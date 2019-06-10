Ралли-кросс в Рязани: удар в стену под прямым углом

8-9 июня на трассе автоспортивного комплекса «Атрон» под Рязанью состоялся второй этап чемпионата России по ралли-кроссу.

МЧС по Рязанской области опубликовало на эти дни метеопредупреждение, констатируя, что температуры поднимутся на 7-8 градусов выше климатической нормы. Палящее солнце и почти полный штиль превратили гонку в испытание для настоящих мужчин. Впрочем, бок о бок с представителями сильного пола на трассе сражались и три девушки: Татьяна Елисеева, Анна Самохина и Анна Александрова.

Дружная автоспортивная семья Буториных-Самохиных.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Всего заявочный лист был представлен 60 пилотами из самых разных регионов России, а участие Петра Бородина из Алма-Аты (Казахстан) придало гонке международный статус.

По традиции последних лет наиболее массовым стал класс «Национальный», где на старт вышли 30 участников. Среди них был один из двух рязанских пилотов, заявившихся на этап – Владимир Скороходов.

- В нашем классе настолько сильные соперники, что уже попадание в полуфинальный заезд (в число 12 лучших по итогам квалификации) для многих из нас является победой, - отметил Владимир.

Кстати, руководство автодрома «Атрон» посчитало также. И в качестве некой утешительной гонки провело заезд на кубок спорткомплекса среди тех спортсменов, кто по итогам квалификации в классе «Национальный» заняли места с 12 по 20.

Кроме того, в этом году рязанский автодром представил несколько измененную конфигурацию трека. Организаторы вернули знаменитый трамплин и заасфальтировали подъем, ведущий к самой высокой точке трассы, а также спуск.

Раис Минниханов на трамплине. Класс Super 1600. Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

- Стало интереснее и динамичнее, мне очень понравилось, - отметил лидер чемпионата в классе «Национальный» Егор Санин.

Видимо, именно вдохновленный обновленной трассой Егор штамповал победу за победой. Он выиграл три субботние квалификации, воскресную квалификацию, а также свой полуфинальный заезд и финал. Наверное, можно назвать гонку в исполнении пилота казанской команда AG Team идеальной.

После победного финиша Санин забрался на крышу своего автомобиля, чтобы поприветствовать зрителей и поблагодарить команду.

На пьедестале Санин, Слепов, Сокеркин.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Одним из самых эмоциональных событий воскресного дня стала авария, в которую на старте финального заезда в классе Super 1600 попал казанский пилот Евгений Ушмаев. На разгоне его автомобиль подцепил Раис Минниханов. Машина Ушмаева потеряла управление и почти под прямым углом отправилась в стену. К счастью, все системы безопасности гоночного автомобиля отработали отлично, хотя судьям все же пришлось остановить заезд… После удара Евгений с огромным трудом покинул машину и вынужден был, приходя в себя, присесть на асфальт.

Авария Ушмаева с другого ракурса.

Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Посмотрев видеоповтор инцидента, судьи дисквалифицировали Минниханова. На рестарт заезда он уже не вышел. Победу же одержал пилот из Екатеринбурга Кирилл Коноплев, который, как и Егор Санин, очень высоко оценил измененную конфигурацию рязанской трассы.

Что касается Минниханова, то это единственный пилот, выступающий сразу в четырех зачетных классах. В этот воскресный жаркий день был повод порадоваться и у него. Финальный заезд класса Super auto он выиграл, как говорится, в одну калитку.

Третий этап чемпионата России по ралли-кроссу также состоится в Рязани – 20-21 июля.

Результаты соревнований:

Класс Д2-Н (Renault Logan)

1. Михаил Путятин (Тюмень)

2. Олег Жаворонков (Нижнекамск)

3. Альберт Гайнуллин (Октябрьский)

Борьба в финальном заезде в клесса Д2-Н. Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Класс «Национальный»

1. Егор Санин (Самара)

2. Даниил Слепов (Чебоксары)

3. Павел Сокеркин (Смоленск)

Старт финального заезда в классе "Национальный". Санин (№20) против Слепова.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Класс Super auto

1. Раис Минниханов (Казань)

2. Игорь Плотников (Новосибирск)

3. Владимир Захаров (Белгород)

Класс Super 1600

1. Кирилл Коноплев (Екатеринбург)

2. Вячеслав Дыко (Смоленск)

3. Александр Климашин (Москва)

Класс Д2-юниор

1. Рустам Фатхутдинов (Казань)

2. Амирхан Файзрахманов (Йошкар-Ола)

3. Станислав Иллерицкий (Москва)