Пик дискомфорта: рязанцы убеждены, что их дома захватили управленцы из Москвы

В Рязани развернулась самая настоящая война. Управляющие компании ведут ее не на жизнь, а на смерть. И все это ради того, чтобы «взять под крыло» многоквартирные дома. На кону – сотни тысяч рублей. В ход идет все: подложные протоколы собраний, обман и подделка подписей жильцов.

ДОКУМЕНТОВ НЕ ПОДПИСЫВАЛИ, СОБРАНИЙ НЕ ПРОВОДИЛИ

В редакцию обратились жители семи многоквартирных домов, расположенных на улице Стройкова, 51, Татарской, 68 и в селе Дядьково на улице Грачи, 56, 56 корпус 1, 58, 58 корпус 1, 60 и других домов. Все владельцы недвижимости утверждают, что стали жертвами обмана со стороны столичной УК ООО «ПИК-Комфорт», получившей право управления их домами.

Люди уверены, что не подписывали никаких документов по выбору данной компании, в собраниях жильцов не участвовали, а подписи, да и сами документы, сданные в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области – считают сфальсифицированными.

Причем, как нам стало известно, все протоколы собраний поступили в ГЖИ одновременно и сданы от имени жильцов представителем управляющей компании. Возмущенные случившимся, жильцы написали заявления в УМВД, прокуратуру и Государственную жилищную инспекцию с требованием проверить законность передачи их домов под управление «ПИК-Комфорт». Также люди указали, считают, что их подписи в протоколах собраний были подделаны, а это уже является признаком правонарушения, карающегося Уголовным кодексом.

«Инициаторы» собраний узнавали о них лишь тогда, когда их «подписи» уже стояли на документах.

11 СОБРАНИЙ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ

Кроме того если верить документам, переданным в ГЖИ, с 12 по 28 октября сотрудники ООО «ПИК-Комфорт» умудрились провести 11 собраний жильцов в огромных многоквартирных домах. Все, кто знает, с каким трудом организуются подобные мероприятия, говорят о фантастичности подобных скоростей.

– Считаю все случившееся провокацией и неправомерными действиями со стороны «ПИККомфорт», – рассказала жительница дома №68 на улице Татарской Инна Меркулова. – От моего имени была распространена информация о проведении собрания собственников жилья, инициатором которого я не являюсь, даже подписан договор управления домом. Тем более не могло быть и речи о расторжении договора с ООО УК «Сервисный центр ЖКХ», работой которого мы в целом довольны.

Подтверждает эти слова и жительница дома №56 корпус 1 на улице Грачи в Дядьково Ольга Магомедова. Женщина рассказала, что от имени ее матери якобы было проведено собрание жильцов:

– В самом же протоколе есть и якобы моя подпись. Но ни я, ни моя мать эти документы не подписывали и даже не видели в глаза. В собрании мы тоже не участвовали, поэтому считаю, что кто-то нечистый на руку подделал все документы.

Жильцы этих домов рассказали, что выбрали ООО УК «Сервисный центр ЖКХ» по причине неудовлетворительной работы прежних управленцев. Все как один подтвердили добровольность выбранной ими новой управляющей компании.

ТИПИЧНАЯ СИТУАЦИЯ ДЛЯ ГОРОДОВ РОССИИ

Как оказалось, ситуация, с которой столкнулись жильцы рязанских многоэтажек, далеко не уникальна. С похожими действиями со стороны ООО «ПИК-Комфорт» столкнулись москвичи, ростовчане, воронежцы и жители ряда других городов России.

Так, в 2018 году десятки домов Бескудниковского района Северного округа Москвы получили новую управляющую компанию: их стала обслуживать «ПИК-Комфорт» вместо «УК Бескудниковский».

38 домов этого района якобы сменили УК на собрании собственников – это по официальной версии. На деле же жители этих домов – на Бескудниковском бульваре, Дмитровском шоссе и на Дубнинской улице – узнавали о смене УК из квитанций по оплате ЖКХ.

На самом деле и «УК Бескудниковский», и «ПИККомфорт» – это лишь дочернии компании ООО «Маяк», аффилированной с бизнесменом Сергеем Рубцовым. «ПИК-Комфорт» – это основной бренд, компания, которая обслуживает по всей России более 5000 тысяч домов. И постоянно становится фигурантом различных коммунальных скандалов и ответчиком в судах.

Фото: архив "КП".

МЫ ИДЕМ И ГАЗ ВЕДЕМ…

И ситуация доходит до абсурда. Жильцы некоторых домов рассказали, что «благодаря» ООО «ПИК-Комфорт» у некоторых из них в квартирах появился газ – даже там, где его нет по проекту. Оказывается, это жильцы проголосовали за заключение договора с АО «Мосгаз» о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования, причем на условиях, предложенных АО «Мосгаз». И ничего, что плиты в доме электрические!? А уж как будет обслуживать в Рязани газовое оборудование московская фирма АО «Мосгаз», остается только догадываться…

ДРУГАЯ ВЕРСИЯ

При этом в УК ООО «ПИК-Комфорт» нам сообщили, что руководство компании в курсе ситуации, сложившейся в Рязани. Также им известно, что вышеуказанными домами в настоящий момент управляет ООО УК «Сервисный центр ЖКХ».

– Жители действительно провели общие собрания собственников, на которых проголосовали за возврат под управление «ПИК-Комфорт» (прежнее название «Рязанский сервисный центр ЖКХ» больше не используется, чтобы не вводить жильцов домов в заблуждение). Протоколы и бюллетени голосований были переданы инициаторами в управляющую компанию, и затем пакет документов подан на проверку в Жилищную инспекцию, где они находятся до сих пор, – пояснил генеральный директор ООО «ПИК-Комфорт» Сергей Рубцов.

В ответе на наш официальный запрос руководитель компании подтвердил, что местными правоохранительными органами действительно было запущено делопроизводство. Но жильцы – инициаторы вышеуказанных собраний – сообщили, что их якобы ввели в заблуждение и убедили проголосовать за «Сервисный центр ЖКХ».

– Присутствует столкновение интересов. Однако, пока в судебном порядке не будет доказано, что бюллетени голосования одной из сторон подделаны, все эти обвинения не имеют силы и рассматриваются нами лишь как способ давления на жителей, – заключил Сергей Рубцов.