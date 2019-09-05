Как рязанцам избежать покупки квартиры с прописанными людьми

С марта 2019 года на территории Рязанской области были отменены домовые книги, а с августа - еще квартирные карточки учета. Так что теперь покупка вторичного жилья может доставить жителям региона массу хлопот. В частности, при совершении сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры, дома) возросла вероятность покупки объекта недвижимости с зарегистрированными в нем лицами.

Надежды на информацию от обслуживающих дом организаций тоже нет.

Управляющие компании и ТСЖ в настоящее время:

- больше не регистрируют граждан,

- не ведут учет родственных связей и поквартирный учет;

- не имеют права выдавать официальные справки о составе семьи.

Поэтому сведения о том, зарегистрированы ли в данном объекте лица, становятся труднодоступными.

При приобретении жилплощади, в которой прописаны люди, следует понимать, что такая сделка чревата серьезными рисками:

- наличие зарегистрированных лиц создает сложности с дальнейшей продажей и обменом квартиры;

- покупатель квартиры получает счета за ЖКХ по количеству прописанных в жилплощади людей – дополнительные финансовые расходы за всех прописанных лиц;

- В случае если прописанный человек пожелает воспользоваться своим правом жить на той площади, где он зарегистрирован, то собственнику помещения придется мириться с новым соседом.

Итак, покупка квартиры с прописанным человеком - это всегда риск. Не рискуйте!

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