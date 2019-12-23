Лед тронулся. Руководство скорой помощи пошло на уступки сотрудникам

В истории с трудовым кризисом на рязанской городской станции скорой помощи появились некоторые положительные сдвиги. Об этом на встрече с юридической службой обкома КПРФ рассказала инициативная группа водителей и фельдшеров медицинского учреждения.

По их словам, сразу после встречи коллектива «неотложки» с коммунистами на станцию заявились с проверкой представители прокуратуры и трудовой инспекции. А в пятницу, 20 декабря, состоялось собрание сотрудников и руководства учреждения, где был принят ряд судьбоносных решений. Так водителям и фельдшерам с нового года поднимают зарплату на несколько тысяч рублей. Кроме того, им возвращают удобные суточные графики дежурства.

«Благодаря этому, за два дня на работу вернулось 6 человек, 13 заявлений еще подано. У нас восстанавливается численный состав», – комментирует один из водителей.

Еще одним важным решением, горячо поддержанным коллективом, был перевод сотрудников с часовой нормы труда на календарную, что должно значительно сократить простои автопарка из-за запретов водителям работать сверх установленной часовой нормы.

Фото: РОО КПРФ

Вероятно, таким решениям руководства станции поспособствовал широкий общественный резонанс, вызванный протестом медиков. Напомним, в начале декабря в обком КПРФ с жалобой на беспредел, творящийся в этом медицинском учреждении, обратилась инициативная группа, выражающая, по их словам, мнение большинства сотрудников ГССМП.

Несколькими днями позже более 70 водителей и фельдшеров приняли участие во встрече с коммунистами – депутатом Государственной Думы Олегом Лебедевым, первым секретарем Рязанского обкома КПРФ Денисом Сидоровым и помощником депутата госдумы Дмитрием Иваничкиным.

Эта встреча получила широкую огласку в средствах массовой информации, в том числе, как ни странно, лояльных власти. По ее результатам Олег Лебедев направил правительственные телеграммы Министру здравоохранения России Веронике Скворцовой, Генпрокурору РФ Юрию Чайке и губернатору Рязанской области Николаю Любимову. В них он обратил внимание чиновников на общественную значимость сложившихся в организации проблем и потребовал принять срочные меры для их решения.

Остается надеяться, что повышение заработных плат не станет временной мерой, чтобы «сбить градус» протеста в преддверии праздничных мероприятий. И что через 1-2 месяца эту, и без того небольшую прибавку, не снимут.

Также еще не до конца решен вопрос возвращения водителей в состав бригад. Перед работниками он стоит достаточно остро, т.к. функции санитаров водителям выполнять все равно приходится, но за это они не получают доплат и не имеют никаких гарантий, связанных с рисками при исполнении данных обязанностей.

Фото: РОО КПРФ

По мнению коммунистов, Указы Президента о повышении доходов медперсонала должны выполняться не только на бумаге, для чего и проводятся подобные махинации с выводом водителей из состава бригад, но и на деле. Зарплаты всех, кто участвует в спасении жизней, работая порой в экстремальных условиях, должны быть достойными. С этой целью депутат Рязанской городской Думы Денис Сидоров направил запросы губернатору Николаю Любимову и председателю областной Думы Аркадию Фомину с просьбой найти возможность в полном объеме финансировать «неотложку» из бюджета области.

Тем не менее, лед тронулся. И огромная заслуга в этом коллектива станции скорой помощи, сплоченных и настойчивых сотрудников которой в борьбе за свои права не остановили никакие угрозы и санкции.

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