«Мармакс» рассказал про уникальные концепции ЖК «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева»

«Мармакс» рассказал про уникальные концепции жилого комплекса бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева», который располагается в историческом центре Рязани недалеко от главного парка — ЦПКиО.

По словам девелопера, этот проект формирует решительно новый образ жизни благодаря реализации уникальных концепций: «Двор-галерея», «Healthy lifestyle» и «Маркет».

– «Двор-галерея» – это приватная зона отдыха только для жильцов, совершенно новое решение для внутреннего пространства комплекса. Галерея расположена на стилобатной части комплекса и представляет собой закрытый двор с ландшафтным дизайном, — отметили представители «Мармакс». — Наша компания уделила особое внимание благоустройству территории комплекса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева».

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В окружении зелени человек менее подвержен стрессам, более энергичен, отдыхает от гаджетов.

– Разрабатывая проект, ландшафтные дизайнеры спроектировали комфортные зоны для отдыха: дизайнерские лавочки, растения в вазонах, дорожки, вымощенные брусчаткой. Двор-галерея станет уютным местом для уединения, встреч с друзьями или соседями в сердце города, — отметили в пресс-службе.

По сообщению представителей компании, комплекс сочетает в себе две востребованные современным ритмом жизни концепции — «Healthy lifestyle» и «Маркет»: личный фитнес-зал поможет расслабиться и вернуться в тонус после рабочего дня, а концепция «Маркет» поможет сократить личное время — достаточно спуститься на лифте, чтобы попасть в супермаркет.

«ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» — малоэтажный комплекс бизнес-класса для тех, кто ценит комфорт и свое личное время.

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