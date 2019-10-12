2019-10-11T11:50:24+03:00
Конкурсы и тесты

Рязанка Анна Котельникова получила подарок от итальянского архитектора

Наметанным взглядом фотографа она угадала по рисунку дом с подворотней, понравившийся синьору Маттео Фугацца
Владимир ФРОЛОВ
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Дом, который нарисовал иностранный участник Форума древних городовДом, который нарисовал иностранный участник Форума древних городовФото: Владимир ФРОЛОВ
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В сентябре рязанцы прочитали в «Комсомольской правде» о Маттео Фугацца, архитекторе из итальянского Милана, который посетил наш город в дни Форума древних городов и выступил с докладом о формирующейся столетиями «душе города». Подружившись и установив деловые отношения с рязанскими застройщиками, он получил возможность спроектировать общественные пространства в нашем городе – в будущем микрорайоне «Новый посад».

Во время прогулок по центру Рязани Маттео зарисовал два очень понравившихся ему дома. Один был легко узнаваем – детский сад с резным деревянным фасадом на Первомайском проспекте. А вот чтобы опознать второй, потребовалась помощь читателей. «Комсомолка» опубликовала его рисунок и попросила указать адрес.

Из архива «КП»: Маттео Фугацца со своим рисунком

Из архива «КП»: Маттео Фугацца со своим рисунком

Первой справилась с заданием Анна Котельникова.

– По образованию я дизайнер, но работаю фотографом, – рассказывает она. – Люблю гулять по центру и внимательно смотрю по сторонам, поэтому и дом угадала.

Здание на улице Почтовой расположено в ее нижней части, спускающейся к перекрестку с улицей Некрасова. Этот двухэтажный дом примыкает к дореволюционной гостинице, в которой ныне расположилось рязанское управление Росгвардии.

Подарком от архитектора Фугацца был итальянский сыр экстра-класса, который по технологии приготовления выдерживается в холодном помещении не менее 30 месяцев.

Анна Котельникова перед входом в рязанскую редакцию «Комсомолки» Фото: Павел АВЕРИН

Анна Котельникова перед входом в рязанскую редакцию «Комсомолки»Фото: Павел АВЕРИН

– Подарку я очень рада, – призналась Анна Котельникова. – Приятно сознавать, что внимательность и интерес к родному городу тоже награждаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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