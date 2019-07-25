Помощник следователя рязанского СК: Теперь знаю, что человек – непредсказуемое существо

25 июля в России отмечается День сотрудника органов следствия РФ – обычно к этому профессиональному празднику много пишется о следователях, о громких преступлениях, но…

Все мы привыкли к тому, что на железной дороге работают машинисты. Мчатся поезда через туман, через дождь, чтобы согласно расписанию доставить пассажиров и грузы. У штурвала стоят крепкие мужчины… Но где-то за их спинами, далеко на станциях, не менее важную работу выполняют диспетчеры. Именно они знают куда, когда и по какому пути отправить состав. Следят, чтобы не произошло столкновений и прочих неприятностей.

Спросите, зачем эти железнодорожные размышления в материале о Следственном комитете? Дело в том, что следственная деятельность чем-то сродни железной дороге. В каждом следственном отделе есть человек, который знает, куда, когда и по «какому пути» должны идти бумаги. Возможно, его должность не произведет при первом упоминании сильного впечатления – помощник следователя, но во многом именно от этих людей зависит эффективность работы.

В каждом отделе помощник следователя всего один – он знает, в какой стадии и у кого находятся дела, знает, когда каждому необходимо оформить продление или вынести постановление. По сути, этот тот же диспетчер на железнодорожной станции правосудия.

Татьяна Семина – милая и очаровательная девушка, лейтенант юстиции. С октября 2016 года она работает помощником следователя Железнодорожного межрайонного следственного отдела Рязани СКР по Рязанской области.

Родилась в 1993 году в поселке Искра. Окончив среднюю школу №38 города Рязани, поступила на юридический факультет РГУ им. С.А. Есенина. На третьем курсе Татьяне предложили поработать помощником (не путать с должностью «помощник следователя» – Ред.) там же, в Железнодорожном МСО. И хотя зарплата была совсем небольшая, она согласилась. Пришла, как сама говорит, за опытом, за знаниями. Затем – уже после окончания вуза – стала помощником следователя.

- Вообще понимание того, что я буду трудиться в этой сфере, пришло довольно рано, по крайней мере, с 10 класса я точно знала, чего хочу, - рассказывает наша героиня. – Мама у меня работала помощником судьи и часто брала меня к себе на работу. Я присутствовала и на некоторых судебных заседаниях. В семье часто бывали разговоры о каких-то моментах, связанных с работой мамы.

- Работа в Следственном комитет подразумевает знакомство с самыми громкими преступлениями, в том числе кровавыми расправами. Вы были готовы к этому?

- Честно говоря, не совсем. Мама работала больше по гражданским искам. С убийствами и смертью я столкнулась уже здесь… Поначалу тяжело было смотреть на фотографии с мест происшествия, заполнять журналы. Нужно понимать, что я помощник следователя, и моя работа проходит в кабинете.

- Наверное, было в вашей работе какое-то дело, оставившее глубокий след?

- Пожалуй, больше всего запомнился первый выезд. Однажды попросила следователя взять меня с собой, чтобы ознакомиться с тем, как протекает работа. В поселке Шлаковый застрелилась женщина… Я была там. Жутко! Огромная разница - читать рапорты о происшествии, пусть даже и с фотографиями и самой побывать на месте трагедии. Было страшно смотреть на родственников… Мы вместе со следователем проводили осмотр места происшествия, составляли рапорт. Но тогда же я и поняла, что пока не готова так работать каждый день.

Здесь со стороны редакции поясним, что зачастую помощник следователя, проработав какое-то время в своей должности, сам становится следователем. Есть такие примеры и рязанском Следственном комитете. К примеру, помощник Кораблинского МСО СК России по Рязанской области Елена Филимонова теперь работает следователям в своем родном отделе.

Татьяна Семина: Я не представляю себя на другом месте, в другой сфере

Бывает, что помощник следователя становится едва ли не главным лицом отдела. Помощник следователя Михайловского МСО СК России по Рязанской области Светлана Гераськина за годы работы заслужила огромный авторитет и уважение коллег всего управления.

Но вернемся к разговору с Татьяной Семиной.

- Тяжело носить в себе информацию о стольких искалеченных судьбах? Каждый день вы сталкиваетесь с человеческой болью, работа каким-то образом повлияла на ваше сознание?

- Знаете, в каком плане повлияла? Раньше я могла спокойно ходить ночью по темным улицам, а теперь вот опасаюсь. Раньше как-то думала, что все мы, прежде всего, люди. Теперь знаю, что человек – непредсказуемое существо. Избегаю темных подворотен и позднего времени.

- Не думаете оставить Следственный комитет и, например, уйти, как мама, в гражданское производство? Все же там более спокойно…

- Я не представляю себя на другом месте, в другой сфере. Мне здесь все очень нравится. Это как семья. Мы – помощники – находимся немного в тени, но мы понимаем свою важность. Все люди, приходящие в отдел, проходят через меня. Они рассказывают, жалуются, делятся… К кому бы они еще пошли? Родители поддерживают и гордятся мной, супруг тоже. Я чувствую себя на своем месте!