«Зеленый сад» предлагает для квартир с готовой отделкой 3 стильных цветовых решения
Квартира с готовой отделкой – это просто, удобно и выгодно. Группа компаний «Зеленый сад» предлагает стать участником программы «Быстрый ремонт» и использовать готовые дизайнерские решения.
Владельцы квартир, участвующие в программе, получают следующие преимущества:
– экономия на разработке дизайна от 30 000 до 60 000 рублей;
– экономия на работе и отделочных материалах до 400 000 рублей;
– 5-летняя гарантия на отделочные работы и оборудование;
– стоимость отделки можно включить в ипотеку, а также получить налоговый вычет – как с покупки жилья.
НУЖНО СДЕЛАТЬ 2 ПРОСТЫХ ШАГА, ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ «БЫСТРЫЙ РЕМОНТ»:
1. Выбрать одно из готовых решений, разработанных дизайнерами «Зеленого сада» для отделки квартиры (также можно подобрать для установки дополнительное оборудование).
2. Выбрать способ оплаты: можно оплатить ремонт сразу, можно воспользоваться рассрочкой, взять кредит или включить сумму отделки квартиры в ипотеку.
3 ГОТОВЫХ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРСКОЙ ОТДЕЛКИ КВАРТИР:
Отделка в стиле «КОНТЕМПОРАРИ»:
– удобство, простота и комфорт
– много свободного пространства и воздуха
– гармония светлых тонов без ярких красок и пестрых узоров
– эффектное сочетание материалов с различными текстурами
– здесь одинаково хорошо отдыхать и сосредоточенно работать
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Отделка в стиле «СКАНДИНАВИЯ»:
– естественность, лаконичность и функциональность
– практичность и минимализм сочетаются с элегантностью
– преобладание бело-серых тонов дает много света в пространстве
– материалы легко очищаются от загрязнений, не теряя своих свойств
– обстановка, от которой веет простором и умиротворенностью Севера
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Отделка в стиле «ЭКО»:
– экологическая направленность, спокойствие и близость к природе
– материалы из натурального сырья с имитированными природными поверхностями
– естественные цветовые оттенки дают ощущение легкости и комфорта
– ничто не отвлекает, не вызывает напряжения и не раздражает
– интерьер располагает к отдыху, способствует расслаблению
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Программа «Быстрый ремонт» предполагает выполнение следующих работ по дизайнерской отделке квартиры стоимостью 9000 рублей за квадратный метр:
КОМНАТА:
– стены – оклейка обоями;
– пол – укладка ламината;
– потолок – монтаж натяжного потолка.
КУХНЯ:
– стены – оклейка обоями;
– пол – укладка керамогранита;
– потолок – монтаж натяжного потолка.
САНУЗЕЛ:
– стены – укладка керамической плитки;
– пол – укладка керамогранита;
– потолок – монтаж натяжного потолка.
В санузле устанавливаются ванна, унитаз, раковина, подвесная тумба, зеркало, смесители, полотенцесушитель.
КОРИДОР:
– стены – оклейка обоями;
– пол – укладка керамогранита;
– потолок – монтаж натяжного потолка.
В коридоре устанавливается входная дверь «Porta» и межкомнатные двери «Честер».
Получить полную информацию и стать участником программы «Быстрый ремонт» можно, обратившись в Отдел по работе с клиентами Группы компаний «Зеленый сад» в Рязани на Солотчинском шоссе, 2 и по телефону: +7 (4912) 77 77 77.
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ИСТОЧНИК KP.RU