы могли бы любоваться этой красотой.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Эколог Виолетта Черная:

— Действительно, создавать подсобное хозяйство и свинокомплекс в тех местах было нельзя. В случае нарушения очистки навозосодержащих стоков со свинводческого комплекса воды Пры утратили бы свое качество, а в результате водоотведения, река, вероятно, обмелела бы.

Кроме того, навозосодержащие стоки способствовали бы эвтрофикации реки и пойменных озер, летнему дефициту кислорода в воде при его и так невысоком содержании, уменьшению видового разнообразия и численности рыб и заморам в зимнее время. К тому же, стоки свиноводческих комплексов потенциально содержат яйца гельминтов и бактерии. Это могло бы привести к паразитарному заражению Пры и поймы.

Если говорить о земледелии на этих почвах, то его эффективность вызывает большой вопрос. Да, оно потребовало бы значительного внесения минеральных удобрений. Эти стоки с полей еще больше способствовали бы химическому загрязнению Пры и пойменных озер.

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