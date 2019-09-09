2019-09-09T12:44:07+03:00
Спорт

В Рязани стартовал 27-й «РКЛФ – Кубок Русской кожи по мини-футболу»

Обладатель Золотого Кубка начал с ничьей, исход матча в «серебре» решил видеоповтор, а в «бронзе» - два покера
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Открытие турнира. Фото: РКЛФОткрытие турнира. Фото: РКЛФ
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7 сентября на стадионе «Золотые купола» стартовал 27-й розыгрыш «РКЛФ – Кубка Русской кожи по мини-футболу». В турнире участвуют 118 команд из Рязани и области.

Золотой Кубок

Центральным в минувшие выходные считалось противостояние действующего обладателя Золотого Кубка «Юниона» и «Компании Апельсин». Голов команды не забили. Ничьей, но результативной – 2:2, также закончился матч между «Кофейней Капкейк» и «Мэдисоном». «РНПК» и «Автоимпорт» отметились уверенными победами со счетом 3:0 против команд «Азард групп» и «ЭРА» соответственно. Андрей Иванов и Вячеслав Филин забили по два гола.

"Автоимпорт" начал с уверенной победы. Фото: РКЛФ

"Автоимпорт" начал с уверенной победы. Фото: РКЛФ

Серебряный Кубок

Драматично сложилась встреча «Спецкомплекта» и «Рязанской ГРЭС». Гол Петра Алабина на последних секундах арбитр рассматривал на видеоповторе и в итоге указал на центр – 3:2, победа энергетиков. В самой концовке наступила развязка еще двух других игр – «Желдор» против «Орбиты» и «Метеор» против «РФМУ»: в первом случае футбольные «качели» привел в равновесие (3:3) гол Константина Кибальника, а во втором точный удар Алексея Кузнецова оказался победным для «Метеора» (1:0). «Универсал» тем временем чуть не совершил подвиг, отыграв у «РЖД» отставание в три мяча, однако железнодорожники победили 5:4.

Судьбу матча "Спецкомплект" - "Рязанская ГРЭС" решил видеоповтор. Фото: РКЛФ

Судьбу матча "Спецкомплект" - "Рязанская ГРЭС" решил видеоповтор. Фото: РКЛФ

Бронзовый Кубок

Денис Цыцоев в победном для «Урана» матче с «Искрой» (6:2) забил свой 99-й гол, остановившись в шаге от «Клуба 100». Лидерство в бомбардирской гонке после 1-го тура захватили авторы покеров - Казбек Дарчиев и Константин Бутов. Дарчиев обеспечил «Гвардии» преимущество над «Метеором-Рыбное» (7:3), Бутов из «Бервела» внес свой вклад в итоговые 10:2 с командой «62 Студия». Сразу два хет-трика выдали футболисты «MAFIA» - Роман Хохлов и Евгений Негривода с партнерами сокрушили «Fit Home» 7:0.

Гораздо более упорными получились два других противостояния, закончившиеся с одинаковым счетом 2:1. «Мэдисон 2» в концовке вырвал победу у «Мегполиса», а «Спецкомплект 2» - у «Кометы».

С результатами остальных матчей и другой статистикой можно ознакомиться на официальном сайте «РКЛФ – Кубка Русской кожи по мини-футболу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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