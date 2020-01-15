2020-01-14T15:51:16+03:00
Общество

После статьи «Комсомолки» в Рыбном сделали новую детскую площадку

На очереди еще и дорога, которой здесь прежде не было
Екатерина СМБАТЯН
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Вот такая красота теперь на месте, где еще недавно был пустырь. Фото: Предоставлено читателем.Вот такая красота теперь на месте, где еще недавно был пустырь. Фото: Предоставлено читателем.
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В ноябре «КП»-Рязань» опубликовала материал «Тупик города: Жители Рыбного годами добиваются решения элементарных бытовых проблем». В ней мы рассказали о перипетиях обитателей улицы Садовой. А через пару недель после выхода статьи на место явились депутат, представитель горадминистрации и подрядчик.

Классика жанра – так можно назвать пакет проблем, одолевающих жильцов Садовой. Это классический пример городской улицы с частными одноэтажными домами, извечная беда которых – дороги. Большого потока машин из-за низкой плотности населения здесь нет, потому власти такие тупики и откладывают до самых распрекрасных времен.

ШАНСЫ ЕСТЬ ИЛИ ИХ НЕТ?

Здесь же примерно до дома №50 асфальт есть, но после он заканчивается. Совсем к минимуму надежду на его продолжение сводят уже природные условия.

– Дорогу там не сделать, не получится – болота. Все поплывет, такое место, – в ноябре ответил на наш вопрос и. о. главы администрации Рыбного Алексей Полукаров.

Вторая, довольно распространенная неурядица подобных одноэтажных секторов – отсутствие детской площадки.

Дома разбросаны по большой площади, дети друг от друга живут далеко. Поставишь ее, а вдруг не дойдут?

По заверениям местных жителей, не просто дойдут, а добегут. Что суровые рыбновские малыши и подтвердили на практике, моментально оккупировав привезенный песок… в декабре. Но перед этим было чудо.

СМИ КАК ЗВЕНО ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

– Сначала приехала депутат, потом замглавы администрации, а затем подрядчик, – рассказала Юлия Пахомова, осенью и обратившаяся к нам с просьбой о публикации. – За какие-то 9 дней детскую площадку сделали!

Удивлению Юлии нет предела. На участок, указанный жильцами, привезли один грузовик песка. А после слов людей о том, что его недостаточно, пригнали… еще два КамАЗа, под завязку набитых песком. Правда, выровнять его попросили местных жителей, что те и сделали. Под аккомпанемент счастливых визгов детворы, дорвавшейся до своих «гор».

Эту фотографию мы сделали осенью. Тогда Юлия о детской площадке лишь мечтала. Фото: Екатерина СМБАТЯН

Эту фотографию мы сделали осенью. Тогда Юлия о детской площадке лишь мечтала.Фото: Екатерина СМБАТЯН

Дети улицы Садовой: Зима? Холодно? Не до игр с песком? Не… не слышали... Фото: Предоставлено читателем.

Дети улицы Садовой: Зима? Холодно? Не до игр с песком? Не… не слышали... Фото: Предоставлено читателем.

Следом на площадке установили качели. Три штуки. Причем одни из них специально для малышей – с «закрывашкой», чтобы те не выпадали.

Песочницу поставили тоже современную, с крышкой, защищающей от собак и кошек. Кстати, крышка эта, будучи снятой и поставленной на землю, служит лавочкой. Настоящую же лавочку обещают установить после зимы, вместе с забором. Его пока делать не будут, поскольку… ограждение помешает укладке дороги, намеченной на будущую весну.

– Разровняют и щебенкой все засыпят. Нас заверили, что дорога уже в плане, – говорит Юлия.

Интересный получился опыт. И дело вовсе не в том, что власти отреагировали на публикацию в СМИ: это хоть и не всегда при подобных бытовых проблемах, но случается.

Дело в налаживании обратной связи. Ведь всю работу представители власти, подрядчик и жители провели рука об руку. Долго обсуждали, что куда и как лучше установить. Причем обе стороны пошли на уступки, поскольку у одних свои пожелания, у других – свои рабочие инструкции и ограничения. И нашли-таки взаимопонимание. Вот так, буквально на практике, без заявлений/отписок и последующей ругани.

Там, правда, еще проблемы с мусором, тротуаром, освещением и прочее и прочее. Но главное, что обе стороны алгоритм все же опробовали. И друг друга не испугались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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