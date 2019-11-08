2019-11-08T17:20:42+03:00
Экономика

«Зеленый день» в Сбербанке – самый выгодный день в году

12 ноября официально Сбербанку России исполнится 178 лет
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«Зеленый день» в Сбербанке – самый выгодный день в году.«Зеленый день» в Сбербанке – самый выгодный день в году.
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8 ноября рязанских журналистов пригласили на брифинг Ивана Семенова, Управляющего Рязанским отделением ПАО Сбербанк. Он подробно рассказал о том, какие подарки всем клиентам будет дарить в свой день рождения самый крупный финансово-кредитный институт нашей страны.

День рожденья только раз в году

В прошлом году в честь своего 177 летия Сбербанк запустил ряд масштабных акций, в том числе для физических лиц. В 2019 году в День рождения Сбербанка 11 и 12 ноября всех клиентов ждёт настоящий праздник скидок, как сказал Иван Семенов. Сбербанк приготовил более 200 выгодных предложений вместе с партнёрами и среди них выгодные ставки по ипотеке и кредит по сниженной ставке.

Сбербанк намерен отметить 178-летие ставшей традиционной акцией «Зеленый день», в рамках которой клиентам предоставляются скидки от компаний экосистемы Сбербанка и партнеров. Их в этом году более 150.

Все участники акции предложат специальные условия на свои товары и услуги, воспользоваться которыми можно в дни проведения акции «Зелёный день»: 11 и 12 ноября — для частных клиентов, с 11 по 17 ноября — для корпоративных клиентов.

Не пропустите «Зелёный день» Сбербанка. Успейте получить лучшие скидки и специальные предложения от партнёров.

Важные подробности

В рамках акции можно взять потребительский кредит со ставкой 11,1% годовых, получить скидку до 17,8% в «ДомКлик» на покупку квартир от более чем 600 застройщиков, вернуть до 100% бонусов «Спасибо» у ряда партнеров, а также оплатить штрафы ГИБДД без комиссии. Всего более 10 тыс. предложений.

В экосистему Сбербанка входят Okko, «Беру», «Ситимобил», Delivery Club, DocDoc, «Сбербанк Лизинг», «Сбербанк Факторинг», «Деловая среда», «Яндекс.Деньги», «Эвотор», «Сбербанк АСТ» и другие компании.

Для пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», спецпредложения и скидки «Зелёного дня» впервые будут доступны в новом каталоге в приложении Сбербанк Онлайн.

«Зелёный день» ещё не наступил, а Сбербанк уже раздаёт самые выгодные предложения — успейте, пока не разобрали!

Перейдите на сайт sberbank.ru, авторизуйтесь через Сбербанк ID, выполняйте задания, открывайте категории и бронируйте промокоды!

Возвращайтесь на сайт Зелёного дня 11 и 12 ноября 2019 года и обменивайте промокоды на суперскидки!

. Основные предложения банка для розничных и корпоративных клиентов:

• потребительский кредит со ставкой 11,1% годовых;

• скидки до 17,8% в «ДомКлик» на покупку квартир в жилых комплексах от 611 застройщиков — партнеров Сбербанка;

• оплата штрафов за нарушение ПДД в Сбербанк Онлайн без комиссии;

• повышенный кешбэк 10% по новым бизнес-картам;

• скидка 50% на все пакеты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для новых корпоративных клиентов;

• возврат до 100% бонусов СПАСИБО за покупки в рамках акции у партнеров программы лояльности («Республика», «Л’Этуаль», «Литрес», сеть аптек «НЕОФАРМ» и др).;

• скидка до 50% на ряд страховых продуктов СК «Сбербанк страхование» и СК «Сбербанк страхование жизни».

Также на «Зелёный день» подготовили скидки партнеры акции, в том числе федеральные торговые сети, интернет-магазины, сетевые аптеки, автомобильные дилеры, компании, предоставляющие туристические, медицинские, страховые услуги и другие. Среди них: «Магнит», «Ламода», «Эльдорадо», «Адамас», Simple, Bosco, Samsung, «Крокус Групп», «Иль де Ботэ», «Дочки-Сыночки», Daimler, «Авилон», Huawei, Philips, New Balance, «Газпром нефть», «Гемотест», Skyeng и многие другие.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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