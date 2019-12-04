Рязанские офтальмологи: Каждую неделю в стране от глаукомы слепнет один человек

Несмотря на то, что глаза – один из самых сложно устроенных органов человеческого тела, к их здоровью мы очень часто относимся легкомысленно. И даже ухудшение зрения не всегда побуждает нас обратиться за помощью к специалистам. А есть такие опасные заболевания, которые усыпляют бдительность, не проявляя себя до тех пор, когда восстановить зрение будет уже невозможно. Одно из них – глаукома. На сегодняшний день этим термином объединены порядка 60 заболеваний. Глаукома может быть врожденной, ювенильной (юношеской) и приобретенной. Первый тип – достаточно редкое заболевание, но оказывающее значительное влияние на развитие ребенка. Второй развивается у молодых людей 18-20 лет из-за совокупности нарушений строения глаза и сопутствующих заболеваний. Приобретенная – самая распространенная – развивается у людей старше сорока лет.

– Причин развития глаукомы очень много, – рассказывает Татьяна Ефимова, врачофтальмолог, лазерный офтальмохирург офтальмологической клиники «Мой взгляд». – Это, конечно, наследственный фактор, нарушение мозгового кровообращения, постоянные «скачки» артериального давления, наличие близорукости высокой степени, сахарный диабет и другие сопутствующие факторы.

Статистика в нашей стране на редкость угрожающая: каждый день один человек заболевает и каждую неделю один человек слепнет из-за глаукомы. Чем раньше поставлен диагноз – тем эффективнее лечение, и тем лучше прогноз.

ТРУДНОСТИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ

В клинике «Мой взгляд» диагностика глаукомы включает такие современные методики, как периметрия, тонометрия, гониоскопия, оптическая когерентная томография.

– У нас несколько методик по измерению давления, – поясняет Татьяна Ефимова. – Чтобы установить, является ли высокое внутриглазное давление индивидуальной особенностью человека или признаком заболевания, проводим – пахиметрию или биометрию. На сегодняшний день этим исследованием в Рязани занимается только наша клиника. Затем определяем, в какой степени выражены атрофические процессы в диске зрительного нерва. Установить диагноз в самых ранних стадиях очень сложно, а чаще невозможно – в этом случае первостепенную роль отдают выявлению анатомо-структурных изменений с помощью оптической когерентной томографии.

Внутриглазное давление может быть снижено медикаментозно, лазерным лечением либо хирургическим путем.

КОГДА НЕОБХОДИМА ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ

Нередко к доктору больной приходит уже с запущенной стадией заболевания. Если медикаментозная терапия не эффективна, показано хирургическое лечение.

– Цель лазерной операции – восстановление нормального оттока внутриглазной жидкости, и, соответственно, нормализация давления и стабилизация состояния зрительного нерва, – поясняет Татьяна Николаевна.

Среди основных видов лазерного лечения глаукомы, которые применяются в клинике «Мой взгляд»: селективная лазерная трабекулопластика, лазерная гониопунктура, лазерная иридэктомия.

Лазерное лечение глаукомы в клинике «Мой взгляд» проводится в специализированном кабинете на импортном оборудовании нового поколения. Все процедуры безболезненны, не занимают много времени и осуществляются в комфортных для пациента условиях.

– Пациенты, страдающие глаукомой, должны находиться на диспансерном учете у офтальмолога, – советует Татьяна Николаевна, – каждые 23 месяца проходить осмотр у специалиста, пожизненно получать рекомендованное лечение.

Сохранить ясный взгляд в течение долгих лет может каждый, если следовать нехитрым правилам: регулярно проходить диспансеризацию, соблюдать назначенный режим и придерживаться курса лечения. Медицина повторяет нам, что тело может быть здоровым, если мы о нем заботимся. Так что дайте себе шанс на лучшую жизнь.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным ВОЗ, общее количество больных глаукомой уже превышает 100 миллионов, и ежегодно регистрируется не менее 600 тысяч новых случаев слепоты из-за данной болезни. По данным мировой научной статистики, в мире каждую минуту от глаукомы слепнет один человек, а каждые 10 минут – один ребенок.

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