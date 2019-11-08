«Единая Россия» запустила сервис «Нацпроекты глазами людей»

8 ноября «Единая Россия» запустила в восьми пилотных регионах сервис «Нацпроекты глазами людей». Жители Рязанской, Магаданской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Ульяновской, Тюменской областей и Чеченской Республики смогут следить за ходом реализации нацпроектов и оставлять по ним обращения.

Партия будет добиваться решения каждой без исключения проблемы по объектам. На основе проблемных тем и вопросов, собранных при помощи сервиса, «Единая Россия» будет систематически составлять доклад на имя председателя партии, главы правительства РФ Дмитрия Медведева. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, который посетил один из таких объектов — детский сад в Октябрьском районе Новосибирска.

В этот же день презентация портала «Нацпроекты глазами людей» прошла в рязанской региональной общественной приемной партии, где собрались депутаты областной и городской Думы, сторонники, представители общественных организаций, первичных отделений. О новом информационном сервисе «Единой России» рассказали заместитель руководителя ЦИК Максим Руднев и лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин.

– Рязанская область стала первым регионом в Центральном федеральном округе, который вошел в пилотный проект и чей опыт будет транслироваться на всероссийском уровне. Это очень ответственно и почетно, — считает секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: Региональное отделение партии «Единая Россия».

Аркадий Фомин напомнил, что на территории области реализуется 11 национальных проектов, в базу портала «Нацпроекты глазами людей» загружена информация о более чем 220 объектах.

– Каждый этап и качество проводимых работ контролируют депутаты различных уровней. Они проводят постоянный мониторинг, осуществлено более 700 выездов. Находятся в постоянном взаимодействии с органами местного самоуправления и подрядными организациями, — отметил лидер рязанских единороссов.

По мнению Аркадия Фомина, информационный портал — эффективный инструмент для обратной связи с жителями.

– Обращения граждан на сайте помогут депутатам получать информацию непосредственно с мест и оперативнее решать возникающие вопросы, — подчеркнул он.

Максим Руднев рассказал, что на портале размещены данные обо всех объектах, которые реализуются в рамках национальных проектов на территории региона.

– Информация представлена в простой и понятной форме. У жителей появилась дополнительная возможность лучше познакомиться с реальным ходом работ, они смогут узнать, на контроле какого депутата находится конкретный объект. Здесь можно посмотреть паспорт и описание объекта, адрес и его местонахождение, есть фото- и видео-галереи, фиксирующие все этапы проводимых работ, — объяснил он.

Заместитель руководителя ЦИК отметил, что жители могут написать свое обращение на портал, высказать пожелания, мнения, добавить фото объекта.

– Информационный сервис направлен на получение обратной связи от людей, а также на то, чтобы показать гражданам, что они получат от реализации национальных проектов и как это повлияет на улучшение качества жизни, — подчеркнул Максим Руднев.

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