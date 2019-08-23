Афиша на выходные в Рязани: вспомним 90-е, наедимся каравайцев и увидим «Черного лебедя»

Все чаще нас с вами призывают немного вернуться назад и вспомнить или классику, или поп-музыку, или танцы, что были популярны пару десятков лет назад. Как можно не поддаться на такие предложения? Тем более что делать это можно каждый день уикенда. Для тех, кто любит погружаться в атмосферу прошлых лет и не забывать про современную культуру, публикуем афишу самых важных событий ближайших выходных.

ПЯТНИЦА

23 августа на улице Почтовой в рамках проекта «Фестивальное лето» пройдет ретро-фестиваль «Назад в девяностые». Будут работать тематические фотозоны, свою площадку представит библиотека имени Горького. Вспомнят в этот день и танцевальный стиль, столь популярный в те годы – брейк-данс. Также покажут и моду тех лет – с этим поможет модельное агентство SIGMA.

Для тех, кто не помнит 90-е, программу подготовят аниматоры. Без музыкальной программы тоже не обойдется: для вас будут выступать Дарья Турбанова, Софья Земяхина, Рената Довгалис, Валерия Накапкина, Дмитрий Богатов, Лика Войс, ансамбль танца «Мед», Давид Мкртчян, Андрей Капустин и шоу-группа «Мелоди-MIX», Ксения Морозова, Школа танца «LOONADANCE Center». Рядом со сценой расположится и выставка ретро-автомобилей. Вход свободный. Начало в 18:00. (0+).

Неподалеку от сцены у Почтамта интересное событие будет проходить в «Фотодоме». В рамках акции «Ночь кино» в 19:00 покажут картину, завоевавшую сердца миллионов – «Черный лебедь». Речь в ней идет о балерине, которая теряет чувство реалистичности в процессе репетиции «Лебединого озера». Режиссер ленты – Дарен Арановски, а это значит, что сюжет увлекательный и финал – удивительный. Начало в 19:00. Вход свободный. Места лучше заныть заранее. (16+).

Рязанцам покажут картину Дарена Арановски "Черный лебедь". Фото: кадр из фильма (kinopoisk.ru)

Если вы не любитель арт-хауса, то советуем вам оценить премьеры этой недели. Фильмов, как всегда, много на любой вкус. Найдутся и приключения «Эбигейл» (6+), и боевик «Падение ангела» (16+), и ужастики «Капкан» (16+) и «Песнь дьявола» (18+). Стоимость билетов и расписание сеансов уточняйте на сайтах кинотеатров.

СУББОТА

Главным событием субботы станет фестиваль тонких блинчиков (не путать с оладушками). Событие с названием «Рязанский Караваец» пройдет близ села Кораблино Рязанского района. Программа насыщенная: будут работать интерактивные площадки, есть развлечения для детей, попробовать себя в кузнечном и гончарном мастерстве сможет каждый, но и это еще не все. Зрители увидят соревнования мотоблокеров, поучаствуют в квесте, узнают, что такое косьба и обмолот зерна, испекут блинчик и смогут сразу же его попробовать. Плюсом развлекать гостей будут намузыкальных площадках – помимо рязанских творческих коллективов на сцене выступит ВИА «Лейся, песня 70-х». Начало в 11:00. Вход свободный. (0+).

Если вы остались в Рязани на уикенд, то рекомендуем вам отправиться в «Фотодом», где в 17 часов спектакль «Интимный дневник отличницы» представит театр «Предел», удостоенный побед во многих профессиональных конкурсах. Вход свободный (но рекомендуют приходить заранее, чтобы занять место поудобнее). (18+).

Посетители "Фотодома" смогут заглянуть в "Интимный дневник отличницы". Фото: vk.com/tmtheater

В рамках проекта «Арт-субботник» на Лыбедском бульваре пройдет концерт «Классицизм». Выступят музыканты, не раз доказывающее свое мастерство на фестивалях и конкурсах. Классические произведения исполнят: Кирилл Лозакович, Екатерина Сиротина, Анна Новикова трио «Альтерация», ансамбль «Кантабиле», Александра Ромашина, Анна Фирсова, театр танца PARADIGM.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Любителей самой разной музыки и танцевальных направлений в этот день ждут и в центре города и немного подальше.

На танцверанде ЦПКиО в этот день в рамках проекта «Воскресный вечер в парке» пройдет концерт «Яркие краски лета». Выступят эстрадно-духовой оркестр ДК «Приокский», Юрий Баранов, Дарья Русланова, ансамбль танца «Рада». Вход свободный. Начало в 18:00. (6+).

Завершать уикенд нужно спортивно и за здоровье, а потому на Лыбедском бульваре проведут фестиваль брейк-данса и хип-хопа «Танцы против наркотиков». Участники покажут, что такое настоящие баттлы, а поддержит их диджей и ведущий Артемий Скрипченко. Вход свободный. (6+).

В воскресенье на Почтовой будут танцевать брейк-данс. Фото: архив "КП".

Желаем вам отличных выходных. Проведите их интересно!