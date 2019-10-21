Кубок «Русской кожи» вошел в стадию плей-офф!

Минувшие выходные выдались жаркими на кубке «Русской кожи». В субботы состоялись игры перенесенного из-за непогоды 10-го тура, где команды имели последний шанс исправить свое турнирное положение. А в воскресенье уже стартовали игры на вылет в Бронзовом кубке. Обзор самых интересных и значимых игр мы предлагаем вашему вниманию.

Золотой кубок

Здесь было сыграно всего два матча. «ФК РИЗУР» и «МФК Азард групп» сумели спасти свои матчи, в итоге сыграв боевые ничьи с «РНПК» и «МФК Альбион» 2:2 соответственно. Дублем у «МФК Азард групп» отметился Василий Швеченков.

Серебряный кубок

«Старожиловскому молочному комбинату» необходимо было победить лидера своей группы «ФК РИЗУР 2», с чем команда в итоге справилась - 3:1. В итоге в группе получилось по восемь очков у четырех команд, а старожиловская команда смогла в итоге выйти в плей-офф. «Манеж» дважды отыгрывался по ходу встречи, но «Орбита» смогла вырвать победу 3:2, хет-триком отметился Николай Асташкин. «Мурмино» и «Nova Technology» сошлись в сражении за выход из группы, где больше преуспели игроки «Мурмино», победившие 5:1. Очередной результативный матч провел Александр Кутловский, оформивший хет-трик. Команда «Свои&Наши» добилась волевой победы 3:2 в матче с «Мешками», в результате завершив групповой этап на первой строчке. Победным дублем отметился Алексей Яшин.

Бронзовый кубок

«Пятерочка» прервала победную серию команды «Mafia», ничья 1:1. Однако этого оказалось достаточно для «Mafia», чтобы сохранить первое место. Футболисты «Мэдисона 2» сделали все от себя зависящее, чтобы преодолеть групповой этап как одна из двух лучших четвертых команд. Команда разгромила «Форс-мажор» 8:1, в итоге сумев преодолеть групповой этап. «ГрандХит» установил новый рекорд результативности, сокрушив «Интернационал» 19:0, сразу десять раз отличился Дмитрий Захаров.

«Мэдисон 2» сотворил первую сенсацию плей-офф, выбив победителя своей группы «Компанию Апельсин 2». Победный мяч уже в концовке встречи забил Андрей Кривцов. «Дубровичи» и «Бервел» не смоли определить сильнейшего в основное время. В серии пенальти свое слово сказал Михаил Ульянов, уверенной игрой в воротах сумевший помочь «Дубровичам» добиться успеха. «Дельта» дважды выходила вперед, но так же смогла добиться победы только в серии пенальти, одолев «Спецкомплект». Развязкой напряженного и эмоционального матча между «ГрандХит» и «ФК Заокское» стал автогол, благодаря которому дальше прошли игроки «Заокского». «Ракета» отпраздновала волевую победу 2:1 в матче с «Автобусом 62». «Рельеф Центр» дважды выходил вперед, однако дело дошло до серии пенальти, где точнее оказались игроки «Сибинтека». После боевого первого тайма во втором игроки «Гвардии» добились убедительной победы над «Юниор-Рязань», итоговый счет 7:3. «Плазма» выдала ударную концовку в матче с «Меркурием», но удержать победу не смогла - 2:2, в серии пенальти точнее оказались игроки «Меркурия». «Рязанский Радиозавод» ушел от поражения на последних минутах и в итоге смог по пенальти переиграть «Fit Home». «Рекламные штучки» не смогли довести дело до победы в основное время, но победили «Mafia» в серии пенальти.

Ветеранский кубок

Футболисты «Иномарки 62» добились уверенной победы в матче против «Спецкомплекта», итог встречи - 4:1. «Old School» на последних минутах дважды поразил ворота «Спецкомплекта» и в итоге вырвал волевую победу 2:1. «Атрон» отправил в ворота «Иномарки 62» пять безответных мячей.