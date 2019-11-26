2019-11-26T20:48:08+03:00
Общество

Последняя неделя: срок уплаты имущественных налогов истекает 2 декабря

Инспекции продлили время работы – до субботы включительно
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах произошли изменения. Фото: Архив "КП".По сравнению с предыдущим годом в расчетах произошли изменения. Фото: Архив "КП".
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2 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов гражданами – владельцами транспортных средств и объектов недвижимости, напоминают специалисты Межрайонной ИФНС России № 3 по Рязанской области.

Всех, кто до сих пор не получил уведомление или хочет задать вопросы о порядке исчисления налогов, приглашают посетить инспекции. До 30 ноября во всех налоговых инспекциях региона продлен прием: в будни с 9 до 20 часов, в субботу, 30 числа, с 10 до 15 часов.

Специалисты напоминают, что по сравнению с предыдущим годом в расчетах произошли изменения.

Тем, у кого 3 и более детей, предоставлены два налоговых вычета. Величина земельного налога уменьшается на кадастровую стоимость 6 соток площади одного участка. Налог на имущество физических лиц уменьшается на кадастровую стоимость 5 кв.м общей площади квартиры и 7 кв.м общей площади жилого дома – в расчете на каждого несовершеннолетнего члена семьи.

Внимание: для федеральных льготников (пенсионеров, инвалидов, многодетных) действует беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот и вычетов.

– В этом году применен коэффициент, ограничивающего ежегодное увеличение суммы налога на имущество, – отмечают специалисты. – Сумма налога за земельный участок, дом или квартиру не может увеличиться больше, чем на 10%, по отношению к прошлому году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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