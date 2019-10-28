2019-10-28T18:08:46+03:00
Общество

РКБ «Глобус» посвятило своих молодых специалистов в сотрудники предприятия

76 девушек и молодых людей стали полноценными членами одного из лучших трудовых коллективов города
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Общее фото на память. Фото: Марина РОМАНЕНКО.Общее фото на память. Фото: Марина РОМАНЕНКО.
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Ежегодная традиция посвящения в трудовой коллектив ведет историю с советских времен. Помните посвящение в студенты в вузах? Во многих промышленных и научно-исследовательских предприятиях существовало и посвящение в сотрудники, ведь внимание и забота позволяют новичкам быстрее влиться в коллектив, а значит, и быстрее начать работать в полную силу.

В рязанском конструкторском бюро «Глобус» эта замечательная традиция не просто является частью славной истории, но и бережно сохраняется до сегодняшнего дня.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

1 октября в актовом зале РКБ «Глобус» прошло торжественное посвящение молодых специалистов в сотрудники предприятия. Новых работников напутствовали генеральный директор АО «РКБ «Глобус» Николай Васильевич Гоев, председатель профкома Алексей Иванович Смирнов.

– В первую очередь хочу поздравить вас с тем, что вы прошли строгий отбор и были приняты на работу на наше предприятие, – отметил Николай Васильевич. – Многие из вас уже поняли, что часть нашей работы проходит в командировках. Продукция нашего предприятия поставляется не только в рамках Гособоронзаказа, но и представлена более чем в двадцати странах мира. Работа сложная и ответственная, но интересная. Я не сомневаюсь, что все у вас получится, уверен, что работать вы будете хорошо! Поздравляю вас с вступлением в наш трудовой коллектив!

Молодость, красота, настойчивость и образованность - качества, которыми обладают все молодые специалисты РКБ "Глобус". Фото: Марина РОМАНЕНКО.

Молодость, красота, настойчивость и образованность - качества, которыми обладают все молодые специалисты РКБ "Глобус". Фото: Марина РОМАНЕНКО.

Далее председатель профкома Алексей Иванович Смирнов пояснил, что посвящение в сотрудники предприятия традиционно приурочено к 1 октября, потому что это дата рождения предприятия. За 64 года успешной работы в РКБ «Глобус» сложились богатые традиции.

В годы расцвета на предприятии трудились 3500 человек. Многие из них золотыми буквами вписали свои имена в историю конструкторского бюро. Молодежи есть с кого брать пример. Сегодня на «Глобусе» созданы все условия для высокопроизводительного труда, а социальный пакет – один из лучших в городе.

Генеральный директор РКБ "Глобус" вручает грамоты молодым специалистам. Фото: Марина РОМАНЕНКО.

Генеральный директор РКБ "Глобус" вручает грамоты молодым специалистам. Фото: Марина РОМАНЕНКО.

АДАПТАЦИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ - ВАЖНЫЙ ФАКТОР

В 2015 году для адаптации молодых специалистов (молодые люди до 35 лет – Ред.) на предприятии был создан Совет молодых работников. Основными целями, поставленными перед Советом, стали: объединение трудового коллектива, координация деятельности молодых работников, помощь администрации предприятия в улучшении условий работы молодых специалистов, содействие реализации их творческого потенциала, решение социальных вопросов молодых работников, организация спортивных мероприятий и отдыха. На предприятии действует статус «молодого специалиста», определяющий гарантии, права и льготы молодежи, на каждого молодого специалиста заводится своеобразный паспорт: документ, на основе которого после окончания срока адаптации будет сделан вывод об эффективности его работы.

Будущее РКБ "Глобус". Фото: Марина РОМАНЕНКО.

Будущее РКБ "Глобус". Фото: Марина РОМАНЕНКО.

– Сегодня в активе Совета молодых работников девять человек, – рассказывает инженер-технолог 3-й категории, член актива Совета Алексей Бровков. – Мы занимаемся адаптацией новых людей в РКБ «Глобус». Важно, чтобы их (молодых) узнавали в лицо, важно, чтобы они знали, к кому и с каким вопросом можно обратиться.

– Вы действительно считаете, что нужно на это тратить время? – интересуемся у Алексея.

– Однозначно. Мы же сами через это прошли. Пока не было Совета молодых работников, мы чувствовали себя «слепыми котятами», тыкались, куда попало, не понимали, к кому обратиться, теряли драгоценное время. Теперь все иначе. Мы и экскурсии проводим для вновь пришедших. Хорошо, когда человек имеет представление о технологических циклах, о том, что, как и где происходит.

– Сколько сотрудников прошли посвящение в этом году?

– В этом году у нас было 76 человек! Как всегда, посвящение состояло из двух частей: официальной и неофициальной. После официального вручения сертификатов и памятных подарков состоялось совместное фотографирование на память. А в выходные мы отправились за город играть в лазертаг (лазерные бои) и в кино.

Лазерные бои - это возможность не только получить новые эмоции, но и сдружиться с коллективом.

Лазерные бои - это возможность не только получить новые эмоции, но и сдружиться с коллективом.

– А если человек пришел работать на предприятие, и у него есть какие-то свои инициативы? – интересуемся у председателя Совета молодых работников Александры Морозовой.

– Вот! В том числе и для таких случаев создан Совет. Мы совещательный орган с возможностью принимать те или иные решения на основе обсуждения. Если человек приходит с интересным предложением, мы выслушаем его и примем решение, которое всех устраивает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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