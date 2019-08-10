2019-08-10T16:12:38+03:00
Спорт

Почти все победы на турнире по спортивной борьбе рязанцы вырвали за счет удушающих приемов

Еще одна досталась техническим нокаутом… И только один проигрыш – парню из Владимира
Мария БЛИНОВА
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Толпы зрителей на Лыбедском бульваре не наблюдалось, но те что пришли поддерживали спортсменов от души. Фото: Иван КармашовТолпы зрителей на Лыбедском бульваре не наблюдалось, но те что пришли поддерживали спортсменов от души. Фото: Иван Кармашов
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В минувшую пятницу, 9 августа, на Лыбедском бульваре Рязани прошел открытый турнир города по спортивной борьбе в дисциплине панкратион. Состязания, приуроченные ко Дню физкультурника, организовал рязанский клуб смешанных единоборств АРТА.

Помимо воспитанников этого клуба на турнир приехали спортсмены из Москвы, Владимира и Новомосковска. В общей сложности прошли 7 боев, результаты которых таковы:

– Артнаут Афанасий (Москва, РОДЪ) - Елманов Илья (Рязань, АРТА), категория 65,8 кг. Победа Елманова Ильи удушающим (треугольник);

– Цветков Дмитрий (АРТА) – Ловняев Алексей (АРТА), категория 84 кг. Победа Ловняева Алексея техническим нокаутом;

Фетисов Егор (Рязань, ТОРПЕДА) – Самохвалов Владислав (АРТА), категория 65,8 кг. В этом бою зарегистрирована ничья;

– Васев Дмитрий (Новомосковск, UNITY) – Спиркин Илья (АРТА), категория 84 кг. Победу одержал Спиркин Илья – отказ соперника продолжать бой;

– Розонов Георгий (Москва, РОДЪ) – Ромашкин Роман (АРТА), категория 93 кг. Победу удушающим одержал Ромашкин Роман;

Березовский Граф (Владимир, ПОДПОЛЬЕ) – Баженов Иван (АРТА), категория 65,8 кг. Победу удушающим приемом одержал Березовский Граф.

Гончаров Алексей (Новомосковск, UNITY) - Асейкин Вадим (АРТА), категория 93 кг. Победу одержал Вадим Асейкин единогласным решением судей.

Кстати, в день этого турнира свой день рождения отметил Виталий Косицын. Совсем недавно этот рязанский боец на престижном турнире по ММА задушил троих соперников, двоих из которых усыпил. Одному понадобилась помощь медиков. Ноль крови – максимум эффекта. Видео

Видео: группа ВКонтакте – КСЕ «АРТА» Рязань. Смешанные Единоборства.ММА

Турнир на Лыбедском бульваре Рязани, 9 августа 2019. .Видео: группа ВКонтакте КСЕ "АРТА" Рязань. Смешанные Единоборства.ММА

ИСТОЧНИК KP.RU

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