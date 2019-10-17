2019-10-17T10:09:39+03:00
Недвижимость

Рязанцев приглашают проголосовать в конкурсе холдинга Vellcom group «Дом моей мечты»

Из 250 работ эксперты отобрали 40 лучших, теперь дело за пользователями соцсетей
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Конкурс «Дом моей мечты» от строительного холдинга Vellcom group вышел на финишную прямую. Вашему вниманию представляются работы, которые попали в финал – это 40 рисунков, отобранных профессионалами из 250 присланных школьниками и студентами.

– Это был не простой выбор, но теперь – дело за вами! – говорится в сообщении организаторов. – Проголосовать за понравившиеся работы можно в группе Vellcom group ВКонтакте, просто поставив лайк.

По итогам народного голосования 18 участников наградят ценными подарками. Лучшую же работу выберет компания Vellcom group, отметив ее автора отдельным призом.

А в воскресенье, 20 октября, всех участников и их родителей приглашают в ТРЦ «Премьер» на большой праздник, по завершению которого пройдет награждение победителей конкурса!

Начало в 14.00.

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Голосование в группе Vellcom group ВКонтакте

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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