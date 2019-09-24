Экспертиза нашла «паленый» 92-й бензин на рязанской АЗС

Наша редакция неоднократно проверяла качество топлива, что продается на рязанских заправках. Последние два раза это был бензин марки АИ-95. Как показала наша экспертиза, только на одной из сетей он не соответствовал заявленным параметрам. А теперь настал черед более дешевого топлива, на котором ездит большинство российских автомобилей – бензина АИ-92.

Традиционно проверке подверглись заправки 8 сетей, представленных в Рязани – «Газпромнефть», «Змей Горыныч», «Импульс», «Полный бак», «Роснефть (ТНК)», «Сибирьнефть», «Спецнефтепродукт», Shell. Плюс, немного отступив от привычки, добавили еще одну – Авилан, расположенную на Московском шоссе вскоре после въезда в Рязань, она же «Звёздочка» или «Алиса» (из-за логотипа).

Весь бензин наливался в 5-литровые металлические пронумерованные канистры, которые тут же опломбировались – для того чтобы не возникало подозрений, что где-то по дороге от заправки к лаборатории топливо могли подменить.

В ПОИСКАХ ТОПЛИВА ОТ ВАСИЛИЯ АЛИБАБАЕВИЧА

Герой одной советской кинокомедии получил год тюрьмы за то, что разбавлял бензин ослиной мочой. С тех пор выражение «бензин от Василия Алибабаевича» стало нарицательным и используется как синоним низкокачественного, «паленого» топлива. Выяснить, есть ли такой на наших заправках, стало нашей задачей.

Утром мы тронулись в путь по АЗС. Первой на нашем пути стала заправка «Спецнефтепродукта» на ул. Высоковольтной. Ее сотрудники отнеслись к нам спокойно, хотя вид канистры с пломбой их немного удивил. Следом мы заехали к Змею Горыначу, что на Чкалова, где на нас смотрели с нескрываемым раздражением (как-никак, «Комсомолка» ловила их на продаже некачественного топлива), но дело свое сделали. Забегая вперед скажем, что на этот раз топливо оказалось у них приемлемым – пусть не лучшим, но все показатели были в пределах нормы. Shell у ТЦ «Премьер» был в своем стиле: «Наливайте, нам скрывать нечего». На Полном баке на Московском шоссе предложили ознакомиться с их документами и сертификатами на топливо, что говорит о многом. Роснефть-ТНК около М5 Молла также не проявляла антипатий, ибо знала, кто к ним приехал. Наконец мы прибыли к новичку нашей экспертизы – заправке, прозванной в народе «Звездочкой», где продавался самый дешевый в Рязани бензин АИ-92 – его цена была меньше 40 рублей.

На заправке пусто. Лишь в стороне стоят две фуры с номерами среднеазитских республик. Наливаем бензин. Несколько брызг уходят мимо канистры. В нос бьет резкий запах какой-то химии. Выбегает оператор.

- Вы куда льете? У нас нельзя в пла… А, у вас металлическая… - обреченно вздыхает она, видимо осознавая, что это неспроста.

Как оказалось впоследствии, ей было о чем переживать.

Импульс на Шабулина реагировал привычно – попробуйте наше новое топливо. А вот на Сибирьнефти, что напротив НИТИ, поначалу подумали, что мы проверяем точность налива:

- Не забудьте отметить, что у вас где-то полстакана мимо пролилось!

Последней на нашем пути уже к лаборатории на рязанском НПЗ была АЗС «Газпомнефть» на Черновицкой. Тут нас сразу раскусили.

- «Комсомолка» приехала!

Видимо, среди продавцов бензина по сарафанному радио уже прошел слух, что сегодня по Рязани ездит черный «Мерседес» и закупает топливо на проверку. Но станет ли черный «мерин» для кого-то «черным вороном», покажет экспертиза.

БЕНЗИН ВПЕРЕМЕШКУ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА

Через несколько дней из лаборатории РНПК, где проводилась экспертиза, пришли долгожданные результаты. На восьми из девяти заправок бензин оказался качественным и соответствовал установленным стандартам, отличаясь незначительно по некоторым параметрам.

Не будем утруждать вас полным списком показателей, остановимся только на самых важных из них, влияющих на работу автомобиля, экологию и экономичность.

Самый важный – октановое число. У всех традиционных участников экспертизы он оказался в норме, а самым высоким – у Импульса. А вот дешевый бензин показал полное несоответствие – 88,5 единиц вместо минимальных 92. На этом сюрпризы не закончились. Показатель серы и бензола был превышен в топливе от «Звездочки» в 12 и 5 раз соответственно.

- При сгорании серы образуется сернистый газ, загрязняющий атмосферу, а бензол сам по себе серьезный канцероген, - говорит заместитель главного технолога РНПК Рустам Фатхеев,- поэтому их содержание в топливе ограничено.

- Как может такой, с позволения сказать, бензин разливаться на некоторых заправках?

- Однозначно не с завода, точнее с завода будет часть бензина. А тут заводской бензин явно разбавлен. Разбавлен бензином прямогонным, получаемым в результате первичной перегонки нефти и имеющий очень плохие потребительские качества.

Фактически топливо на «Звездочке» продается вперемешку с отходами производства. Это как колбаса с перемолотыми рогами и копытами.

Еще один показатель - плотность топлива. Самая высокая оказалась на заправке «Shell». И как оказалось, это хороший показатель.

- Чем выше плотность, тем более экономично расходуется бензин, - добавляет Рустам, однако немного снижается температура горения. Езда становится более экономной, но машина немного хуже идет в разгон.

ЭКОНОМИШЬ КОПЕЙКИ НА БЕНЗИНЕ - РАСПЛАТИШЬСЯ РУБЛЯМИ В СЕРВИСЕ!

Чем опасно использование низкокачественного топлива? Об этом нам рассказал мастер-диагност одного из автосервисов Рязани Андрей Серебряков:

- Если в бензине очень много серы, то на стенках цилиндров образуются отложения, которые ведут к снижению мощности и ускоряют износ поршневых колец. Но самое опасное – низкое октановое число. Из-за детонаций идет огромная ударная нагрузка на цилиндро-поршневую группу. Как результат - выход из строя колец, шатунных вкладышей, может начаться разрушение самого поршня. Результат - очень недешевый ремонт.

- Какие приблизительно это суммы?

- Чтобы поменять кольца, надо частично разбирать двигатель, и только эта работа стоит от 25 тысяч (здесь и далее стоимость работ без учета деталей), если требуется более серьезный ремонт, и двигатель придется снимать полностью - от 40 тысяч.

Недаром же на Руси говорят, что скупой платит дважды. Если посмотреть на цену топлива, что продается в Рязани, то, увы, самый дорогой бензин Shell оказался в середняках, а вот самый дешевый, на заправке «Авилан» - откровенным контрафактом.

Надеемся, что информацией о «качестве» топлива на «Авилане» заинтересуются компетентные органы.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Что любопытно, недавно «Роскачество» обнародовало данные, согласно которым в России некачественный бензин продается на каждой 8-й заправке. Что ж, Рязань с успехом это подтвердила.