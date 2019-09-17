Нечестный капитал: в Рязани лопнул очередной кредитно-потребительский кооператив

На прошлой неделе в Рязани закрылся офис кредитно-потребительского кооператива (далее – КПК) «Честный капитал». Двери в доме №10 по улице Кольцова заперты, вывеска исчезла, а на телефоны в офисе никто не отвечал. Молчал и официальный сайт организации: точнее он, как прежде, обращался к людям с предложениями по приему сбережений и выдаче займов.

Отметим, что всего КПК предлагал четыре вида сбережений:

– «Пенсионный» под 13,5% годовых;

– «Стабильный» – 12,8%;

– «Семейный» – 12,5%;

– «Накопительный» – 12%.

– Я пенсию свою получаю в «Россельхозбанке», в течение многих лет пытался на всем сэкономить, – рассказывает пенсионер Николай Игнатьевич. – Вот скопил я так 500 тысяч рублей, ну и решил вложить в этот кооператив, чтобы моему сыну потом остались. Я и доверенность на него оформил. А теперь вот такая история... Мне уже 80 лет, поэтому я крайне обеспокоен.

По словам пенсионера, еще недавно в офисе сидели две девушки, которые заверили старика, что деньги ему вернут в этом месяце – в сентябре. И вручили пару буклетов с телефонами головного офиса в Санкт-Петербурге.

– Звонил-звонил, никто не отвечает, только песни в трубке поют, – продолжает пожилой мужчина. – Тогда я обратился в общество защиты прав потребителей, мне посоветовали написать заявление в полицию.

ЗАКРЫЛИСЬ, ЗНАЧИТ, ДЕНЕГ НЕТ

12 сентября на сайте «Честного капитала» появилось объявление для пайщиков, суть которого свелась к тому, что еще месяц назад – 12 августа – на Общем собрании членов кооператива было принято решение о ликвидации КПК «Честный капитал». С момента принятия этого решения кооператив больше не принимает новых членов, не привлекает деньги на основании договоров передачи личных сбережений, а также не выдает займы.

«Сообщаем, что выплаты по обязательствам кооператива будут производиться соразмерно поступающим от заемщиков платежам по договорам займа. Несмотря на принятое решение о ликвидации, кооператив обязуется осуществлять деятельность по работе с членами кооператива в штатном режиме до момента полного исполнения взятых обязательств», – говорится в сообщении.

– Каким образом они собираются выполнять взятые на себя обязательства? – недоумевает председатель Рязанской городской ассоциации защиты прав потребителей «Человек» Олег Попов. – Они закрылись, у них нет счета в банке, значит, и денег нет.

– В КПК говорят, что вернут деньги после предоставления заявления и подтверждающих документов.

– Главное, чтобы люди не высылали оригиналы договоров и других документов, иначе доказать все будет практически невозможно. В любом случае, если до суда пайщики не договорятся, то им придется обращаться в Санкт-Петербург, по месту регистрации кооператива. Нужно понимать, что здесь действует закон о потребительской кооперации, где говорится, что риски несет и кооператив, и пайщики.

КАК ВЕРНУТЬ НАКОПЛЕНИЯ

Как указано на сайте кооператива, они готовы вернуть людям деньги, но для этого пайщики должны направить письменное заявление по адресу КПК: 198320, Санкт-Петербург, Красное Село, проспект Ленина, 77, оф. 112. В заявлении нужно указать сумму и основание предъявляемого требования с обязательным приложением подтверждающих документов, банковские реквизиты для перечисления денег, почтовый адрес, контактный телефон, а также:

– для физических лиц: ФИО; дата рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность, нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая право на предъявление требования (для представителя кредитора);

– для юридических лиц: наименование и местонахождение организации, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.

В ТЕМУ

В январе 2019 года в полицию обратились десятки рязанцев, которые стали жертвами обмана со стороны кредитно-потребительского кооператива «Капитал Инвест».

Вскоре полиция возбудила уголовное дело в отношении руководства КПК. Следствие установило, что к хищению причастен руководитель КПК, житель города Липецка. Расследование продолжается.