В УК «Центральное агентство недвижимости» рассказали о «Сервисе безопасных расчетов Сбербанка»

На прошлой неделе в Рязани прошел совместный брифинг Управляющей компании «Центральное агентство недвижимости» и Сбербанка. На встрече специалисты рассказали журналистам о «Сервисе безопасных расчетов» и о специальной программе, разработанной для клиентов партнеров УК «Центральное агентство недвижимости».

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

– «Сервис безопасных расчетов» предоставляется ООО «Центр недвижимости Сбербанка», входящего в группу компаний Сбербанка, – рассказал начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Рязанского отделения Сбербанка Олег Сычев. – Сервис позволяет участникам сделок с недвижимостью проводить безналичные расчеты с использованием специального счета. При этом безопасность сделки обеспечивается особым режимом специального счета, открытого ООО «ЦНС» в ПАО Сбербанк.

По словам Олега Сычева, услуга доступна для сделок купли-продажи квартир, комнат и долей в праве собственности на жилое помещение, а также для договоров участия в долевом строительстве и договоров уступки прав требования:

– Говоря простыми словами, покупатель перечисляет требуемую сумму на спецсчет в «Центре недвижимости Сбербанка», а уже после успешной регистрации в Росреестре вся сумма по договору переводится на банковский счет продавца. Таким образом, снимаются все проблемы, возникающие при «традиционном» способе расчетов. Когда либо покупатель расстается со значительной суммой денег, не став на тот момент владельцем приобретаемого жилья, либо продавец уже теряет свое право собственности на квартиру, так и не получив исчерпывающих гарантий, что ему произведут оплату в полном объеме и в срок.

После подтверждения государственной регистрации перехода права собственности, на счет продавца зачисляются средства. Участники сделки получают на электронную почту платежные поручения, подтверждающие перевод денег. При этом для оформления услуги требуются только паспорта и договор, на основании которого приобретается недвижимость, а от продавца еще банковские реквизиты (абсолютно любого банка) куда будут переведены денежные средства за реализованную квартиру.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СХЕМА ДЛЯ КЛИЕНТОВ - ПАРТНЕРОВ УК «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ»

Генеральный директор УК Центральное агентство недвижимости Андрей Некрасов пояснил, что для партнеров УК Центральное агентство недвижимости была разработана индивидуальная схема работы сервиса:

– Уже ряд клиентов ощутили всю пользу и дополнительные удобства индивидуальной схемы. Прежде всего, хочется напомнить о преимуществах для покупателя и продавца при выборе безопасных расчетов для проведения сделок купли-продажи. Итак, для покупателя оформление услуги занимает 15 минут. Не нужно снимать наличные в кассе, пересчитывать, вносить в банковскую ячейку или брать расписку.

Андрей Некрасов еще раз особо подчеркнул, что деньги хранятся под надежной защитой до регистрации сделки в Росреестре, после чего покупатель получает уведомление о том, что сделка состоялась, и после этого средства переводятся на счет продавцу:

– После этого продавцу не нужно приезжать за деньгами – достаточно на сделке сообщить реквизиты счета для перевода средств, куда и будут направлены деньги после ее регистрации в Росреестре.

При использовании сервиса «Безопасные расчеты» в стандартном виде: продавец приходит, как правило, с покупателем в агентство недвижимости, далее – в филиал банка. После проведения процедуры по размещению покупателем денег на номинальном счете стороны либо идут вместе в МФЦ для сдачи документов на регистрацию, либо направляют их на регистрацию из офиса банка.

В индивидуальной программе сервиса «Безопасные расчеты» для клиентов партнеров УК Центральное агентство недвижимости в самом офисе компании располагается сотрудник банка, а также представитель МФЦ. Получается, все звенья, участвующие в процессе, уже скомпонованы в одном месте территориально.

НА ЗАМЕТКУ

Индивидуальная схема, разработанная для партнеров УК «Центральное агентство недвижимости», позволяет в заранее обозначенный день и час собрать стороны в агентстве недвижимости, подписать договор и сдать документы на регистрацию представителю МФЦ. До этой даты покупатель в любом филиале Сбербанка размещает денежные средства на номинальном счете, у него остается на руках платежный документ. Сотрудник банка в офисе УК ЦАН также может подтвердить проведение платежа при возникновении вопросов со стороны продавца. Продавец приходит на сделку только в одно место и один раз. Налицо комфорт с минимальными потерями времени для сторон.

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