Осенний кубок «Русской кожи» набирает обороты

На самом крупном турнире по мини-футболу среди любительских команд прошли очередные игры, результатом которых уже становится ясен приблизительный расклад – кто претендует на роль фаворитов, а кому грозит судьба аутсайдеров.

Бронзовый кубок

Футболисты «Юниор-Рязань» оказались убедительно сильнее «62 Студии», отправив в ворота соперника сразу десять безответных мячей, «покером» отметился Евгений Макеев. «Бервел» взял верх в противостоянии с «Искрой» 6:3, а Даниил Ворнаков стал автором хет-трика. Два точных удара Александра Штолина помогли «Урану» переиграть «Континент» 3:1, а «Дельта» одолела 3:1 «ЛФК Коловрат».

Команда «Освободим», уступая после первого тайма, во втором смогла вырвать волевую победу 2:1 над «Дверным решением». «Поляны» в середине второго тайма дважды поразили ворота «Адмирала» - 2:0.

«ЛФК Коловрат» удалось отыграть два мяча отставания у «ГиперГлобуса», в итоге боевая ничья 3:3. «Вымпел» и «ФК Заокское» так же не смогли определить сильнейшего - 1:1. «Компания Апельсин 2» отправила в ворота «Пресса» четыре безответных мяча.

Егор Кабак и Леонид Алимов устроили бомбардирскую гонку, которую выиграл Кабак, забивший пять мячей. «Ракета» же нанесла «Комете» разгромное поражение 9:0. «Академия» уже в первом тайме добилась весомого преимущества, в итоге переиграв «Инжектор» 4:1. «Спецкомплект-2» сломил сопротивление «Агат-КИП» 2:1, а Александр Горбачев принес «Полянам» минимальную победу над «ФК Драйв».

«Ижлеспром» не удержал превосходство, и на последних минутах «Юнити» вырвал победу 2:1, дублем отметился Дмитрий Елисеев. «ОКБ Спектр» и «Рязанский Радиозавод» обменялись забитыми мячами по ходу первого тайма - 1:1.«Рельеф Центр» во втором тайме вырвал волевую победу над «Академией тенниса» 3:1. «Витязь 67» отправил в ворота «Метеора-Рыбное» пять безответных мячей, а «Гвардия» разгромила «ФК Рязанские сады» 8:3, «покером» отметился Казбек Дарчиев, три мяча забил Эфенди Пиров.

Серебряный кубок

Футболисты «Глобуса» дважды выходили вперед по ходу встречи, однако «РЖД» в концовке удалось вырвать победу 3:2, два решающих гола на счету Вадима Чижова. «Рубин» оказался сильнее «Поролон-Профи» 3:1, дублем отметился Владислав Назаркин. «ТД Русский хлеб» переиграл 3:1 «Универсал», а «ГК Победа» и «Желдор» обменялись забитыми мячами на последних минутах - ничья 1:1. «Метеор» и «Свои& Наши» так и не смогли распечатать ворота друг друга, а «NovaTechnology» отправила три безответных мяча в ворота «ОКБ». «Клуб 900» и «Орбита» поочередно выходили вперед, итогом же противостояния стала победа «Клуба 900» 3:2. Две других встречи забитых мячей не принесли. «Завод Красное знамя» и «Старожиловский молочный комбинат» и «Манеж» и «РязГМУ» счет в своих встречах так и не открыли.

Только в самом конце игры железнодорожники смогли склонить чашу весов в свою сторону.

Золотой кубок

Голы Владислава Симакова и Александра Строкова позволили «МФК Вятич» отпраздновать вторую победу в текущем розыгрыше. На этот раз со счетом 2:0 была бита «Иномарка 62». «Гардарика» еще в первом тайме решила исход противостояния в свою пользу, отправив в ворота «Азард групп» четыре безответных мяча. Итоговый результат - 5:1, хет-триком отметился Станислав Климашин.

«МФК СЧВ Экология дома» смогла повести в счете, но «Компания Апельсин» усилиями Михаила Лушникова на последних секундах вырвала волевую победу 2:1. «ГРПЗ» после дубля Артема Шоромова был близок к победе над действующим чемпионом, но «Юниону» удалось отыграться в концовке 2:2.

Дубль Андрея Петрова принес «Железному дому» непростую победу 2:1 над «Korwood 62». «МФК Азард групп» нанес «ЭРЕ» крупное поражение 6:1, хет-трик на счету Василия Швеченкова.«Автоимпорт» и «Мэдисон» отпраздновали непростые победы. «Автоимпорт» долгое время уступал в счете, но в концовке смог вырвать победу 2:1 над «Кофейней Капкейк». «Мэдисон» отыгрался еще в первом тайме, а на последних минутах смог дожать «МФК Альбион» 3:1.

Ветеранский кубок

«Спецкомплект» добился преимущества и смог одолеть «Вымпел» 2:1, а победным мячом отметился Денис Цыцоев. Для него этот гол стал 100-м на РКЛФ! «Автоимпорт» нанес сокрушительное поражение «Витязю-67» 14:1, а Александр Кутловский традиционно стал самым заметным игроком на поле, забив сразу семь мячей. «Иномарка 62» отправила в ворота «OldSchool» сразу шесть безответных мячей, а «ОКБ» оказался сильнее «УМВД» 4:1

Следующие игры пройдут 21 и 22 сентября на стадионе «Золотые купола».