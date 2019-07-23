Ралли-кросс в Рязани: дважды на трассе появлялась скорая

20-21 июля автоспортивный комплекс «Атрон» стал ареной проведения третьего этапа чемпионата России по ралли-кроссу.

Довольно нехарактерный для средней полосы прохладный и дождливый июль внес коррективы в ход борьбы на трассе и добавил соревнованиям интриги! Хотя начиналось все довольно обыденно: визг резины на сухом асфальте, пыль на грунтовом секторе.

Уже на первом хите (квалификации) в субботу, 20 июля, в классе SuperAuto в серьезную аварию попал Александр Борзяков (Тольятти) – его автомобиль несколько раз перевернулся и застыл на боку. Гонку остановили, на треке появилась скорая. Пилота повезли в больницу на обследования, а соревнования продолжились.

Автомобиль Борзякова грузят на эвакуатор, пилота заносят в скорую.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Тон задавали лидеры чемпионата. В классе «Национальный» - Егор Санин (Самара), в классе Super1600 – Кирилл Коноплев (Екатеринбург), в классе SuperAuto – Раис Минниханов (Казань), в классе Д2-юниор Рустам Фатхутдинов (Казань). Все шло своим чередом до третьего хита, когда ветер пригнал на трассу настоящий тропический ливень!

Казалось бы дождь, но из-за налипшей грязи двигатели автомобилей перегревались. Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Получилось так, что пилоты, показавшие плохое время во втором хите зачетной группы «Национальный», в третьем хите успели «отстреляться» до дождя, а вот сильнейшим предстояло ехать по лужам… Естественно, шансов побить время «сухих» гонщиков у них не было никаких. Кто-то скажет: это не справедливо! Возможно. Но это одна из особенностей ралли-кросса.

- На самом деле я не очень расстроился, когда пошел дождь, - сказал лидировавший к тому моменту Егор Санин. – Да, я понимал, что третью серию мне не выиграть, но понимал при этом и то, что главные мои соперники также едут в дождевых условиях. Нужно было просто быть быстрее их.

- Тяжело совмещать выступления в чемпионате Европы по ралли-кроссу и чемпионате России?

- На самом деле нет. Единственное отличие, что здесь все-таки есть спортсмены, которые выступают чуть хуже костяка лидеров, там таких спортсменов просто нет. Все без исключения едут очень здорово.

Егор Санин (№20) в полуфинальном заезде бок о бок с Михаилом Донченко (Тамбов).Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Отметим, что, несмотря на мокрую трассу, Санину удалось показать в третьем хите восьмое время, что в сочетании с выигранным уже в воскресенье четвертым хитом позволило пилоту казанской команды AG Team занять первую строчку по итогам всей квалификации.

Второй этап подряд в Рязань приезжает пилот из Казахстана Петр Бородин.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Теперь немного о грустном. Если в классе «Национальный», где сражается Егор Санин, заявились на этап более 30 (!) спортсменов, то в классах SuperAuto и Super1600 дела обстояли печально. В первом на старт вышли только три полноприводные иномарки, чтобы добрать необходимый кворум, сюда зачислили нескольких гонщиков из того же «Национального» - один из них (Борзяков) и попал в серьезную аварию. Немногим больше было участников в классе Super1600 – порядка пяти конкурентоспособных автомобилей. После серьезной аварии на втором этапе, который в июне проходил также в Рязани, на старт не вышел Евгений Ушмаев (Казань).

Замечательно, что организаторы придумали проводить в классе «Национальный» заезд на Кубок спорткомплекса «Атрон» среди тех спортсменов, кто по итогам квалификации заняли места с 13 по 20. Напомним, что первые 12 пилотов попадают в полуфиналы основных соревнований. Заезд на Кубок – в этот раз его завоевал Даниил Слепов (Чебоксары) – является хорошим стимулом для спортсменам, которым не повезло в основных соревнованиях.

Олег Кубарев (Калуга) - настроение хорошее!Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Что касается главного финала в классе «Национальный», то он запомнился еще одной серьезной аварией, после которой второй раз за выходные на трассе появилась скорая. В пылу борьбы с Павлом Сокеркиным (Смоленск) на ограждение из покрышек налетел Аркадий Иллерицкий (Москва), после чего его автомобиль несколько раз перевернулся. Гонка была остановлена… Так как к тому моменту участники прошли более половины дистанции результаты засчитали по четырем кругам… Победу одержал Егор Санин!

После обследования у медиков выяснилось, что Аркадий Иллерицкий так же, как и его коллега Александр Борзяков днем ранее, серьезных травм в аварии не получил.

Следующий этап чемпионата России по ралли-кроссу пройдет в Казани.

Результаты соревнований:

Класс «Национальный»

1. Егор Санин (Самара)

2. Михаил Тягунов (Москва)

3. Михаил Симонов (Сызрань)

Плотная борьба на торможении - класс "Национальный". Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Класс SuperAuto

1. Раис Минниханов (Казань)

2. Игорь Плотников (Новосибирск)

3. Евгений Животов (Старый Оскол)

Класс Super 1600

1. Кирилл Коноплев (Екатеринбург)

2. Вячеслав Дыко (Смоленск)

3. Раис Минниханов (Казань)

Коноплев (№50) против Минниханова (№62). Класс Super1600.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Победителем среди юниоров стал Рустам Фатхутдинов. Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Класс Д2-юниор

1. Рустам Фатхутдинов (Казань)

2. Амирхан Файзрахманов (Йошкар-Ола)

3. Артем Антонов (Смоленск)

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