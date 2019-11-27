Высокие технологии на службе успешного бизнеса

21 ноября в Туле прошел межрегиональный пресс-тур для представителей ведущих СМИ России на тему «Цифровые сервисы «Ростелекома» для развития среднего и малого бизнеса». В течение всего дня журналисты из различных регионов центра России знакомились с новыми тульскими достопримечательностями, а заодно узнавали об услугах, предоставляемых компанией предпринимателям.

Началась официальная часть пресс-тура в открывшемся апреле 2018 года творческом индустриальном кластере «Октава».Фото: Константин МОГИЛИН

НЕ ПРОСТО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, НО И АНАЛИТИКА

Началась официальная часть пресс-тура в открывшемся апреле 2018 года творческом индустриальном кластере «Октава». Здесь представителям СМИ рассказали об услуге «Видеонаблюдение», дающей возможность удаленного просмотра видео и хранения видеоархива. Услуга позволяет оперативно организовать видеонаблюдение на неограниченном количестве объектов без затрат на сетевую инфраструктуру (никакого дорогого «железа», лицензий и поддержки).

Причем к этой опции у компании «Ростелеком» существует дополнение - «Видеоаналитика». Оно создано специально для удовлетворения потребностей бизнеса и позволяет распознавать объекты и анализировать видео в соответствии с бизнес-задачами клиента. Модуль определяет количество вошедших и вышедших посетителей, пересекающих заранее установленный отрезок линии в одном из двух возможных направлений, называемых «вход» и «выход».

- Система по запросу построит отчет и графики по заданным параметрам. Данные также отображаются в виде online-счетчика (в левом верхнем углу экрана монитора), который показывает количество вошедших и вышедших из помещения посетителей, - рассказал руководитель направления центра компетенций по продуктам и пресейлу Азат Нугуманов.

После презентации услуги журналисты познакомились с экспонатами уникального «Музея станка».Фото: Константин МОГИЛИН

После презентации услуги журналисты спустились этажом ниже, где познакомились с экспонатами уникального «Музея станка». В стенах, где сейчас живет экспозиция, раньше были действующие заводские цеха, поэтому эстетику производства создавать здесь не пришлось, она и так отлично сохранилась. Цементные стены и пол, невероятно высокий потолок, приглушенный свет и шум завода. Это пространство больше похоже на мультимедийный центр, чем на обычный музей.

ОНЛАЙН-ДВЕРЬ НА КАЗАНСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

Знакомство с городом и сервисами «Ростелекома» продолжилось на территории Тульского кремля, Казанской набережной и пространства «Искра». И если древняя крепость хорошо известна тулякам и гостям города, то отреставрированная набережная появилась здесь в сентябре 2018 года. Эта уникальная общественная территория создана с оглядкой на лучшие практики планирования подобных пространств. Надо заметить, что они сразу же стала любимым пространством для досуга у очень многих людей.

В течение всего дня журналисты из различных регионов центра России знакомились с новыми тульскими достопримечательностями.Фото: Константин МОГИЛИН

Здесь представителям средств массовой информации показали проект «Ростелекома» и регионального правительства «Тула рядом». В его рамках на станции метро «Тульская» Московского метрополитена и на Казанской набережной Тулы установлена онлайн-дверь, которая в режиме реального времени объединила пассажиров метро с посетителями исторического центра Тулы. Онлайн-дверь представляет собой цифровые панели для видеотрансляции с места событий. Заглянув сюда из метрополитена, можно наблюдать за насыщенной жизнью на главной набережной Тулы, а, подойдя к такой же двери в Туле, - увидеть столичное метро в постоянном движении.

На станции метро «Тульская» Московского метрополитена и на Казанской набережной Тулы установлена онлайн-дверь, которая в режиме реального времени объединила пассажиров метро с посетителями исторического центра Тулы.Фото: Константин МОГИЛИН

Дальше, пройдя через музейный квартал на улице Металлистов, журналисты оказались в новом городском пространстве «Искра», занимающем здание бывшего епархиального училища. Сегодня здесь находится крайне приятный квартал с множеством кафе, магазинов, площадок, фотозонами и многим другим.

Здесь на экране планшета сотрудники «Ростелекома» показали, как работает услуга «Видеонаблюдение», на примере камер установленных на территории городского пространства.

«РОСТЕЛЕКОМ ЭКРАНЫ» и Wi-Fi КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ

Переместившись в ресторан «Пряности и радости», участники пресс-тура узнали об услуге для бизнеса «Ростелеком Экраны», которая предназначена для построения и централизованного управления распределенной сетью рекламно-информационных экранов для более полного взаимодействия с аудиторией.

- Тем, кто решил воспользоваться сервисом впервые, «Ростелеком» предоставляет каналы передачи данных, устанавливает видеопанели и медиаплееры специальной коммерческой серии, а также обеспечивает программным обеспечением для хранения и централизованного управления показами, - рассказала руководитель направления центра компетенций по продуктам и пресейлу Ильсияр Бакеева.

В качестве платформенного ПО для создания услуги выбрана отечественная система Addreality, лидирующая на рынке подобного класса систем в России и СНГ.

Также во время презентации в ресторане журналистам рассказали об услугах «Информбезопасность», «Виртуальной АТС», коммерческих СМС-рассылок и Wi-Fi.

Демонстрация услуги «Умный дом» прошла в обновленной локации детского центра «Город профессий».Фото: Константин МОГИЛИН

Последняя позволяет автоматизировать сбор контактов и профилей социальных сетей пользователей, подключившихся в Wi-Fi сети.

- Подключаясь к Wi-Fi сети, посетители проходят авторизацию через социальные сети «Вконтакте», «Одноклассники», Instagram, Facebook и другие, - пояснил специалист департамента продаж корпоративным сегментам Дмитрий Симатов. – Кроме этого, хочу обратить ваше внимание на услугу Wi-Fi Радар, позволяющую показывать рекламу пользователям, которые посещали заведение нашего клиента или находились рядом с ним. Специальные точки доступа собирают идентификаторы (MAC-адрес) всех устройств с включенным Wi-Fi в радиусе действия устройства.

Данные затем экспортируются на рекламные площадки MyTarget и Yandex. Площадки «находят» людей по MAC-адресам в своей базе и создают аудиторию.

Завершился пресс-тур от «Ростелеком» в кулинарной студии «Петух в вине».Фото: Константин МОГИЛИН

«УМНЫЙ ДОМ» И РИЕТ ИЗ ЛОСОСЯ

После обеда журналисты переместились в крупнейший тульский ТРЦ «Макси», где им показали работу услуг «Публичного Wi-Fi» и «Видеонаблюдения». Демонстрация услуги «Умный дом» прошла в обновленной локации детского центра «Город профессий».

Представители СМИ на время оказались владельцами новой услуги, с помощью которой смогли обнаружить вора и вызвать полицию, вовремя среагировать на пожар и потоп в помещении, а также проследить за нерадивой няней, оставившей ребенка в опасности.

Завершился пресс-тур от «Ростелеком» в кулинарной студии «Петух в вине». Здесь под присмотром опытных кулинаров журналисты своими руками приготовили два блюда средиземноморской кухни: говяжий оссобуко и риет из лосося.

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