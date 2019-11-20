Вояж по Рыбновскому району привел «Комсомолку» в прокуратуру

Неделю назад мы опубликовали материал о проблемах обитателей Рыбного в рамках нашей акции «Спросим с главы района». Тогда, напомним, речь шла об улице Садовой райцентра. Тогда же «Комсомолка» пообещала продолжить публикации. Выполняем. Только на этот раз адрес будет далеко не один. Равно как ответы – уже не только от чиновников.

О том, что «Комсомолка» собирается в Рыбновский район, мы объявили несколько недель назад. Вал обращений был таким, что охватить все проблемные точки оказалось нереально. В приоритете оказались либо самые «тяжелые случаи», либо те, что касаются наибольшего числа жителей. Одно из мест, где мы побывали – закоулок села Алешня. Дать более точный адрес возможности нет: на все село, хоть и выстроено оно витиевато, только одна улица. Название которой… правильно – Алешня.

СВЕТ ПО ЛИМИТУ

– Здравствуйте, это Самодуровка, у нас сутки света нет! – так обитатели этого края села обозначают место, звоня энергетикам и в прочие службы.

– А мы знаем. Бригада как освободится, к вам приедет, – в рабочем режиме отвечает диспетчер.

Откуда есть пошло название Самодуровка, местные и сами не помнят, но коли власти не нашли варианта для обозначения отдельного блока с парой десятков домов, они согласны и на такой. Обидного в этом ничего не видят. Не до того: поводов для жалоб/обид и так хватает.

Поясним: Алешня – это отнюдь не отдаленное село в глуши. Более того, по своим характеристикам – это действительно уникальное место: красоты есенинского края здесь в абсолютном покое и тишине, но при этом до федеральной трассы М5 «Урал» ехать всего 15 (!) минут. По относительно нормальной дороге.

Разумеется, такой уголок люди просто так не оставляют. Даже молодежь, что здесь выросла, старается совмещать работу в райцентре или где-то еще с житьем именно в родном селе. Только дается такое совмещение все сложнее.

– Когда съезжаем с дороги, ведущей от трассы, машину бросаем сразу – дальше не проедешь. А потом до дома пешком, с сумками и маленькими детьми, – говорит мама трех малышей Мария Житяйкина. – Путь немаленький, и за машину боимся, а что делать? Скорая иногда тоже отказывается проезжать, у них же не трактор.

Контейнеры для мусора – только на въезде, дальше мусоровозы ездить просто не рискуют.Фото: Екатерина СМБАТЯН

Ямы жители засыпают даже шифером.Фото: Екатерина СМБАТЯН

Конечно, проехать не всегда нельзя – от погоды зависит. Но, даже по российским меркам, при такой близости к облцентру это чересчур. К властям люди обращались неоднократно, стабильный ответ – денег нет. Нам глава сельского поселения Юрий Исаев пояснил, что потерпеть осталось всего ничего.

– В следующем году дорогу сделают, участок уже заложен в областной дорожный фонд. Проложат порядка 350 метров асфальта, – ответил Юрий Викторович. – Сейчас, если останутся деньги в годовом бюджете поселения, постараемся выделить их на грейдер – разровнять колеи, чтобы в зиму дорога пошла ровной.

По словам главы, эту информацию до жителей он уже доводил. Но те несколько человек, с которыми общались мы, не в курсе. Вот – сообщаем.

– Ходим в темноте, фонарей – раз, два и обчелся, – говорит другая обитательница села Эльвира Амелина. – Я тут каждый угол знаю, выросла в Алешне, и по всему селу такая темень.

Этот переход соединяет две части Алешни, и в этом «коридоре» – ни одного фонаря. По словам местных жителей, в распутье грязь по колено, а траву летом они скашивают сами.Фото: Екатерина СМБАТЯН

Еще один «аппендикс» Алешни: столбов много, фонаря – ни одного.Фото: Екатерина СМБАТЯН

– Бюджет поселения строго ограничен – я физически не смогу оплатить больший объем киловатт, даже если дополнительные фонари повесим! Но мы заменили лампы на энергосберегающие, плюс недавно удалось увеличить сумму, выделяемую из бюджета на освещение. Так что сейчас фонарей в Алешне добавили, скоро подрядчик их подключит. На следующий год в Лужках добавим, – рассказал о планах Юрий Исаев.

Жители Лужков, запоминайте! Когда еще, да где, глава об этом сразу всем расскажет.

ЕДВА ЖИЛЫЕ ДОМА

Следующий пункт назначения – улица Жилые Дома в самом райцентре Рыбного. Здесь впритык к железной дороге пытаются стоять три постройки: назвали «жилыми» – соответствуй. Хотя тяжко: год возведения 1897.

В Бостоне в том же году построили метро, в нашем Рыбном – три здания под конторы железнодорожников.

Если уйти от иронии, то возвели-то неплохо: в 15 метрах от путей больше 120 лет не каждая постройка простоит. Отслужив свое в качестве административных зданий, все три превратились в дома: дверные проемы внутри заделали, отдельные входы добавили, и гнездышки для пары десятков семей готовы.

Все было ладно до тех пор, пока это свое имущество обслуживала железная дорога – потому вековой рубеж здания и преодолели. А вот после оказались никому не нужны. РЖД от них отказалась, а управляющие компании брать такой старый фонд не хотят. Как должного ухода не стало, дома и посыпались.

– За отопление боюсь… отключат нам газ, – небезосновательно волнуется Нина Денисова, живущая в доме №40. – По потолку такие трещины идут, что газовики реально могут это сделать в целях безопасности: у АОГВ же трубы на крышу выходят, а она вот-вот съедет.

Снаружи на 122-летнего старичка дом вовсе не похож.Фото: Екатерина СМБАТЯН

Если сейчас серьезных мер не предпринять, трещины будут только расти: крыша в ужасном состоянии и продолжает рушится.Фото: Екатерина СМБАТЯН

Сами жильцы, что могут, то латают, но все сделать не в силах: ни физически, ни материально. Да и не обязаны – часть жилья муниципальная. Свет в оконце появился, когда людям объявили, что два дома расселят: по федеральной программе переселения из аварийного фонда, рассчитанной до 2025 года. Третий дом – как раз тот, что за номером 40 – остался в списке аварийных, но в перечень программы не вошел. Его жильцы недоумевают: за что, почему?

Ответ кроется в ограниченном объеме финансирования самой программы, утвержденной в апреле 2019-го: за 6 лет по ней должны расселить обитателей 168 ветхих домов. Это, уточним – во всей (!) Рязанской области. Жильцам остальных домов, официально признанных аварийными, остается ждать 2025 года, то есть дележа следующего федерального «пирога».

На доме-везунчике, соседнем с №40, повесили вот такой баннер. Хоть ставь рядом табло с обратным отсчетом.Фото: Екатерина СМБАТЯН

Дом №40 может не дождаться. Слабое утешение его жильцам, но таких же, как он, по области очень много. Еще больше тех, что в список аварийных чиновники просто не вносят, дабы не портить отчетность по выполнению графика расселения.

А пока дом цел, люди будут здесь жить. Без воды. Да-да, совсем. Как в 1897-м здесь носили воду из колодца, так и носят. Мы подозреваем, что бостонское метро с тех пор не раз модернизировали, а вот его ровеснику, рыбновскому колодцу, перепали разве что бетонные кольца.

А вот судя по состоянию бревна, с помощью которого люди поднимают ведра, оно как раз тянет на звание исторической достопримечательности.

Вот в таком состоянии бревно того самого колодца. Латают, как могут.Фото: Екатерина СМБАТЯН

Ирония и здесь, конечно, вынужденная. Иначе хоть плачь: женщины, в основном пожилые, живя в райцентре, вынуждены для всех хозяйственных нужд носить воду из латаного-перелатанного колодца. Сами починить его они, опять же, не в силах, а мужчина тут на всех один, и тот серьезно болен.

Кто же отвечает за этот колодец? По словам жильцов, это местный Водоканал. Однако там «Комсомолке» ответили, что он принадлежит муниципалитету.

И. о. главы администрации Рыбного Алексей Полукаров нам сообщил, что объект относится к… железной дороге.

ОПЕКУНСТВО НАДО ОФОРМИТЬ

Слабую надежду, и то на отдаленную перспективу, дал глава администрации Рыбновского района Андрей Горелов.

– В следующем году заработает Муниципальное казенное предприятие, которое будет заниматься эксплуатацией старых и строительством новых объектов коммунальной сферы, – пообещал Андрей Валентинович. – Такое предприятие необходимо для упорядочивания работы по обслуживанию сетей района. Собираемся работать и с бесхозными объектами.

Речь идет сразу обо всей сфере ЖКХ: водоснабжении и водоотведении, электроснабжении, благоустройстве и прочем.

Действовать это предприятие будет, в том числе, на деньги районного бюджета, там тоже не ахти какие закрома. Помощь же может подойти из региональных и федеральных программ по реконструкции и возведению систем ЖКХ. Частные компании тоже могут вступать в эти программы, но делать это не спешат: им нужна быстрая отдача от вложений, а сельские заброшенные объекты ее если и дадут, то лет через 10-15.

– Заявки для строительства очистных сооружений мы уже подготовили, – заверил Андрей Валентинович.

Кстати, на тех участках, где водопровода нет, но до действующих сетей недалеко, Андрей Горелов собирается строить водопроводы. Это обещание на уровне главы района. А вот теперь – в прокуратуру.

НАПРЯЖЕННЫЕ СЕТИ

Село Костино, улица Черная Гора. Давая это название, предки нынешних костинцев и не знали, как угадают: тут такие перебои со светом, что по-другому и не назовешь. Причина – в фактической бесхозности энергетических объектов.

По идее, они должны принадлежать либо энергетическому предприятию, либо муниципалитету. Однако вместе с участком, на котором сети расположены, они перешли Сергею Фатину, «нечаянно» купившему в нагрузку трансформатор, столбы и электролинию. Ему все это добро не нужно, соответственно и ухода за ним – никакого. Результат: капитальная изношенность объектов и регулярные замыкания в сети. Скачки напряжения и перебои со светом бывают и из-за контакта ветвей и проводов: деревья никто не обрезает как того требует техника безопасности.

При этом за электроэнергию люди стабильно платят: ее-то энергетики поставляют. Но объекты на баланс брать не спешат – зачем компании такое старье?

– Регулярно жители без света сидят, и по несколько дней. А все газовые котлы – завязаны на электричество, то есть и тепла нет, – рассказала Анастасия Абрамова. – Все чиним за свой счет: при ЧП скидываемся и нанимаем электриков. То свет и отопление, но ведь речь идет и о безопасности: один столб вот-вот рухнет. Это опять короткое замыкание… А в трех метрах от того столба лес.

Зелень никто не трогает, вот она и творит, что хочет.Фото: предоставлено читателем.

Летом 2018 года, отчаявшись найти помощь у энергетиков и реального владельца объектов, жители всей улицей написали письмо главе администрации района. О судьбе того письма они до сих пор не знают, но как выяснила «Комсомолка», глава, на тот момент Владимир Зюба, собирался взять эти энергетические объекты на баланс района. Да не успел… Сначала ушел с поста, а спустя месяц Владимира Валентиновича не стало.

Почему не успел? Узнать это уже не у кого, но точно одна из причин – отсутствие у собственника свидетельства о регистрации объектов. Их просто нет в Россеестре! Кстати, сейчас в райадминистрации нам заявили, что на баланс все готовы взять уже не местные власти, а энергетики.

Пока от этого «лакомого» пирога по очереди отбиваются власть и бизнес, люди пошли в прокуратуру. Та провела проверку и в начале лета 2019-го вынесла предписание, краткий смысл которого: «Устранить все эти безобразия».

Закончилось лишь тем, что собственник взялся дооформлять документацию. Так когда же будут готовы бумаги?

– Не раньше весны, – ответил нам Сергей Иванович.

Предприниматель не против передачи объектов энергетикам, но, по его словам, не может найти с ними общий язык.

Жители пытались сами обрезать ветви, но на высоте сделать этого не могут. И слава богу: провода-то под напряжением.Фото: предоставлено читателем.

Решить этот ребус реально могут лишь те, у кого здесь нет никакой выгоды или, наоборот, финансовых потерь. То есть прокуратура. По информации прокурора Рыбновского района Ильи Максимова, диалог с Сергеем Фатиным надзорному органу наладить не удалось.

– Он от нас бегает. Посмотреть бы на него,– отметил Илья Николаевич.

Такой шанс может выпасть: очередную проверку прокуратура имеет право инициировать по заявлению жильцов или публикации в СМИ. А вот и она! Та самая статья, что и послужит официальным поводом. После проверки Илья Николаевич планирует обратиться уже в суд. Там, даст бог, наконец, и свидятся.

Мы же в ближайшее время отправимся в Скопинский район. Ждите.

СКАЗАНО

Подробности энергетических бед в Костино недавно вступивший в должность глава райадминистрации Андрей Горелов узнал в период подготовки этой статьи – прямо от корреспондента «Комсомолки».

– Вопрос интересный. Я лично займусь им, – заверил Андрей Валентинович.

КОНКРЕТНО

После обращений из Рыбного по состоянию двух дорог райцентра мы пошли к градоначальнику. Первый объект – проезжая часть улицы Юбилейной около пятачка сразу с тремя магазинами: «Пятерочкой», «Магнитом» и «Красным & Белым». По словам и. о. главы горадминистрации Алексея Полукарова, по закону обустроить подъезд и парковку должны торговые точки. Но у всех этих сетей начальство в столице. Договориться с ними удалось с трудом: все обещали сделать в 2019-м, но в начале года руководство там сменилось, и теперь все надо начинать с нуля. Еще один объект, по которому люди жалуются, дорога на улице Веселой. Тут все «весело».

– Был сход жителей, на котором половина собравшихся высказалась против засыпки дороги. Местность здесь болотистая, и в случае уплотнения проезжей части вода пойдет к домам, – ответил Алексей Олегович.

Обитатели улицы Жилые Дома пожаловались на отсутствие остановочного павильона. Площадку рядом с этой остановкой водители, в том числе, грузовиков, часто используют как разворотный круг и несколько павильонов они уже снесли. Тем временем в городе недавно заменили ряд старых остановочных павильонов на новые. Алесей Полукаров пообещал выбрать из этих б/у объектов, и по весне поставить на многострадальной остановке один из них.