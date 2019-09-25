Старт IX сезона рязанской Ночной Хоккейной Лиги: успех дебютанта и слова восхищения звезды футбола

20 сентября во дворце спорта «Олимпийский» торжественно открылся девятый сезон Ночной Хоккейной Лиги. Установлен новый рекорд по количеству команд-участниц – их стало 28. Притом есть все основания полагать, что интерес к турниру будет только расти, ведь наш регион из года в год признается самым мощным по уровню организации и массовости, а Рязань по праву носит звание столицы любительского хоккея.

РЯЗАНЬ КАК ТОЧКА РАЗВИТИЯ НХЛ

На сей раз церемонию открытия предваряла Всероссийская конференция НХЛ. В Рязань съехались представители региональных представительств, министерств и спортивных ведомств.

Фото: Пресс-служба Ночной Хоккейной Лиги.

– Для нас большая честь принимать на гостеприимной Рязанской земле событие такого масштаба, – приветствовал участников министр спорта Рязанской области Владислав Фролов. – Конференция Ночной Лиги собрала под свое крыло единомышленников, искренне увлеченных одним из самых зрелищных и захватывающих видов спорта. Людей, прилагающих усилия к его развитию.

Мероприятие, как и ожидалось, стало площадкой для активного диалога, обмена опытом и идеями: на нем затронули важнейшие вопросы, высказали множество предложений, заложив основу для поступательного движения вперед как Ночной Лиги, так и любительского хоккея в целом.

Фото: Пресс-служба Ночной Хоккейной Лиги.

Генеральный директор Ночной Хоккейной Лиги Игорь Бахмутов впоследствии признался журналистам, что выбор места проведения конференции был очевиден:

– Я уже бывал в Рязани не раз и всегда убеждаюсь: когда есть люди, как здесь, которые полностью отдаются своему любимому делу, тогда и работа спорится, и приходят прекрасные результаты. Вы взяли высокий темп развития любительского хоккея и, надеюсь, этот темп сохраните.

СВЕТЛОЕ ХОККЕЙНОЕ БУДУЩЕЕ

Что касается состава участников, то в 2019-м в Лигу Надежд (дивизион «18+») заявились восемь команд, тогда как в дивизионе «40+» за победу поборется 20 коллективов.

– Уверен, что не пройдет и двух-трех лет, и дивизион «18+» догонит дивизион «40+», с которого начиналась Ночная Хоккейная Лига, – заявил региональный представитель Лиги в Рязанской области Олег Смирнов. – Наше развитие – это заслуга команды, которая занимается организацией одного из самых массовых турниров. Шутка ли, с сентября по март на лед выйдут почти 600 человек.

О светлом хоккейном будущем, по словам Олега Смирнова, позволяет говорить то обстоятельство, что желающих заниматься хоккеем среди детей становится все больше, а в Рязани планируется строительство еще одной крытой ледовой площадки.

Слова, произнесенные перед телекамерами, подтверждали заполненные до отказа трибуны «Олимпийского». Люди пришли целыми семьями и с улыбками на лицах наблюдали за происходящим. Для зрителей организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу, частью которой стали ледовое шоу и традиционная лотерея с розыгрышем призов от партнеров рязанской НХЛ.

Всеобщий интерес вызвал приезд в ледовый дворец одного из самых успешных российских футболистов, а ныне капитана любительской хоккейной команды «Ледяные волки» Александра Мостового. Он с удовольствием фотографировался со всеми желающими и раздавал автографы.

Фото: Пресс-служба Ночной Хоккейной Лиги.

Фото: Пресс-служба Ночной Хоккейной Лиги.

– Меня приятно удивил уровень рязанской НХЛ: сколько команд участвует в турнире, как много зрителей собирает это событие, как все организовано, – признался экс-игрок сборной России по футболу. – Я сам несколько лет выступаю в Ночной Лиге, а в детстве передо мной стоял выбор – мяч или шайба. Теперь можно сказать, что хоккей даже вышел на первый план.

Кстати, Александр Мостовой предложил Олегу Смирнову сыграть товарищеский матч между «Ледяными волками», выступающими в Москве, и победителем рязанской НХЛ в том же дивизионе. Это значит, что вместе с футбольной знаменитостью в Рязань может приехать не менее звездный партнер по команде – легенда фигурного катания Евгений Плющенко.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

В день открытия IX сезона рязанской НХЛ состоялись два матча. Команда-дебютант из Спасска (также в сезоне 2019-20 география расширилась городами Сасово и Скопин) переиграла «Рельеф-Центр» со счетом 3:2.

«Кубок Открытия» разыграли между собой «Автоимпорт М» и «РГВВДКУ». Матч между финалистами прошлого сезона прошел в упорной борьбе, в основное время завершился со счетом 2:2, а в серии буллитов сильнее оказались десантники.

Фото: Пресс-служба Ночной Хоккейной Лиги.

Фото: Пресс-служба Ночной Хоккейной Лиги.

Фото: Пресс-служба Ночной Хоккейной Лиги.

Фото: Пресс-служба Ночной Хоккейной Лиги.

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