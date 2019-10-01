Держатели бесконтактных карт «Мир» будут ездить в транспорте Рязани со скидкой до конца года

С 1 октября до 31 декабря 2019 года все держатели бесконтактных карт «Мир» любого банка смогут ездить в городском транспорте Рязани со скидкой. Сэкономить на проезде жители и гости города смогут в муниципальных автобусах и троллейбусах, а также в коммерческом общественном транспорте (маршрутках).

Расплачиваясь национальной платежной картой в одно касание, держатель карты «Мир» получит скидку за проезд в размере 4 рублей. Достаточно приложить бесконтактную карту «Мир» к валидатору, чтобы сумма разовой поездки списалась с карты сразу со скидкой.

Акция запущена совместно со Сбербанком (ПАО) и оператором рязанской автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) - ООО «Ресурсы партнеров Рязани» при поддержке администрации города Рязани.

Сбербанк (ПАО) выступает эквайрером проекта, обеспечивающим прием бесконтактных банковских карт различных платежных систем. При этом указанная скидка в общественном транспорте применяется только при оплате проезда бесконтактной картой «Мир».

Фото: Акционерное общество «Национальная система платежных карт».

– До конца этого года скидка по карте «Мир» при оплате проезда в общественном транспорте действует в нескольких городах России. В некоторых из них такую акцию мы запустили уже повторно и видим, что популярность бесконтактной оплаты проезда там постоянно растет, – рассказал коммерческий директор платежной системы «Мир» Максим Лазырин. – Этот вид оплаты является не только удобным и быстрым, но также безопасным и технологичным. Мы считаем, что выгодное предложение от платежной системы «Мир» будет востребовано у пассажиров общественного транспорта Рязани и во многом повлияет на рост безналичной оплаты в регионе.

– Проведение таких акций стало возможно благодаря внедрению в Рязани автоматизированной системы оплаты проезда, – говорит генеральный директор АСОП «Ресурсы партнеров Рязани» Елена Захарова. – Мы постоянно ищем способы снизить стоимость проезда и улучшить сервис оплаты. В планах – развитие системы гибких тарифов и программы лояльности, позволяющие экономить при оплате проезда.

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