После статьи в «Комсомолке» власти проверили скейтпарк в Рязани

В конце мая в «Комсомолке» вышел материал «Благоустройство для никого: почему за огромные деньги рязанцы получают лишь брак». В нем в числе прочего шла речь о скейтпарке «ПроДвижение», открытом прошлой осенью на Московском шоссе. Объект, на который потратили более 1 миллиона бюджетных рублей,– разваливается, превращаясь в травмоопасный.

12 августа о том, что со скейтпарком не все в порядке, подтвердили и в пресс-службе администрации Рязани. Там сообщили, что специалисты управления и дирекции благоустройства города осмотрели площадку для экстремального спорта и обнаружили искажения покрытия рампы и другие недочеты, которые должен устранить подрядчик. Также в администрации сообщили, что рейл (труба для скольжения), о котором мы писали, что он практически ушел в грунт, уже отремонтирован.

ЛУЧШЕ К ОСЕНИ, ЧЕМ НИКОГДА

А 19 сентября были устранены последние недостатки на этом объекте. Вы спросите: почему так долго, ведь сезон катания, уже близится к концу? Дело в том, что применяющаяся сегодня система госзакупок дает возможность проявить себя тем подрядчикам, которые предложат самую низкую из возможных цен. И абсолютно не важно, кто они и есть ли у них опыт строительства подобных объектов. Главное, чтобы проект подходил под минимальные требования и был дешев. Поэтому даже при выборе материалов, предпочтение отдается, не самым качественным и надежным, а самым низким по цене.

В случае со скейтпарком на Московском подряд выиграла фирма из соседнего региона. Для того чтобы устранить гарантийный недостаток, специалисты этой организации должны по несколько часов добираться на автомобиле до Рязани. В итоге приходится ждать месяцами, чтобы починить какую-то мелочь. Вот и получается, что, даже реализуя благие начинания, исполнитель порой застревает в непроходимой трясине бюрократизма, подрывающей понятия здравого смысла и логики.

Но, по словам сотрудников горадминистрации, принимавших работу подрядчика, даже при самом благоприятном раскладе срок службы подобных спортивных объектов не может превышать пяти лет. А это значит, что уже через четыре года все оборудование этой спортивной площадки придется менять.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Скейтпарк «ПроДвижение» уже успел стать местом притяжения местной детворы. Ребята приходят сюда покататься со всей округи. Но, к сожалению, лавочки, ставшие частью плана благоустройства территории, облюбовали любители горячительного. Благо до ближайшего магазина со спиртным не больше нескольких метров. Из-за этого лавочки уже все поломаны, урны забиты тарой не от сока или минеральной воды, а от спиртного. Многие вообще не утруждают себя подходом к урне, и гадят там же, где и пьют.

И пока одни люди бьются над тем, чтобы подрядчик исправил дефекты спортивных конструкций, другие делают все, чтобы уничтожить это место, оставляя после себя лишь разрушения и горы битого стекла.

СПРАВКА «КП»

Благоустройство скейтпарка было выполнено по «Программе местных инициатив», стартовавшей во второй половине 2018 года и рассчитанной до 2020 года. В Рязани на эти цели выделено 39 миллионов рублей, а всего в области – 127 миллионов. Государственную поддержку получили 138 проектов, причем большинство из них связано с благоустройством и созданием общественных пространств и мемориалов. В Рязани по этой программе, если верить протоколу заседания конкурсной комиссии, будет реализовано 32 подобных проекта.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Координатор «Молодежки ОНФ» в Рязанской области Глеб Шабонин считает, что именно при реализации таких проектов крайне важен общественный контроль:

– Этот парк был создан именно по инициативе горожан и для горожан. Поэтому власти должны в первую очередь интересоваться у людей, довольны ли они этим объектом. Судя по тому, сколько я вижу здесь ребят, проект получился нужным и успешным. Иначе бы они здесь просто не катались.

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«Комсомолка» посетила три объекта, сданных в конце прошлого года, и посмотрела, что с ними произошло за зиму (подробнее).