Елена Волкова приняла участие в приемке дороги на улице Чкалова

19 ноября руководитель фракции «Единая Россия» в Рязанской городской Думе Елена Волкова вместе с представителями администрации областного центра, подрядной организации и активными жителями приняла участие в приемке участка дороги на улице Чкалова.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от площади Димитрова до пересечения с улицей Весенней были отремонтированы дорожное полотно протяженностью 445 метров и тротуары.

– Мы с коллегами в начале октября провели мониторинг хода и качества работ на нескольких участках дорог, в том числе и на улице Чкалова, так как к нам поступали жалобы от рязанцев, – отметила Елена Волкова.

Проектом были предусмотрены замена асфальтобетонного полотна, ремонт тротуаров и съездов, установка бордюров, искусственной неровности на пешеходном переходе к школе №17, дорожного ограждения и знаков, нанесение разметки. В настоящее время ведется устройство экопарковки, рассчитанной на 8 машиномест.

– Разметка на дороге выполнена из термопластика. Гарантийный срок на нее установлен — год. Если весной мы увидим, что разметки не видно, то подрядчик ее обновит, — сообщил представитель управления благоустройства на замечание, что разметка местами стерлась.

Подрядчик же придерживался мнения, что она «просто запылилась».

В ходе осмотра к членам комиссии подошли работники «Водоканала», работающие неподалеку. Они обратили внимание на то, что к ним поступают жалобы от рязанцев: после ремонта дорожного полотна на улице Чкалова несколько люков колодцев, расположенных на проезжей части, неплотно закрыты, они гремят. Кроме того, асфальт вокруг них немного просел. Данный недочет подрядчик, скорее всего, сможет устранить только с наступлением тепла.

Жители, присутствующие на приемке дорог, заметили, что не везде установлен бордюр, в некоторых местах он оказался скрыт под строительным мусором или под слоем асфальта, на небольших отрезках — полностью отсутствовал.

Фото: Пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

– На четной стороне улицы Чкалова установили остановочный павильон. Остановка общественного транспорта здесь была и прежде, но не было навеса. Все это выполнено также в рамках проекта ремонта, — рассказала Елена Волкова.

По словам представителя управления благоустройства города, рядом запланирована организация пешеходного перехода.

Елена Волкова отметила, что ряд замечаний депутатов Рязанской городской Думы подрядчиком были устранены.

– На всей протяженности пешеходной части улицы Чкалова, где были перепады уровня тротуара, сделаны плавные съезды — обеспечена доступность для маломобильных групп населения, — пояснила руководитель фракции «Единая Россия». — Была учтена и просьба директора школы №17 — выполнен ямочный ремонт на дорожке, ведущей к образовательному учреждению.

У жителей и членов комиссии остались нарекания к участку у поворота на улицу профессора Никулина. Эта территория не была включена в проект ремонта дороги в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик пошел навстречу — продлил тротуар, установил бордюр.

– Но, тем не менее, территория выглядит неблагоустроенной, на некоторых ее участках после дождя скапливаются лужи, лежит строительный мусор — все это выглядит неопрятно, – добавила депутат.– Люди видели, что ведется масштабный ремонт дороги и прилегающей территории на улице Чкалова. Достаточно сложно объяснить, почему именно этот участок был пропущен.

С представителем администрации города было рассмотрено несколько вариантов решения возникшей проблемы.

– Работы мы приняли. Все нарушения и недоделки были зафиксированы. Подрядная организация часть из них должна устранить в течение недели, некоторые — в период гарантийных обязательств, — подвела итоги лидер партийного объединения в Рязанской городской Думе Елена Волкова. — Мне кажется, что многих претензий жителей можно было бы избежать, если бы проектно-сметная документация была составлена более качественно.

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