Главное — безопасность! Как подготовить автомобиль к зиме

Зима не меньше, чем лето, подходит для путешествий. Новогодние праздники — пожалуй, лучшее время, для того чтобы отправиться в поездку по России на своем автомобиле. Только представьте: загадочно кружатся в свете фар редкие снежинки, тихо играет любимая музыка по радио, на заднем сидении дремлют ваши спутники, а вы уверенно ведете машину и точно знаете: путешествие будет волшебным, а верный четырехколесный друг не подведет.

На самом деле каждый водитель знает, что зима — суровое испытание для автомобиля. Тем, кто много ездит, не раз приходилось останавливаться на дороге, чтобы помочь «голосующим» автомобилистам. Если летом поломавшаяся в пути машина — это неприятная потеря времени и нервотрепка, то зимой, в мороз, заглохнуть на пустой трассе может быть действительно опасно.

Чтобы точно знать, что твой автомобиль преодолеет все ледяные кочки, не заскользит на «стеклянном» асфальте и не свернет внезапно с намеченного пути, необходимо заранее подготовить его к непредсказуемым форсажам русской зимы.

Безопасность — прежде всего!

Многие думают, что подготовить автомобиль к зиме — значит поменять резину и пополнить запасы незамерзайки. Однако этого недостаточно. Очень важно до наступления неблагоприятных дорожных условий проверить геометрию колес.

Термин «сход-развал» знаком каждому водителю. Колеса автомобиля должны быть установлены в соответствии с определенными параметрами. Если они нарушены, то шины будут быстро стираться, что в итоге может привести к аварии на скользком покрытии. Да и в целом автомобиль будет плохо «держать» дорогу — это не добавит его хозяину чувства безопасности.

Регулировать геометрию колес должны профессионалы. Лучше всего обратиться в официальный дилерский центр, где установлено новейшее оборудование, а все сотрудники прошли необходимое обучение. В сервисном центре «Чехия Авто» владельцы автомобилей SKODA до 31 декабря 2019 года могут измерить и отрегулировать геометрию ходовой части на очень выгодных условиях. Эта услуга для автомобилей старше двух лет обойдется в 1490 рублей.

Чтобы быть полностью уверенным, что в автомобиле нет затаившейся неполадки, которая может внезапно привести, например, к заносу при повороте, лучше всего проверить ходовую часть на диагностическом вибростенде. Это устройство поможет определить работоспособность амортизаторов и состояние ступичных подшипников. Кроме того, загнав автомобиль на стенд, слесарь-механик проверит шаровые соединения рычагов и рулевое управление на отсутствие люфтов и сайлентблоки рычагов на отсутствие расслоений. До 31 декабря в техцентре «Чехии авто» для владельцев автомобилей SKODA действует фиксированная цена на эту услугу — 690 рублей.

Зимний сервис с выгодой!

Если же во время диагностики выяснилось, что автомобилю требуется ремонт, не вздумайте расстраиваться! Подумайте, что могло бы случиться, отправься вы в путешествие с неисправностью под капотом. А теперь облегченно выдохните: больше неприятных сюрпризов не будет! Ведь вы знаете, какая деталь неисправна, а специалисты сервисного центра «Чехия Авто» быстро ее заменят. Кроме того, этой зимой для владельцев автомобилей SKODA старше трех лет специально для таких случаев действует выгода до 40%. Вы сможете сэкономить шесть тысяч рублей на покупке оригинальных деталей и работ, связанных с заменой отдельных компонентов трансмиссии, комплекта ГРМ и водяного насоса, компонентов подвесок и тормозной системы. Чтобы воспользоваться предложением, нужно получить промо-код, оставив заявку на официальном сайте дилерского центра.

При оплате услуг постоянные клиенты «Чехии Авто» смогут воспользоваться бонусами, которые начислялись при прохождении техосмотра у официального дилера в рамках программы «SKODA Бонус». С помощью начисленных баллов можно оплачивать до 50% от стоимости ремонтных работ или оригинальных деталей и аксессуаров, приобретенных в дилерских центрах SKODA. Один бонусный балл равен одному рублю.

В этом году зима в Рязанскую область не спешит, а это значит, что вы еще успеете проверить свой автомобиль, обратившись в дилерский центр «Чехия Авто». Только не затягивайте — никто не знает, когда начнется снегопад!

Дилерский центр «Чехия Авто» находится по адресу: Рязань, ул. Есенина, 1б (выезд на Солотчу).

Тел/факс: 8 (4912) 955558. Сервис: тел. 8 (4912) 955557. chehia-avto.ru

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