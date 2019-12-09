Автокросс в честь освобождения: в Михайлове годовщину снятия оккупации отметили гонкой

7 декабря в Михайлове прошел автокросс, посвященный 78-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. История этой гонки восходит к 2011 году. Тогда одним из инициаторов и вдохновителей соревнований выступил михайловский спортсмен, чемпион Рязанской области по автокроссу Юрий Морозов.

- Приятно, что дело, начатое нами, несколько лет назад продолжает жить, среди участников много молодых ребят – это замечательно, - отметил Юрий Валентинович.

Примечательно, что в этом году впервые на михайловскую трассу выехали юниоры – дети, выступающие на автомобилях «Ока». Их собралось пять человек, среди них одна девочка – Алена Филатова из Арзамаса.

Алена Филатова.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Результаты соревнований в зачетной группе юниоров, а также в классе Д2-Н (ВАЗ-2108), где было представлено семь участников, определялись по сумме двух финальных заездов. В зачетную группу Д2-классика («Жигули») заявились 13 спортсменов – здесь пришлось проводить два полуфинальных заезда, утешительный финал «Б» и главный финал.

Несмотря на свою малочисленность, заезды на малолитражках «Ока» смотрелись динамично. Дети особо не осторожничали и не церемонились друг с другом. Первый заезд выиграл тамбовчанин Егор Кошелев, причем какое-то время ему пришлось двигаться по трассе со внезапно открывшимся капотом. Во втором заезде Кошелев хоть и финишировал вторым, но этого вполне хватило, чтобы завоевать итоговое золото соревнований. Компанию ему на пьедестале составили Артем Аксенов (Касимов) и Андрей Пустовалов (Липецк).

Контактная борьба на старте заезда среди юниоров.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

А вот представительнице прекрасного пола не повезло. Если в первом заезде Алена смогла закончить гонку в призовой тройке, то во втором – подвела коробка передач… Бездыханная машина замерла в начале очередного круга.

В зачетной группе Д2-Н безоговорочную победу одержал Станислав Евсенин. Справедливости ради отметим, что основной контингент представленных спортсменов составили начинающие гонщики, поэтому достойную борьбу навязать Евсенину никто не смог. По словам Станислава, он каждый боролся с собой и пытался проехать все лучше и лучше.

Евсенин на пути к победе.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Станислав Евсенин.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Можно порадоваться за Артема Фомичева, проводившего свою первую гонку и сразу попавшего на пьедестал почета.

Довольно интересно развивались события в заездах на «Жигулях» и их аналогах заднеприводных автомобилях «Иж-Ода». Довольно неожиданно в главный финал по итогам своего полуфинального заезда не смог отобраться один из организаторов нынешней гонки Михаил Синяев. К чести спортсмена, он собрал свои лучшие бойцовские качества на утешительный финал «Б» и в непростой плотной борьбе все же отвоевал себе последнюю путевку в главный заезд.

Михаил Синяев (№13) преследует Аксенова в борьбе за путевку в финальный заезд.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Правда, в финале выше седьмого место подняться Синяев уже не смог. Победу же отпраздновал Олег Гусев, уверенно вырвавшийся в лидеры с самого старта и удержавший у себя за спиной тамбовчанина Александра Свиридова и рязанца Сергея Головастова.

Результаты соревнований:

Зачетная группа Д2-юниор (автомобили «Ока»)

1. Егор Кошелев (Тамбов)

2. Артем Аксенов (Касимов)

3. Андрей Пустовалов (Липецк)

Зачетная группа Д2-Н (легковые, передний привод)

1. Станислав Евсенин (Рязань)

2. Александр Андрющенко (Рязань)

3. Артем Фомичев (Рязань)

Зачетная группа Д2-Н (легковые, задний привод)

1. Олег Гусев (Рязань)

2. Александр Свиридов (Тамбов)

3. Сергей Головастов (Рязань)

Вылет Руслана Колганова, после которого у автомобиля срезало привод.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

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