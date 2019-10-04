В безопасности моста через Оку в Рязани возникли сомнения

Мост через Оку – одна из главных транспортных магистралей, связывающая город Рязань с северной Мещерой, Касимовым, Владимиром, Ивановым, Нижним Новгородом. Проблемы, возникшие после ремонта моста, даже у представителей местной власти вызывают подозрение, что ремонтом занимались люди без должной профессиональной подготовки.

Дениса Сидорова, руководителя фракции КПРФ в Рязанской городской Думе и первого секретаря Рязанского обкома коммунистической партии, проблема ремонта моста волнует так же, как и других жителей города.

Депутат Денис Сидоров настроен критически. Он доказывает, что имеет все основания для критики

– На протяжении всего времени, – говорит Денис Сидоров, – когда едешь по мосту, не покидает ощущение, что ты движешься по стиральной доске. Нельзя сказать, что до ремонта покрытие было хорошим, но сейчас убеждаешься, что оно не так убивало подвеску машины, как сейчас.

– Но ремонтом дорожного покрытия занималась конкретная организация. Выходит, она недостаточно профессионально и ответственно выполнила поставленную перед ней задачу?

– Конечно, ремонтировать дорожное покрытие было необходимо и ради заветного результата – комфортного передвижения по мосту можно было и потерпеть временные трудности. Работы начались сразу же после странного решения в самый разгар лета перекрыть главную туристическую артерию города. Но дело даже не в этом. Как вы помните, нам говорили, что при ремонте моста будут использованы новые полимерные материалы – долговечные, стойкие к реагентам и имеющие высокие гидроизоляционные свойства, и что качество превзойдет все ожидания. Действительно, «превзошло». Только ожидания были другие.

Качество дорожного покрытия на мосту оставляет желать лучшего

– Для ремонта покрытия моста использовался импортный полимерный, тонкослойный материал под названием «Матакрил». Если производители этого материала – немецко-бельгийская фирма – дает гарантии до 10 лет, то напрашивается резонный вопрос: а были ли соблюдены все технические регламенты по укладке полимерного покрытия?

– Насколько я помню, этот полимер клали на совершенно неровную бетонную поверхность. Проезжая по мосту, я еще удивлялся. И это все? Разве слой в заявленные 16 мм способен скрыть все неровности? Как теперь выяснилось – нет. Все мы помним трагедию в августе этого года, когда на Солотчинском мосту произошла серьезная авария, в результате которой погиб человек.

Стоп-кадр с любительского видео: ДТП на автодорожном мосту

Сотрудники ГИБДД тогда говорили, что это произошло из-за некачественного покрытия, которое не выдерживает скоростного режима в дождливую погоду. А что в действительности стало причиной аварии – покрытие или дорожные неровности – никто выяснять не хочет. Все, что было сделано – это установка знаков с ограничением скоростного режима и камер видеофиксации.

– Как, по вашему мнению, министерство транспорта Рязанской области выполняло свою функцию по контролю ремонта дорожного покрытия?

– Да, деньги были потрачены на ремонт покрытия немалые, около 300 млн рублей из областного бюджета и министерство транспорта Рязанской области должно было жестко контролировать качество производимых работ на всех этапах. А что мы имеем сейчас? Мост, который не безопасен для участников дорожного движения, и к тому же по моим данным, он юридически не принят заказчиком, у подрядной организации и сроки устранения всех дефектов тоже не ясны. Очень надеюсь, что и в нашей области будут безопасные ровные дороги.

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