Стань частью «Легенды»!

Знаете ли вы, что людей, которые хотят жить в центре города, значительно меньше, чем тех, кто предпочитают периферию? Я подчеркиваю – не могут, а именно хотят. И причина даже не в дороговизне. Дело в том, что как бы порой мы ни ругали свой район и ни завидовали друзьям, у которых под рукой театр, филармония и цирк, нам нравится там жить. Кому-то важно, чтобы рядом были близкие – дети или родители. Другим импонирует развитая инфраструктура: большое количество магазинов, детские сады, школы, центры развития личности. Третьи давно оценили зеленый массив с прудами и возможность наслаждаться природой, будучи горожанином. На самом деле нам необходимо сменить не локацию, а качество жизни в пределах своего района.

К концу 2022 года в Канищеве появится жилой комплекс «Легенда», построенный по принципиально новой для этого микрорайона концепции комфорта. Выделяться среди других домов он будет не только содержанием, но и необычной «внешностью» – строгий фасад из натуральных материалов, продуманная комбинация цветов с неповторимой энергетикой и переменная этажность от 17 до 23 этажей.

– Сам жилой комплекс будет достаточно заметным благодаря подобранным цветовым решениям и может стать ярким акцентом для улицы Интернациональной, – рассказывает генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев.

– У вашего нового проекта довольно амбициозное название. Почему именно «Легенда»?

– Этим названием мы хотели подчеркнуть уникальность комплекса, его высокотехнологичное исполнение и яркие архитектурные концепции.

Функциональность во всем

В основе проекта ЖК «Легенда» – идея создать комфортную среду, где будет все, что нужно для комфортной жизни.

– Мы в ГК «ЕДИНСТВО» руководствуемся принципами смарт: функциональность, удобство и дизайн, – говорит Антон Сергеевич. – И, конечно, продумываем эргономику каждого метра мест общего пользования, стремимся создать интегрированное полезное пространство, где понятия «мой двор», «мой дом» и «моя квартира» становятся единым целым.

Суть смарт-жилья в том, что вся площадь использована таким образом, чтобы не загромождать свободное пространство, но вместить все удобства. Все функциональные зоны размещены с учетом запросов покупателя. В таком жилье нет мертвых зон, длинных неудобных коридоров – пространство использовано рациональнее, так как в расчет идет каждый квадратный метр. Кстати, по статистике, функционал планировок смарт-квартир выше на 40 %. В ЖК «Легенда» предусмотрено многообразие планировочных решений по технологии смарт, панорамные лоджии, просторные кухни-гостиные. Продуманная до мелочей эргономика и тщательно выверенные пропорции комнат создают ощущение комфорта и уюта.

Несмотря на то, что у многих термин «смарт» ассоциируется с жильем скромных размеров, для больших семей в ЖК «Легенда» готовы предложить квартиры площадью свыше 90 кв. м. Можно сказать, что ГК «ЕДИНСТВО» удалось найти золотую середину между красотой и функциональностью, безопасностью и удобством.

Как и все современные дома, жилой комплекс принадлежит к высокому классу энергоэффективности. В утеплении фасада используется поризованный кирпич, квартиры оборудованы индивидуальной системой отопления и горячего водоснабжения, что позволяет жильцам самостоятельно устанавливать температурный режим и влиять на итоговую сумму в платежке за коммунальные услуги.

Как и во многих передовых жилых комплексах ГК «ЕДИНСТВО», в жилом комплексе «Легенда» реализуется безопасный формат пространства «двор без машин».

Безопасный комфорт в главном и мелочах

Умный дом умный по всем. А это значит, что и пространство за пределами квартиры должно быть не менее грамотно и функционально организовано. Так, вход в подъезд жилого комплекса спроектирован на одном уровне с тротуаром. Благодаря этому решению обеспечивается безбарьерный доступ в дом людей с ограниченными возможностями, родителей с колясками, любителей активного образа жизни с велосипедами. Будущие новоселы удивятся, но, чтобы попасть во двор, им не придется даже выходить из подъезда. Как и во многих передовых жилых комплексах ГК «ЕДИНСТВО», здесь реализуется безопасный формат пространства «двор без машин». Он разместится на эксплуатируемой кровле коммерческих помещений, выйти в него жители смогут прямо из квартиры, пройдя через тамбур подъезда третьего этажа. Территория разделена на зоны, как для взрослых, так и для самых маленьких. На ней будут находиться детские игровые площадки для детей разных возрастов, баскетбольно-волейбольные площадки, места отдыха, оборудованные беседками и скамейками. На детской игровой площадке предусмотрены разнообразные игровые комплексы, качели и карусели для активного детского отдыха. Совместный отдых взрослых и детей способствует единению поколений, возникновению дружественных связей между соседями – здесь можно проводить собрания жильцов и устраивать общедворовые праздники.

Точно так же, не выходя на улицу, жители смогут попасть в закрытый подземный паркинг, который построят под уровнем коммерческих помещений – достаточно спуститься на лифте. Паркинг оснащен системами видеонаблюдения и обеспечен в соответствии со всеми нормами безопасности. Выезд из паркинга через подъемные ворота ведет на проезжую часть, минуя закрытую дворовую территорию.

Новое качество жизни в развитом районе

Сменить качество жизни, сохранив привычный уклад, не забирая детей из школы и не отказываясь от выстроенной за годы бытовой логистики, с «Легендой» очень легко. Канищево – крупный развитый микрорайон, в котором постоянно появляются новые интересные точки притяжения для жителей – магазины, детские центры, спортивные клубы и даже есть свой бассейн. В непосредственной близости от нового ЖК вся необходимая инфраструктура: торговый центр, бассейн, школы, детские сады, аптеки, больницы, супермаркеты, салоны красоты. Для тех, кто любит отдых на природе, вокруг много парков и естественных зеленых зон.

Вопрос транспортной доступности в микрорайоне тоже уже давно решен – с центром и другими частями города Канищево связывает несколько коммерческих и муниципальных маршрутов. А удобное расположение жилого комплекса позволяет без проблем добраться как до центра Рязани, так и выехать за город. Время в пути до центра города будет занимать всего 10-15 минут!

P.S.

Придумывая и проектируя свои жилые комплексы, специалисты ГК «ЕДИНСТВО» стремятся сделать их неповторимыми, безопасными и комфортными абсолютно для всех жителей независимо от их возраста и социального статуса. ЖК «Легенда» – воплощение лучших разработок современного жилищного строительства. И сегодня у каждого рязанца есть возможность сделать шаг к новому, умному, стилю жизни и стать частью истории по имени «Легенда».

Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Восток». Подрядчик ООО «Прага-М». Разрешение на строительство № 62-29-10-2019 от 02.04.2019. Проектная декларация опубликована на сайте: наш.дом.рф. Строительный адрес: г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 19а.

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