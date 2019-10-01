Владимир Шаманов: Рязанская область всегда была одним из лидеров машиностроения

27 сентября, накануне Дня машиностроителя, на заводе «Красное знамя», который входит в Концерн ВКО «Алмаз-Антей», состоялся круглый стол, инициаторами которого стали Комитет по обороне в Рязанской области и Рязанское отделение Союза машиностроителей России. На мероприятие собрались руководители рязанских оборонных предприятий, члены регионального Союза машиностроителей и руководители минэкономразвития Рязанской области. Почетными гостями заседания стали председатель комитета Государственной Думы по обороне, Герой России Владимир Шаманов и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков, которые поздравили всех собравшихся с Днем машиностроителя.

ПОДДЕРЖКА БУДЕТ!

– Этот праздник всегда был знаковым в нашей промышленности, – отметил в приветственной речи Владимир Анатольевич. – К сожалению, в последние годы мы переживали не лучшие времена, но сейчас у нас есть определенные позитивные изменения. Об этом, к слову, совсем недавно говорил наш президент Владимир Путин на экономическом форуме. Но если сказать, что эти изменения нас полностью удовлетворяют, это значит покривить душой – работы и проблемных вопросов у нас еще много.

По словам Владимира Шаманова, Рязанская область всегда занимала ведущие места в России в сфере машиностроения, в том числе, и в оборонной промышленности, где одним из столпов долгие годы является завод «Красное знамя».

– К сожалению, нет таких возможностей у рязанских станкостроительного и комбайнового заводов. Но под руководством губернатора, при активном участии федеральных структур, банковского сегмента, поддержка будет, в том числе и предприятиям военно-промышленного комплекса, – подчеркнул Шаманов.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

После краткого обзора международного положения, перспектив развития гособоронзаказа и обсуждения вопросов по оптимизации законодательной базы, регулирующей деятельность предприятий оборонно-промышленного комплекса, прошла церемония награждения.

Из рук Героя России Владимира Шаманова Знак отличия Комитета Государственной Думы по обороне «За заслуги» получили представители предприятий ОПК.

– Мы живем в ожидании внесения проекта бюджета в Госдуму, который определит жизнь страны на ближайшие три года, поэтому по договоренности с правительством Рязанской области, «Промсвязьбанком», мы пригласили к разговору представителей директорского корпуса, а также представителей малого и среднего бизнеса, – отметил Владимир Шаманов. – Круглый стол – это возможность обменяться мнениями, обсудить наиболее проблемные вопросы, которые волнуют руководителей производств. В предыдущие годы такой диалог помогал нам, к слову, выработать определенные поправки. Учитывая, что этот вопрос будет рассматриваться в течение полутора-двух месяцев, то у нас будет возможность повлиять на те или иные процессы. Чтобы все эти процессы способствовали оптимизации всех сфер экономики, особенно военно-промышленного комплекса.

Деловая встреча Петра Фрадкова (справа) с Алексеем Рощиным.

По словам председателя комитета Государственной Думы по обороне, наиболее сложные вопросы, которые озвучили на круглом столе, – это вопросы ценообразования. Не всегда министерства учитывают вопросы, связанные с оплатой за произведенную продукцию, не учитывают процентную ставку на прибыль.

– Есть даже такой пример, установлена ставка 2%, а годовая инфляция – 3,5% минимум. Как можно не покрывая инфляцию на следующий год оставлять такие же цены? То есть вопросы лежат на поверхности, – заявил Шаманов. – Еще один абсолютно правильно поставленный вопрос, это производство опытно-конструкторских и нировских работ, а также, подготовка молодежи. То есть завтрашний день нашей промышленности. Вот эти вопросы не урегулированы. Всем этим будем заниматься вместе с минпромторгом, академией наук, другими министерствами.

В ТЕМУ

Генеральный директор завода «Красное знамя», председатель Рязанского РО ООО «Союз машиностроителей России» Алексей Рощин:

– Дорогие друзья и коллеги, примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем машиностроителя!

Машиностроение – это одна из передовых отраслей производства в нашей стране. На отечественных заводах сегодня создаются новые машины, успешно конкурирующие с зарубежными аналогами.

Я выражаю искреннюю благодарность всем работающим в машиностроительной отрасли, в первую очередь, нашим уважаемым ветеранам за самоотверженный и добросовестный труд. От всего сердца желаю всем крепкого здоровья, праздничного настроения, осуществления добрых надежд, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне, личного счастья и семейного благополучия!

На правах рекламы.