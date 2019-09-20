Творец в шестом поколении: «Я хочу помочь Рязани стать лучше»

Маттео Фугацца с гордостью подчеркивает, что он – архитектор в шестом поколении. На протяжении вот уже 18 лет руководит своей собственной студией в Милане – мировой столице дизайна. Недавно он отпраздновал 50-летие, старается изучать мир и узнавать много нового. В частности, заучивать новые русские слова. Так что в России Маттео уже может со многими желающими поговорить переброситься парой фраз на нашем языке.

– Я в вашей стране еще поработаю, – обещает он.

В августе 2019-го синьор Фугацца прибыл в Рязань, чтобы выступить на архитектурной конференции «Древние города и современные вызовы», проходившей в Рязани в рамках Форума древних городов. Его 25-минутное пребывание на сцене библиотеки имени Горького завершилось настоящей овацией.

КАК ДУША ПОМОГАЕТ ГОРОДАМ ВЫЖИТЬ

Итальянский гость решил рассказать гостям рязанского форума несколько историй о восстановлении или гибели древних городов в наши дни.

– Прежде всего, Италия – это не Рим или Венеция, – утверждает Маттео. – В нашей стране 6 тысяч коммун, то есть городских поселений. Во времена раздробленности каждая была независимой. И каждое маленькое государство соперничало с остальными, в основном в культурной сфере. Если по соседству строили красивый собор, то руководство городка переманивало архитектора и старалось построить собор еще лучше…

Маттео Фугацца выступает на одном из заседаний Форума древних городовФото: Владимир ФРОЛОВ

Гость рассказал о нескольких небольших городах в разных регионах, которые пережили упадок и запустение – но было возрождены. В одном поселилась пара художников, ставшая центром притяжения для друзей и клиентов, другой купил известный модельер и перевел туда свою студию, третий «воскрес» благодаря строительной фирме – и сегодня превратился в туристический центр. Привел архитектор и отрицательный пример: поселок, в котором один герцог решил построить «ломбардский Лас-Вегас» и снес все исторические дома, заменив ресторанами и казино. Когда через 8 лет процветания дорога к игорному центру была повреждена лавиной, то жители, лишившиеся работы, разбежались. По мнению синьора Фугацца, это произошло из-за того, что поселок при перестройке лишился души.

– В латинском языке, от которого произошел итальянский, – говорит Маттео, – два разных слова для обозначения города. «Urbs» – это здания, улицы, мосты, а «civitas» – это нечто нематериальное, но общее для его жителей. Можно сказать, это душа города. Если она есть, жизнь в городе возродится после любой катастрофы.

РЯЗАНЬ ГЛАЗАМИ ИНОСТРАННОГО СПЕЦИАЛИСТА

На вопрос, есть ли душа у Рязани, Маттео Фугацца отвечает сразу же:

– Есть. Я ее почувствовал.

По его мнению, от жителей в городе многое зависит:

– Например, если вы патриот, то вы не просто «человек из России», вы именно рязанец. А я не просто итальянец, я именно из Милана. Я человек мира, я могу ездить по всем странам, жить там и работать, но все-таки всегда хочу вернуться домой.

Рязанские журналисты не могли обойти стороной вопрос о застройке нашего города, на которую слышно столько нареканий. Уже третий год подряд в Рязанской области перекрываются рекорды жилищного строительства советских лет. Что думает итальянец об архитектуре новых домов?

– У вас есть два разных подхода, – отвечает Маттео. – С одной стороны, вы строите современные однотипные здания – такие же, как в другой стране или на другом континенте. С другой стороны, вы пытаетесь воспроизвести стиль и элементы вашей исторической застройки. И когда ваши архитекторы черпают вдохновение в исторических зданиях, получается лучше. Они не нарушают вашу среду и пейзаж, они вливаются в него.

Побродив по историческим улицам, Фугацца отметил для себя, что в XIX веке наш город был «очень русским»:

– Жилая застройка у вас была, каким бы не был стиль, обязательно с русским отпечатком. Это ваш родной стиль: здания того же периода в Москве типично европейские. И сегодня моя душа плачет, когда я вижу, что вместо того, чтобы копировать и развивать ваш собственный стиль, вы копируете европейский…

ДВА ЗДАНИЯ, ВДОХНОВИВШИЕ ИТАЛЬЯНЦА

Маттео Фугацца говорит, что пять поколений его предков, проектировавших здания, многому его научили:

– Многое зависит от улицы, района. Иногда бывает, что на своем месте здание прекрасно и красиво, но если повторить его на 100 метров в стороне, оно уже будет смотреться плохо. Поэтому отец учил меня: прежде, чем что-то рисовать, надо обойти весь район и найти, что там самое выдающееся.

На улице Рязани синьор Фугацца обнаружил итальянский государственный флагФото: Владимир ФРОЛОВ

В Рязани два здания запали в душу гостю Форума древних городов. Он описывает их так: «Одно – небольшое, с высокими острыми башенками, с характерной для русского стиля деревянной резьбой. А другое – совершенно неприметное здание, спрятанное в переулке. Обычный жилой дом XIX века, не имеющий исторического значения, длинный и низкий, с аркой посередине. Но он по-настоящему красив. Это единственное здание, которое я попытался зарисовать».

Оказалось, что первое здание – это детский сад на Первомайском проспекте, бывший когда-то домом купца Селиванова. А вот второй еще предстоит определить – смотрите в конце страницы конкурс «КП».

РЯЗАНЦЕВ ЖДЕТ ПЕРВЫЙ ЗАГРАНИЧНЫЙ ПРОЕКТ

Смогут ли рязанцы поселиться в районе, который проектировал Маттео Фугацца? Да, и в самое ближайшее время. Малоэтажный поселок «Новый посад» расположится в пригороде Рязани, за Дашково-Песочней, в 7 минутах на автомобиле от гипермаркета «Глобус». В перспективе в «Новом посаде» может появиться 3000 коттеджей, при каждом из которых будет земельный участок в 10 соток. Покупателям предложат 4 двухэтажных типовых проекта. Это кирпичный «Классик», деревянный «Эко», деревянно-каркасные «Оптимум» и «Бизнес». С подробностями и ценами можно познакомиться на интернет-сайте stroy-proms.ru или в офисе компании «Стройпромсервис».

Близость к природе будет сочетаться со всеми благами цивилизации XXI века. В поселке вырастут школа, детский сад, магазины, кафе и рестораны, там будут индивидуальное отопление, централизованные канализация и газоснабжение, высокоскоростной интернет.

– Целый ряд элементов инфраструктуры повысят качество жизни в поселке, – уверен Маттео Фугацца. – Большой парк, спортивная зона, чтобы создать у жителей ощущение общности. Я даже планирую там создание музея, чтобы это пространство считали своим не только жители квартала, а все рязанцы.

КОНКУРС

На фото итальянский архитектор показывает рисунок дома в нашем городе, который его вдохновил. Он предлагает читателям «Комсомолки» угадать, что это за здание. Оно расположено в самом центре, в сотне метров от тех улиц, по которым проходили все горожане. Тот, кто первым сообщит его правильное местоположение, получит приз.

Эскиз дома в центре Рязани, который очень понравился иностранному гостюФото: Владимир ФРОЛОВ

Связывайтесь с рязанской «Комсомолкой» по адресу электронной почты kp-62@list.ru

ВОЗЬМИ И НАРИСУЙ!

Как рязанцы сами представляют себе свой город? Маттео Фугацца предлагает читателям «КП-Рязань» нарисовать на бумаге рязанскую улицу, двор или дом. Он ждет, что эти рисунки вы отошлете по адресу рязанской редакции «Комсомолки» (ул. Право-Лыбедская, д. 35 корп. 2, офис H5). Они обязательно будут ему переданы, и авторов тех, что понравятся архитектору, ждут подарки. По рисункам итальянский архитектор попытается определить настроения и пожелания горожан, которые и передаст властям города.