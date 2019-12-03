Жить в гуще событий – модно, интересно и доступно!

Жить в центре дорого! – такими страшилками привычно обмениваются люди, обсуждая цены на недвижимость. И когда приходит время изменить свое качество жизни, мы выбираем квартиры на окраинах, даже не рассматривая варианты в центре. Пришло время изменить представление жителей Рязани о том, что дорого. Например, проводить время в пробках по дороге на работу и домой. Или лишать себя возможности ходить на концерты и спектакли. Или гулять вечерами по расцвеченным огнями центральным улицам и уютным паркам города. Всего этого мы невольно лишаемся, запирая себя в каком-нибудь отдаленном районе. Возможно раньше жилье в центре и подразумевало высокую цену за квадратный метр, но сейчас приобрести квартиру на уровне среднерыночной стоимости – не проблема. Хотите просыпаться каждое утро в самом сердце города – добро пожаловать на виртуальную экскурсию по жилым комплексам группы компаний «ЕДИНСТВО».

«ВРЕМЯ» НАЧАТЬ ЖИТЬ ДЛЯ СЕБЯ

Сегодня жизнь диктует нам свои условия: чтобы быть успешным, необходимо легко ориентироваться в круговороте событий, успевая делать карьеру, проводить время с близкими и отдыхать. Тем, кто хочет управлять своим временем, стоит обратить внимание на строящийся жилой комплекс на улице Полевой, буквально в 10-15 минутах ходьбы от центра города. Его трудно не заметить, еще труднее пройти мимо. Архитектурная составляющая ЖК «Время» поразит самых взыскательных клиентов. Тонкая гармония формы и цвета, лаконичные линии и достоинство технических решений создают оригинальное и современное фасадное решение.

Одна из проблем, от которой страдают жители центра города – небогатая инфраструктура дворовой территории. Негде поставить машину, негде играть детям, даже негде посидеть возле дома. Здесь вы забудете о таких неудобствах. Вокруг жилого комплекса предусмотрен большой двор, места в котором достаточно для реализации интересов жильцов всех возрастов.

Современные и многофункциональные спортплощадки позволят планировать свои тренировки в удобное для вас время и оставаться всегда в форме, а зеленая зона отдыха станет любимым местом прогулок всех членов семьи! В единый оригинальный ансамбль объединены детская площадка, лавочки, элементы благоустройства и зеленые насаждения.

Теперь пора совершить виртуальную экскурсию по квартирам ЖК «Время», представленным в различных, но неизменно функциональных планировках. На выбор покупателей как смарт-варианты, так и классические, выполненные по всем стандартам эргономики жилья. Став владельцем, каждый сможет реализовать собственные идеи в интерьере, и согласно индивидуальным представлениям о комфорте разместить функциональные зоны в квартире. Ориентировочный срок сдачи комплекса – конец 2021 года, так что у клиентов ГК «ЕДИНСТВО» есть достаточно времени, чтобы определиться со стилем ремонта или подобрать мебель в свою будущую квартиру.

Архитектурная составляющая ЖК «Время» поразит самых взыскательных клиентов. Тонкая гармония формы и цвета, лаконичные линии и достоинство технических решений создают оригинальное и современное фасадное решение.

Главная изюминка смарт-жилья – большие и уютные кухни-гостиные, которые вмиг становятся центром притяжения для всей семьи. Сюда дети перетаскивают свои игрушки, сюда из спальни приходят провести время взрослые, здесь за большим столом собирают родных и друзей. А просторные лоджии и вместительные кладовые облегчат вам задачу по размещению как крупногабаритных вещей, так и мелочей.

Теперь вам некуда спешить, потому что все основные объекты будут рядом – театры, концертные площадки, торговые центры, парки, детсады и школы. А прекрасная дорожная развязка позволит добраться до любой точки города. На что вы потратите сэкономленное время? На любимых, на отдых, на работу? Уж точно не на томление в дорожных пробках. Пришло время быть счастливыми и свободными!

«ФАМИЛИЯ» ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЕЙНОЙ ДИНАСТИИ

На покупку новой квартиры мы обычно решаемся, когда в нашей жизни происходят радостные перемены. Дарят ли родители отдельное гнездышко молодоженам, расширяют ли пространство супруги, ставшие мамой с папой, благоустраивают ли старость успешные дети бабушкам и дедушкам – все это делается внутри семьи и во имя семьи. Именно поэтому, ставя во главу угла самые важные связи в жизни каждого человека, группа компаний «ЕДИНСТВО» назвала свой жилой комплекс на улице Чкалова «Фамилия». Два гармоничных многоквартирных дома-башни в 20-25 этажей – здесь действительно хочется обосноваться целой династией. Жилье спроектировано по самым современным и модным европейским моделям. Застройщик позаботился о том, чтобы солнца в помещениях было много – высокие потолки, большие окна, панорамное остекление лоджий. Приятным бонусом к продуманному жизненному пространству квартир станет высокоскоростной интернет, цифровое телевидение, радио, телефон. Так что вы всегда будете на связи с внешним миром.

Но наша жизнь не замкнута границами квартиры – красоты, простора и удобства хочется и за ее порогом. Эстеты по достоинству оценят архитектурную индивидуальность фасада и просторные, красивые, светлые подъезды с зеркалами «в пол», выполненные по авторскому дизайнпроекту и отделанные качественными материалами. Здесь все продумано исходя из насущных потребностей жителей. Например, в широких лифтовых холлах без труда могут разойтись две большие компании или разъехаться две детские коляски, система освещения устроена таким образом, чтобы нигде не осталось темных и небезопасных углов, и закоулков. Хорошая новость: теперь можно не хранить дома коляски, велосипеды и другие крупногабаритные вещи – для этого на каждом этаже в жилых секциях и паркинге построены кладовки.

Кстати, о паркинге. В ЖК «Фамилия» он подземный и рассчитан на 250 мест. Безопасность владельцев и сохранность автомашин обеспечивается безупречными системами видеонаблюдения и пожаротушения. А спуститься к своему авто, можно не покидая дома – на пассажирском или грузовом лифтах. Возле ЖК имеется также наземная парковка, однако ее наличие никак не угрожает безопасности жителей – ни взрослых, ни особенно маленьких. Как и во многих своих домах, в «Фамилии» реализован принцип «двор без машин». Благодаря специально закольцованному проезду, дороги расположены минимум за 5 метров от здания. Попасть во двор не смогут не только автомобили, но и посторонние люди. Территория огорожена, оснащена системой контроля доступа и домофонной связи и охраняется. Во внутреннем дворе установлены детские игровые площадки для малышей и ребят постарше, а также спортивные снаряды для сторонников здорового образа жизни. На волейбольной площадке можно устраивать междворовые соревнования. А травмобезопасное покрытие позволит избежать ушибов и травм при падении. Находиться во дворе дома невероятно приятно: здесь и прогулочные зоны, и скамейки для отдыха, и много зелени – кустарники, красивые клумбы с цветами. Что важно, не забыли строители и о комфорте для людей с ограниченными возможностями, а также для мам с колясками.

Во внутреннем дворе ЖК «Фамилия» установлены детские игровые площадки для малышей и ребят постарше, а также спортивные снаряды для сторонников здорового образа жизни.

«Фамилия» расположена в такой удобной локации, что под рукой оказываются важные социальные учреждения – три школы, два детских сада, взрослые и детские поликлиники, два вокзала, стадион, торговый центр, банки. А из окон башен открывается великолепный вид: уже с высоты 15-го этажа весь город становится виден как на ладони.

Кстати, жилой комплекс уже введен в эксплуатацию, это значит, что в доме есть свет, газ и отопление, все лифты работают – можно сразу делать ремонт и переезжать.

«ЧАПАЕВ»: КОГДА ВСЕ ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ

Главная претензия жителей старого фонда – это нестабильное отопление из-за частых прорывов на городских сетях и промерзающие зимой стены. В новых домах подобных проблем нет – учитывая потребности людей, застройщики выбирают индивидуальное отопление. Газовые котлы обеспечивают также бесперебойное горячее водоснабжение, а счетчики для учета расхода воды и газа упрощают контроль над расходом ресурсов.

Таким образом, какая бы холодная погода ни установилась за окном, в вашей квартире будет тепло и уютно. И, конечно, никаких неожиданных отключений воды. Выбрать для своей семьи светлые и теплые квартиры рязанцы могут в ЖК «Чапаев», который откроет двери уже в следующем году. Расположенный на одноименной улице комплекс из двух домов открывает перед своими будущими жильцами поистине безграничные возможности. Пять минут прогулочным шагом – и вы на площади Ленина. Рядом живописные места отдыха, памятники архитектуры, прогулочные зоны, крупные торговые центры, школы, стадионы, вузы, поликлиники и госучреждения.

Проектируя новый ЖК, авторы ставили перед собой интересную и сложную задачу – сделать его облик стильным и современным и в то же время органично вписать в историческую застройку центра. Нам кажется, что это им удалось.

Проектируя ЖК «Чапаев», авторы ставили перед собой интересную и сложную задачу – сделать его облик стильным и современным и в то же время органично вписать в историческую застройку центра.

Одним из главных преимуществ жилого комплекса в ГК «ЕДИНСТВО» считают огромный выбор планировок. Так полюбившиеся всем ценителям нестандартных решений в дизайне и свободы творчества смарт-планировки здесь представлены в самых многообразных вариантах в зависимости от потребностей семьи. За счет большой кухни-гостиной и просторной спальни можно формировать разные варианты пространства квартиры. Всем, кто выбирает квартиру в центре города, предпочитая жить повыше, достается в подарок чудесный вид из окна на город! Из квартир верхних этажей «Чапаева» открывается прекрасный вид на живописные пейзажи Кремля и его окрестностей.

Дворовая инфраструктура продумана с точки зрения комфорта и безопасности так же основательно детально. Территория имеет бульварное озеленение и разделена на зоны отдыха для взрослых и детей. На многофункциональной детской и современной спортивной площадках играть можно хоть целый день, и родители могут не беспокоиться, что их чада травмируются – минимизировать повреждения призвано специальное напольное покрытие. Ограждены дети будут и от опасности попасть под снующие по двору машины. Для автовладельцев построят наземный гараж-стоянку закрытого типа на 323 машино-места. Собственное парковочное место значительно экономит время и силы – теперь не нужно искать, где припарковать машину даже в центре города, потому что у авто есть собственный дом!

«ОВАЦИЯ» ДЛЯ ИЗБРАННЫХ

ЖК «Овация» – это дом клубного типа, который в настоящее время возводится на улице Дзержинского. Клубным можно назвать только элитный дом, построенный из высокотехнологичных и натуральных материалов, имеющий развитую инфраструктуру, закрытую территорию и приятных соседей. В нем всего 105 квартир, и он определенно придется по душе желающим жить в некоем уединении и спокойствии, но одновременно в престижном районе города с развитой инфраструктурой. Благодаря своему архитектурному решению новый дом от группы компаний «ЕДИНСТВО» прекрасно дополняет внешний облик улицы Дзержинского – одной из самых исторически значимых улиц города. Простота форм потребовала повышенного внимания к деталям фасада жилого комплекса.

Задумав этот проект, специалисты строительной компании поставили целью соединить передовые технологии с изящным дизайном, для того чтобы клиенты смогли жить в квартире своей мечты.

Многообразие планировок, в том числе и смарт-планировки, позволят своим владельцам ощутить максимальный комфорт и почувствовать на себе все преимущества собственного планирования пространства. Разнообразие и эффективное использование площади – залог того, что можно подобрать квартиру, отвечающую потребностям конкретной семьи. Большие панорамные окна и видовые квартиры на центр города – прекрасная составляющая для комфортной жизни. Также приятным бонусом станет тот факт, что из окон квартир на верхних этажах открывается прекрасный вид на все крупные городские салюты.

Уникальности дому придает и еще одна особенность – он спроектирован таким образом, чтобы обеспечить максимальное попадание солнечного света в квартиры. А индивидуальное отопление сделает ваше жилище не только светлым, но и комфортным – вы сами сможете создать погоду для своей семьи.

В жилых комплексах ГК «ЕДИНСТВО» всегда большое внимание уделяется дворовой территории дома, где можно интересно провести время, спокойно отдохнуть с детьми или заняться спортом. Уютный, красивый и концептуальный двор ЖК «Овация» будет расположен на благоустроенной, изолированной от посторонних глаз территории. При подготовке проекта эффективно распределен каждый квадратный метр пространства. Как и во многих жилых комплексах, здесь реализована концепция «двор без машин».

При такой планировке больше полезной площади можно отвести под функциональные зоны для спокойного и активного отдыха, а взрослые могут не бояться за детей. С заботой о самых маленьких жителях на территории будет спроектирована функциональная и современная детская площадка, а любители активного отдыха смогут проводить время на спортивной площадке. Чтобы двор выглядел зеленым и привлекательным в любое время года, все высаженные здесь деревья и растения будут тщательно подбираться с учетом времени их цветения. Жители ЖК «Овация», имеющие личный автотранспорт, смогут оставить машину в подземном паркинге, где предусмотрено 27 машино-мест.

Уникальности дому придает и еще одна особенность – ЖК «Овация» спроектирован таким образом, чтобы обеспечить максимальное попадание солнечного света в квартиры.

Кроме придомовой территории для современного покупателя не менее важным стала развитая инфраструктура. И в этом отношении будущим новоселам «Овации» очень повезло. Развитый район города, удобное расположение в центре, пешеходная доступность площади Победы, детсады, школы, больницы, торговые центры – все для комфортной жизни в сердце Рязани. Совсем рядом прогулочная зона с парком развлечений, а любители активного образа жизни будут рады наличию поблизости бассейнов, стадионов и зон для занятия спортом.

ЕСЛИ ВАМ НРАВИТСЯ КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ

Для строительства недвижимости бизнес-класса всегда выбирают наиболее привлекательные в городе территории. Но не только место красит недвижимость, но и недвижимость место.

Построенный в центре исторической и культурной жизни города, с великолепными видами на панораму Рязанского кремля ЖК «Мичурин» предназначен для тех, кому нравится жить красиво.

Фасад, отделанный декоративным камнем, изящные французские балкончики, пилоны и карнизы, панорамное остекление, как известно, настоящий бизнес-класс узнаваем в деталях. Дом сочетает стиль неоклассицизма и современные европейские архитектурные решения, а при его возведении использовались самые передовые и качественные экологически чистые материалы. Над отделкой подъездов трудились профессиональные дизайнеры, воплощая идею светлых и просторных холлов. Продумана даже такая деталь, как отсутствие порогов – подъезды находятся на одном уровне с землей.

Благодаря свободной планировке квартир вы сами решите, сколько комнат вам нужно и как они будут расположены. Для тех, кому в городской суете не хватает загородного простора, понравятся квартиры с открытой террасой площадью до 35 м2. А чтобы независимо от площади в вашем семейном очаге всегда было светло и солнечно, в квартирах высокие потолки 2 м 90 см и панорамные окна. Стоит отметить, что окна здесь даже в ванной комнате. Кстати, если вы приобретаете 2, 3 или 4-комнатную квартиру, то наверняка будете приятно удивлены, обнаружив, что в них предусмотрены две ванные.

Как и любой жилой комплекс бизнес-класса, «Мичурин» построен с учетом современных энергоэффективных технологий. Внешнее утепление фасада, индивидуальное поквартирное отопление, стальные панельные радиаторы и разработанные для российского климата стеклопакеты – все эти составляющие сделают погоду в вашем доме такой, в какой нуждается именно ваша семья.

Одна из главных достопримечательностей «Мичурина» – просторный двор-патио, полностью закрытый от посторонних глаз. Он состоит из трех отдельных зон. Одна, основная, будет расположена между подъездами и две дворовых территории, которые будут находиться на крышах нежилых помещений с выходом на площадь Мичурина. Продумали архитекторы и досуговую зону для детей: благодаря грамотному разделению пространства, занятия по возрасту найдутся и для малышей, и для подростков.

А на уличных тренажерах можно будет заниматься в любое время года.

Подземный паркинг ЖК «Мичурин» рассчитан на 198 мест. Здесь можно приобрести как персональные, так и семейные места для своих железных коней.

В шаговой доступности от ЖК «Мичурин» находится все что нужно для интересной, здоровой и комфортной жизни. Чтобы провести время с друзьями и любимыми, можно выбрать одно из модных кафе и роскошных ресторанов, отправиться в расположенные поблизости сквер и сады или на спектакль. Сторонники здорового образа жизни с удовольствием воспользуются возможностью тренироваться на стадионе, площадках для бега, а также посещать фитнес-центр.

P.S.

Для клиентов группы компаний «ЕДИНСТВО» действуют специальные предложения от крупнейших банков, а также несколько видов рассрочки. Квартира мечты станет еще ближе за счет выгодных условий по ипотеке.

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В ТЕМУ

Узнать еще больше информации вы сможете на сайте компании ГК «ЕДИНСТВО»:

ЖК «Время» https://edinstvo62.ru/building/kvartiry-na-polevoj

ЖК «Фамилия» https://edinstvo62.ru/building/kvartiry-na-chkalova

ЖК «Чапаев» https://edinstvo62.ru/building/kvartiry-v-centre

ЖК «Овация» https://ovaciya62.ru/

ЖК «Мичурин» http://michurin62.ru/

Застройщик ООО «Лира». Подрядчик ООО «Стройпромальянс». Разрешение на строительство №62-29-162-2018 от 27 июня 2018 года. Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф. Строительный адрес: г. Рязань, ул. Полевая, д.73. Застройщик ООО «Сатурн». Подрядчик ООО «Стройпромальянс». Разрешение на строительство №62-29-204-2017 от 27 октября 2017 года. Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф. Строительный адрес: г. Рязань, ул. Чапаева, д. 61. Застройщик ООО «Вега». Подрядчик ООО «Стройпромальянс». Разрешение на строительство №62-29-135-2018 от 05 июня 2018 года. Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф. Строительный адрес: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 19. Застройщик ООО «Деловой союз». Подрядчик ООО «Прага-М». Разрешение на строительство №62-29-100-2018 от 03 мая 2018 года. Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф. Строительный адрес: г. Рязань, ул. Введенская, д. 115.

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