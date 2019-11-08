«Зеленый сад» предлагает для квартир с готовой отделкой 3 стильных цветовых решения

Квартира с готовой отделкой – это просто, удобно и выгодно. Группа компаний «Зеленый сад» предлагает стать участником программы «Быстрый ремонт» и использовать готовые дизайнерские решения.

Владельцы квартир, участвующие в программе, получают следующие преимущества:

– экономия на разработке дизайна от 30 000 до 60 000 рублей;

– экономия на работе и отделочных материалах до 400 000 рублей;

– 5-летняя гарантия на отделочные работы и оборудование;

– стоимость отделки можно включить в ипотеку, а также получить налоговый вычет – как с покупки жилья.

НУЖНО СДЕЛАТЬ 2 ПРОСТЫХ ШАГА, ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ «БЫСТРЫЙ РЕМОНТ»:

1. Выбрать одно из готовых решений, разработанных дизайнерами «Зеленого сада» для отделки квартиры (также можно подобрать для установки дополнительное оборудование).

2. Выбрать способ оплаты: можно оплатить ремонт сразу, можно воспользоваться рассрочкой, взять кредит или включить сумму отделки квартиры в ипотеку.

3 ГОТОВЫХ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРСКОЙ ОТДЕЛКИ КВАРТИР:

Отделка в стиле «КОНТЕМПОРАРИ»:

– удобство, простота и комфорт

– много свободного пространства и воздуха

– гармония светлых тонов без ярких красок и пестрых узоров

– эффектное сочетание материалов с различными текстурами

– здесь одинаково хорошо отдыхать и сосредоточенно работать

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Отделка в стиле «СКАНДИНАВИЯ»:

– естественность, лаконичность и функциональность

– практичность и минимализм сочетаются с элегантностью

– преобладание бело-серых тонов дает много света в пространстве

– материалы легко очищаются от загрязнений, не теряя своих свойств

– обстановка, от которой веет простором и умиротворенностью Севера

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Отделка в стиле «ЭКО»:

– экологическая направленность, спокойствие и близость к природе

– материалы из натурального сырья с имитированными природными поверхностями

– естественные цветовые оттенки дают ощущение легкости и комфорта

– ничто не отвлекает, не вызывает напряжения и не раздражает

– интерьер располагает к отдыху, способствует расслаблению

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Программа «Быстрый ремонт» предполагает выполнение следующих работ по дизайнерской отделке квартиры стоимостью 9000 рублей за квадратный метр:

КОМНАТА:

– стены – оклейка обоями;

– пол – укладка ламината;

– потолок – монтаж натяжного потолка.

КУХНЯ:

– стены – оклейка обоями;

– пол – укладка керамогранита;

– потолок – монтаж натяжного потолка.

САНУЗЕЛ:

– стены – укладка керамической плитки;

– пол – укладка керамогранита;

– потолок – монтаж натяжного потолка.

В санузле устанавливаются ванна, унитаз, раковина, подвесная тумба, зеркало, смесители, полотенцесушитель.

КОРИДОР:

– стены – оклейка обоями;

– пол – укладка керамогранита;

– потолок – монтаж натяжного потолка.

В коридоре устанавливается входная дверь «Porta» и межкомнатные двери «Честер».

Получить полную информацию и стать участником программы «Быстрый ремонт» можно, обратившись в Отдел по работе с клиентами Группы компаний «Зеленый сад» в Рязани на Солотчинском шоссе, 2 и по телефону: +7 (4912) 77 77 77.

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