Коттеджный поселок «Снегири» дарит подарки в собственный праздник

На день рождения к Кате мечтали попасть все ребята из двора. Ждали приглашения и предвкушали день. Ее родители, дружная и очень улыбчивая пара, всегда были рады гостям. Это чувствовалось интуитивно. Здесь с уважением относились к каждому, будь тебе 4 или 67. Но славились праздники в их доме не этим.

Фото: КД "Снегири".

Детвора шла в гости с подарками, а возвращалась домой… с цветными свертками. И часто сюрпризов и презентов у всех гостей было даже больше, чем у именинницы. В семье Кати есть традиция – с пустыми руками никто не уйдет. Викторины, подвижные игры и самое любимое: когда завязывают глаза, в руки дают ножницы, напротив натягивают шнурок с привязанными к нему кульками. Задача – срезать себе подарок. Идея в том, что в распаковке всегда сюрприз, спрогнозировать его невозможно.

Фото: КД "Снегири".

Делиться подарками в собственный праздник – это сродни угощению гостей, ответу улыбкой на улыбку, желанию поделиться радостью. В этом году коттеджный поселок «Снегири» празднует десятилетие. И впервые за все время его существования у вас есть возможность приобрести участок на столь уникальных условиях.

Фото: КД "Снегири".

Первые три семьи, которые оформят сделку в сентябре, получат скидку 10% на земельный участок. Разницу в стоимости как раз можно потратить на тот самый сюрприз самому себе. Беседка, ландшафтный проект, дизайн волшебной детской…

Фото: КД "Снегири".

Этот подарок для наших будущих соседей. Для тех, кто приглядывался, раздумывал, практически решил строить свой дом в «Снегирях», но по разным причинам откладывал покупку. Приходите к нам на день рождения, получайте свои «цветные свертки» и становитесь частью дружного, красивого и комфортного загородного поселка в 10 минутах от Рязани.

Подробности по телефону +7 (4912) 52-20-52.

Фото: КД "Снегири".

Фото: КД "Снегири".

Фото: КД "Снегири".