Жильцы нескольких многоквартирных домов встали грудью на защиту своей управляющей компании

С момента вступления в силу поправок в Жилищный кодекс РФ прошло уже больше десяти лет. По мнению экспертов, произошедшие за это время изменения в целом отражают общую направленность реформы ЖКХ – избавление государства от всякой ответственности за обслуживание, ремонт и эксплуатацию жилищного фонда.

Таким образом, с 2008 года полноправным хозяином в сфере ЖКХ стал бизнес, который, несмотря на формальные законодательные рамки, играет по своим правилам и порой очень жестким. К сожалению, в Рязани уже созданы прецеденты, когда приемы нечестной конкуренции проникли в жилищно-коммунальное хозяйство.

Боевой листок от ЖКХ

Так, в бесплатной газете «Все о ЖКХ», учредителем которой является организация с многообещающим названием «Эффективные решения», появился материал «Сотни жителей Рязани «случайно» выбрали себе постороннюю управляющую компанию». В нем автор материала на трех газетных полосах пытается доказать читателям, что недавно созданная в областном центре управляющая компания «Сервисный центр ЖКХ» обманывает своих клиентов. В материале утверждается, что компания обманным путем получила управление над 15 домами. В случае с домом №14 на улице Пугачева, например, и вовсе имел место подлог, а собрание жильцов там не проводилось.

Все проверили, нарушений не нашли

Вооружившись информацией из газеты «Все о ЖКХ», мы отправились по адресам, на которых, якобы, имели место нарушения. Хотелось выяснить, как произошло так, что – если верить публикации – жильцы оказались не в курсе смены управляющей организации.

В доме №51 по улице Стройкова нам рассказали, что выбрали «Сервисный центр ЖКХ» по причине неудовлетворительной работы прежних управленцев.

– Мы специально обратились в новую управляющую компанию, которая позиционирует себя именно как вновь созданная организация, не имеющая ничего общего со старой, – поделился житель дома Сергей. – То есть все, что утверждается в статье, о которой вы меня спрашиваете, не имеет ничего общего с действительностью, по крайней мере, в случае с нашим домом точно. Кроме того, мы знали о том, что новая компания не имеет ничего общего с «Рязанским сервисным центром ЖКХ», и утверждения о том, что нас обманули, убрав лишь в названии организации слово Рязань, в корне неверны.

Несмотря на критику на страницах газеты «Все о ЖКХ», жильцы домов под управлением новой УК с ней не согласны.

Жители дома №14 на улице Пугачева также сообщили нам о том, что знали о смене управляющей организации, а последующую возню называют никак не иначе, как местью со стороны прежней управляющей компании.

– Я тоже видел эту газету и хочу сообщить, что в действительности происходило все наоборот, и ни о каком подлоге или мошенничестве со стороны нашей новой управляющей компании не может идти и речи, – рассказал жилец дома Юрий Григорьевич. – То, что утверждается в этой статье, не имеет ничего общего с правдой, что мы можем подтвердить всеми необходимыми документами.

С такой же ситуацией мы столкнулись и по другим адресам, указанным в публикации газеты «Все о ЖКХ». Везде жильцы только из этой газеты узнавали, что стали жертвами обмана. Ни о каких проверках, а тем более даче показаний в правоохранительных органах жители этих домов даже не слышали. Все как один подтвердили добровольность выбранной ими новой управляющей компании.

Империя наносит ответный удар?

Кроме того, жители домов, избавившиеся от навязчивой заботы прежних управленцев, столкнулись с попытками со стороны ООО «ПИК-Комфорта» вернуть контроль над их домами. Так, в распоряжении редакции оказалось несколько заявлений, написанных старшими домов. В них утверждается, что кто-то от их лица пытается провести собрания собственников жильцов и передать управление их домами снова в «ПИК».

– Считаю все случившееся провокацией и неправомерными действиями со стороны ООО «ПИК-Комфорт», – рассказала жительница дома №68 на улице Татарской Инна Меркулова. – От моего имени была распространена информация о проведении собрания собственников жилья, инициатором которого я не являюсь. Тем более не могло быть и речи о расторжении договора с ООО «Сервисный центр ЖКХ», работой которого мы в целом довольны.

Аналогичные заявления были написаны и жителями дома №35 по улице Островского. В них собственники также говорят о попытках ООО «ПИК-Комфорт» вернуть управление над их домом любой ценой.

Вместо послесловия

Мы попытались связаться с редакцией газеты и сайта «Все о ЖКХ» и их главным редактором Е.А. Плотниковым по указанным в выходных данных телефонам, но оказалось, что все они выключены. Поэтому вопрос, откуда у редакции появилась информация, не получившая подтверждения ни по одному из пунктов, повис в воздухе. Осмелимся предположить, что журналистов издания, расположенного в Подмосковных Люберцах, просто ввели в заблуждение, предоставив им ложную информацию.

В этой неприятной ситуации, когда порядочной управляющей компании навешивают все возможные грехи, больше всего радует позиция жильцов домов. Люди готовы бороться за свои права, беря вопросы надлежащего управления жильем в свои руки. А это значит, что навести порядок в ЖКХ общими усилиями можно, нужно лишь стать настоящими собственниками.

НАША СПРАВКА

Управляющая организация ООО УК «Сервисный центр ЖКХ» является специализированной организацией, оказывающей услуги по эксплуатации и содержанию жилой и нежилой недвижимости, главным принципом работы которой является профессионализм. У компании есть все необходимое для качественного обслуживания многоквартирных домов и нежилых помещений: материально-техническая база и штат сотрудников, способных решать проблемы любой сложности. Сегодня ООО УК «Сервисный центр ЖКХ» – это одна из самых динамично развивающихся управляющих компаний в городе Рязани, только за 9 месяцев обслуживаемый фонд увеличен более чем на 100 тысяч квадратных метров.

Управляющая компания была создана в апреле 2018 года и на сегодняшний день обслуживает более 149,5 тысячи квадратных метров жилья и 28 многоквартирных домов во всех районах города.

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