Рязанцев приглашают проголосовать в конкурсе холдинга Vellcom group «Дом моей мечты»
Конкурс «Дом моей мечты» от строительного холдинга Vellcom group вышел на финишную прямую. Вашему вниманию представляются работы, которые попали в финал – это 40 рисунков, отобранных профессионалами из 250 присланных школьниками и студентами.
– Это был не простой выбор, но теперь – дело за вами! – говорится в сообщении организаторов. – Проголосовать за понравившиеся работы можно в группе Vellcom group ВКонтакте, просто поставив лайк.
По итогам народного голосования 18 участников наградят ценными подарками. Лучшую же работу выберет компания Vellcom group, отметив ее автора отдельным призом.
А в воскресенье, 20 октября, всех участников и их родителей приглашают в ТРЦ «Премьер» на большой праздник, по завершению которого пройдет награждение победителей конкурса!
Начало в 14.00.
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Голосование в группе Vellcom group ВКонтакте
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ИСТОЧНИК KP.RU