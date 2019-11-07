Коммунисты Рязани провели шествие и митинг в годовщину Великого Октября

В честь 102-годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в Рязани состоялось краснознаменное шествие по центральному проспекту облцентра под лозунгами «Слава Великому Октябрю», «Вся власть Советам!», «Наше дело правое, победа будет за нами!», «Правительство Медведева — в отставку!», «Нет росту цен и тарифов!», «Руки прочь от Грудинина и Совхоза имени Ленина!», «Поддержим губернаторов-коммунистов!» и прочими.

Фото: пресс-служба регионального отделения КПРФ

Фото: пресс-служба регионального отделения КПРФ

Более 500 человек собрались в этот день под красными знаменами на площади Победы, чтобы под революционные песни и боевые речевки в сопровождении духового оркестра пройти по центральной улице – Первомайскому проспекту до площади Ленина, где состоялись торжественное возложение цветов и митинг. Активное участие в шествии по традиции принимали комсомольские активисты, представители общественных организаций «Надежда Россия», «Дети войны», «РУСО», «Русский Лад», «Историко-ролевой клуб имени Ф. Дзержинского «Железные волки», коммунисты и жители города.

Митинг на площади Ленина открыл первый секретарь Рязанского обкома КПРФ Денис Сидоров. Он подчеркнул всемирно-историческое значение Великого Октября, актуальность его лозунгов и требований в наши дни. Об этом красноречиво свидетельствуют данные октябрьских социологических опросов, согласно которым доля людей, выступающих за решительные изменения в России, выросла с 42% до 59% за последний год. Лидер рязанских коммунистов отметил, что сложившаяся ситуация свидетельствует о серьезном стремлении общества к переходу к новой модели развития. И только активная борьба народа за свои права и против эксплуатации сможет на это повлиять.

Фото: пресс-служба регионального отделения КПРФ

По традиции, в торжественной обстановке Денис Сергеевич вручил партийные и комсомольские билеты, а также памятные медали, выпущенные ЦК КПРФ в честь 140-й годовщины со дня рождения И.В. Сталина заслуженным партийным товарищам.

Фото: пресс-служба регионального отделения КПРФ

Затем слово взяли руководитель фракции КПРФ в облдуме Виктор Малюгин, члены ЦК КПРФ Эвелина Волкова и Владимир Федоткин, секретарь Московского РК КПРФ Ирина Белкина, член президиума ВЖС «Надежда России» Лилия Кривцова, депутаты гордумы Алексей Захаров и Петр Пыленок. С авторской песней выступил активист комсомола Вячеслав Бобров. В заключение была единогласно принята резолюция с требованиями: смены политического курса в России в интересах всех граждан; смены либерального Правительства Медведева на Правительство народного доверия; возврата народу прав и гарантий, завоеванных Великим Октябрем; прекращения преследования региональных руководителей-коммунистов и судебного произвола в отношении коллектива Совхоза имени Ленина и ее руководителя Павла Грудинина. Зачитал резолюцию первый секретарь Рязанского обкома ЛКСМ РФ Евгений Морозов.

Резолюция митинга жителей города Рязани, посвященного 102-ой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции

г. Рязань, пл. Ленина , 7 ноября 2019 года.

Дорогие товарищи!

Мы, жители города Рязани отмечаем наш главный праздник – 102-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Но для нас сегодня это не только праздник, но и время борьбы за политические, и социально-экономические права трудящихся, граждан России. 28 лет либеральных буржуазных реформ принесли народу неисчислимые беды и горе. Отменены многие советские социальные льготы и гарантии. Основное бремя, так называемых, реформ ложится на плечи народа.

С подачи Правительства и Президента голосами депутатов партии «Единая Россия» увеличен возраст при выходе на пенсию. По их инициативе за счет граждан осуществляется капитальный ремонт жилого фонда. Продолжается коммерциализация сферы здравоохранения и образования. Постоянно растут тарифы на услуги ЖКХ, цены на продовольственные товары и медикаменты. Вводится налог на самозанятых граждан. Капиталистическая удавка на шее трудового народа продолжает затягиваться.

Сегодня государство выражает интересы крупного капитала, олигархов, которые наращивают свои состояния за счет нещадной эксплуатации наемных работников. Правящая группировка не принимает эффективных мер по подавлению повальной коррумпированности чиновников. Действия, осуществляемые партией власти и ее депутатским корпусам, враждебны интересам народа.

Российская власть продолжает преследование коммунистов и их сторонников, особенно из числа успешных региональных руководителей и их хозяйственников. Уже несколько лет настоящему пропагандистскому террору подвергается губернатор-коммунист Иркутской области С.Г. Левченко. Давлению подвергается молодой руководитель Хакасии коммунист В.О. Коновалов. Наиболее грубому, беспрецедентному преследованию подвергается кандидат в президенты РФ от КПРФ на выборах 2018 года, директор подмосковного совхоза имени Ленина П.Н. Грудинин. Это надуманное «дело Грудинина» имеет ярко выраженный политический, заказной характер.

Не лучшим образом обстоят дела в Рязанской области. Продолжается оптимизация в социальной сфере. Уничтожаются предприятия пассажирского транспорта, предприятия в лесной отрасли. Шестой год подряд падают реальные доходы населения. Власть не принимает эффективных мер по улучшению экологической ситуации, особенно в городе Рязани. За годы реставрации капитализма в России численность населения области сократилась на 236 тысяч человек!

Мы, участники митинга требуем от руководства страны, Рязанской области и города Рязани:

– проведения референдума по вопросу национализации минерально-сырьевой базы, стратегических отраслей экономики;

– отмены федерального закона о повышении пенсионного возраста. Повышения зарплаты и установления достойной пенсии, средний размер которой не должен быть ниже 25 тыс. руб.;

– принятия закона о прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц;

– введения полного бесплатного образования и оказания качественных медицинских услуг населению. С целью доступности медицины для граждан восстановить необходимую сеть медицинских учреждений;

– введения государственного регулирования цен на бензин и дизельное топливо;

– прекратить преследование коммунистов и их сторонников из числа региональных руководителей и хозяйственников. Прекратить судебный и правоохранительный произвол в отношении коллектива подмосковного совхоза имени Ленина и ее руководителя П.Н. Грудинина;

– установить 7 ноября выходным, праздничным днем – днем Великой Октябрьской социалистической революции;

– принятия закона Рязанской области о детях войны;

– развития муниципального пассажирского транспорта, прекращения их банкротства. Содействия в создании новых рабочих мест в различных отраслях экономики области.

Нет Правительству Медведева! Да Правительству национальных интересов!

Фото: пресс-служба регионального отделения КПРФ

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