Хочешь новенький iPhone 11PRO или IPad? Заправься на рязанской сети АЗС «Импульс»!

Все региональные СМИ в последние дни занимает одна тема: «Рязань – новогодняя столица». Пишут о параде Дедов Морозов, гастрономическом фестивале, в котором примет участие более тридцати рязанских ресторанов и кафе. Уже опубликована полная программа празднеств, но в ней, по нашему мнению, не уделили достаточное внимание… автомобилистам.

А ведь в Рязани по статистике легковых авто больше, чем в среднем по России: если нормой считается 300 машин на 1 тысячу населения, то в нашем городе эта цифра приближается к пятистам.

«ЧТОБЫ УЧАСТВОВАТЬ БЫЛО ИНТЕРЕСНО»

И тут пришла радостная весть от управляющего партнера сети АЗС «Импульс» Евгения Бородина. Неоднократный победитель независимых топливных экспертиз рассказал нам о том, что объявлен конкурс с солидным призовым фондом.

– Мы решили провести конкурс, чтобы участвовать в нем было интересно, – поделился задумкой Евгений. – Большинство хочет выиграть айфон. Это логично, вещь дорогая. Я с друзьями общался, спрашивал, мол, что хотите выиграть. Вкусы оказались разные: некоторые хотят, победив в конкурсе, бесплатно получить от 50 до 300 литров – много ездят. По статистике, рязанцу необходимо 4 литра в день, вот и посчитайте – 75 дней можно будет передвигаться бесплатно. Другие хотят получить годовой абонемент на фитнес – это около 20 тысяч рублей. Повторюсь – призы на всякий вкус.

Евгений отказался назвать сумму, но мы примерно подсчитали, во сколько обойдется «Импульсу» своеобразный новогодний подарок для автомобилистов – это около 1,5 миллиона рублей. Заметьте, конкурс рассчитан не только на рязанских владельцев авто, каждый, кто заправляется на АЗС «Импульс», может стать обладателем солидного приза. Что для этого необходимо сделать? Прежде всего, установить на мобильное устройство приложение АЗС «Импульс» – оно доступно для всех сегодняшних операционных систем. Если приложение уже установлено, необходимо его обновить до последней версии – тогда на первый план выйдет раздел «Конкурс», а «Акции» передвинутся в дополнительное меню – все это сделано для удобства конкурсантов. Второе, и последнее – заправиться на АЗС «Импульс» на сумму не менее, чем 500 рублей. За это любому, выполнившему эти два условия, в мобильном приложении выпадет «Золотая монета» с уникальным шестизначным номером. Ее обладатель автоматически попадает в число участников конкурса. И 29 декабря – прямо перед новогодними праздниками, ну чем не подарок от Деда Мороза – в ходе лотереи определятся победители.

И еще, для самых активных клиентов предусмотрены утешительные призы – качественная «незамерзайка».

«НИКАКИХ ГЕНЕРАТОРОВ СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ»

И еще одна деталь, делающая этот конкурс, по крайней мере, в лице циничных журналистов, весьма привлекательным. С Евгением Бородиным мы встречаемся уже не первый раз и заметили, что он, как и положено современному руководителю, с девайсами на ты. Но тут он отступил от своего правила и… вернулся в прошлый век.

– Там все будет только для своих – такое мнение о проводимых сейчас конкурсах существует, и мы решили его развенчать. Мы специально ушли от генераторов случайных чисел. Причины две: нет самого процесса ожидания победы (барабанит пальцами по столу – прим. авт.). Второе, и самое главное. Я с нашим айтишником разговаривал. И он рассказал, что может написать программу, в которой это самое ожидание и будет. Равно и то, что может сделать так, что победят «нужные» номера, – смеется руководитель сети АЗС «Импульс».

– А мы этого не хотим – все должно быть честно.

Поэтому будет целое шоу с лототроном, вытаскиванием шаров и радостными криками победителей. Проведет его квартет самых известных шоуменов Рязани, а в чем его изюминка, мы не расскажем. Ведь тогда новогодней сказки не получится.

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ПОДАРКИ НЕ ТОЛЬКО ДАРИТЬ, НО И ПОЛУЧАТЬ ПРИЯТНО

Как нам сообщил управляющий партнер сети АЗС «Импульс» Евгений Бородин, и сам дружный коллектив, по всей вероятности, получит подарок. От государства. Помните, мы рассказывали об уникальной технологии «Coverball», разработанной специалистами сети АЗС «Импульс»? Нет? Тогда напомним, в чем суть рационализаторского предложения, позволяющего сохранить для тех, кто заправляет свое авто на «Импульсе», эффект «заправляюсь, как на заводе».

На каждом НПЗ бензин или дизтопливо хранится в вертикальных резервуарах, имеющих одинаковый диаметр, что сверху, что снизу. Это позволяет сверху установить понтон, не позволяющий испаряться летучим фракциям – самому ценному, что есть в составе каждого топлива. Но, к сожалению, подобное устройство невозможно разместить в горизонтальных резервуарах для хранения топлива на АЗС – диаметр у них на разных концах различается.

Тогда на «Импульсе» придумали такую вещь. В резервуар засыпаются полые шарики, изготовленные из материалов, которые не вступают в реакцию ни с одним из видов топлива. И, когда емкость заполняется из прибывшего бензовоза, который на НПЗ заправляется методом рекуперации, что позволяет сохранить эти драгоценные летучие фракции, то шарики всплывают наверх. Тем самым образуется некая защитная плоскость – отсюда и название, которое с английского переводится как «Ковер из шариков». Таким образом, эффект «заправляюсь, как на заводе», сохраняется почти стопроцентно.

Откроем маленький секрет – «Coverball» до сих пор не запатентован. И, как сообщил нам в беседе Евгений Бородин, в конце уходящего года компания вожделенный патент получит. Этот факт подтверждает постулат о том, что «Импульс» не «впаривает» с помощью акций и конкурсов некачественное топливо тем 16 тысячам автомобилистов, выбравшим именно эту сеть АЗС.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Наша встреча с Евгением Бородиным проходила прямо в помещении АЗС «Импульс» на проезде Шабулина. Входиливыходили те, кто хотел заправить свою машину. Одна молодая женщина прислушалась к нашему разговору, а затем подошла к столику с вопросами. Услышав про конкурс, она достала свой смартфон и проверила, обновилось ли приложение. Убедившись в этом, сказала:

– Я точно выиграю – везучая.

А нам подумалось: вот процесс и пошел! Предновогодний конкурс сети АЗС «Импульс» начался.

СКАЗАНО

Управляющий партнер сети АЗС «Импульс» Евгений Бородин:

– Кафе и рестораны принимают участие в мероприятиях «Новогодней столицы». И мы подумали: «А чем мы хуже?». И мы, рязанская сеть АЗС, решили тоже внести свою посильную лепту в радостную предновогоднюю атмосферу родного города. Мероприятий много, атмосфера праздничная, в Рязань приедет много людей – и почему мы должны остаться от всего этого в стороне? Ведь люди будут передвигаться, и не только на общественном транспорте.

СПИСОК ПРИЗОВ КОНКУРСА

• Абонемент в фитнес-клуб

• Алкотестер

• Антирадар

• Беспроводные наушники

• Видеорегистратор

• Планшетный ПК

• Сертификат в аквапарк

• Сертификат в СПА

• Смартбраслет

• Смартчасы

• Смартфон

• Топливо 50 л

• Топливо 100 л

• Топливо 200 л

• Топливо 300 л

• Тур выходного дня «Фестиваль»

• Ужин в ресторане на двоих

• Фотосессия

• Электросамокат

• Power Bank

• Стеклоомывающая жидкость

Импульс. Условия НГ конкурса. Условия следующие. Бесплатно скачайте и установите мобильное приложение «АЗС Импульс». Если у вас уже установлено мобильное приложение «АЗС Импульс», обновите его до последней версии. Зарегистрируйтесь в мобильном приложении «АЗС Импульс». Заправляйтесь на АЗС «Импульс» в период с 29 ноября по 29 декабря на сумму от 500 рублей. За каждую заправку Вы будете получать монеты с уникальным 6 значным номером, которые будут отображаться в соответствующем разделе мобильного приложения «АЗС Импульс». Чем больше монет вы накопите, тем выше шанс выиграть приз. 29 декабря в 12:00 в прямом эфире состоится розыгрыш подарков путем случайного выбора на каждый подарок уникального 6 значного номера монеты. После розыгрыша основного призового фонда между 200 участниками акции, набравшими максимальное количество монет, в качестве поощрительного приза будет разыграна 1 тонна жидкости стеклоомывателя. Полная информация об организаторе акции, правилах, условиях участия, количестве призов по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения – на сайте azsimpulse.ru и по телефону 8 800 550 15 51 (звонок по России бесплатный). На правах рекламы.