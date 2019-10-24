Специалисты Vellcom group разработали асфальт, впитывающий воду

Специалисты лаборатории Vellcom group разработали и ввели в производство дренирующий асфальтобетон – пористый материал, который укладывается на дорогах поверх плотного асфальтобетона и обеспечивает быстрый отвод воды с поверхности.

Изобретение может быть использовано для строительства, ремонта и капитального ремонта дорог, для устройства и ремонта проезжей части мостов и путепроводов.

Дренирующий асфальтобетон начали применять с 60-х годов во многих странах мира. В Европе и Японии его используют при строительстве дорог, в итоге вода не задерживается и быстро стекает к обочинам. Это исключает явление «аквапланирования» при быстрой езде. Так, при скорости 100 км/ч коэффициент сцепления колеса с дренирующим асфальтобетонным покрытием снижается всего на 20%, тогда как с плотным покрытием — на 50%.

Состав с наибольшим содержанием битума (6-7%) используют в США при строительстве нового слоя по изношенному. Избыточное количество битума в этом асфальтобетоне нужно для кальматирования трещин старого покрытия и обеспечения необходимого сцепления нового слоя со старым. Толщина покрытия – около 20 мм.

.

Дренирующий асфальтобетон дает меньше шума при движении автомобилей, чем материал из плотного шероховатого асфальтобетона и устойчив к колееобразованию.

Кроме того, он обладает хорошей видимостью в ночное время, на нем хорошо видна разметка. Несмотря на большую открытую пористость дренирующий асфальтобетон достаточно водо- и морозостоек.

По данным специалистов, дренирующий асфальтобетон рассчитан на эксплуатацию в покрытии автомобильной дороги в течение 15 лет.

Дренирующий асфальтобетон.

На правах рекламы.