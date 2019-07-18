Афиша на выходные в Рязани: рок-навигация, путешествие в космос и «Малина»

Переменчивая июльская погода все чаще преподносит рязанцам сюрпризы, и планировать выходные с каждым разом становится сложнее. Поэтому очень важно иметь под рукой афишу событий на ближайший уикенд – чтобы вовремя сориентироваться и выбрать мероприятие, подходящее по ситуации. Мы подготовили для вас список событий на открытом воздухе или под крышей на пятницу, субботу и воскресенье.

Пятница

19 июля рязанцев традиционно приглашают на Почтовую. Здесь пройдет фестиваль инструментальной музыки «Современная классика». Горожане услышат знакомые мелодии и авторские композиции в исполнении ансамблей «Диксиленд» и «Кантабиле», Андрея Синецкого, Юлии Буниной, трио «Альтерация», акустического проекта аутентичного фламенко Maria Lunares. Танцевальную программу представит ансамбль «Мед».

Кроме того, для гостей праздника проведут мастер-классы, им расскажут интересные факты о музыкальных инструментах и известных композиторах. Ценителей хэнд-мэйда ждут на выставке-ярмарке «Рязанский вернисаж». Здесь свои изделия представят рязанские мастера. Начало в 18:00. Вход свободный. (0+).

Во время прогулки по Почтовой можете заглянуть в «Подвал». В арт-пространстве открылась новая выставка – «ЗАТВОРчество». Горожане увидят фотоработы Евгении Кудуховой, Алексея Миронова и Елены Брант, посвященные разным темам: городу, человеку, природе, чувствам и ценностям. «Подвал» открыт с 15 до 21 часа. Вход свободный. (12+).

В клубе SVOBODA в этот день будут вспоминать Михаила Горшенева из «Короля и Шута». Песни известной панк-группы исполнят рязанские коллективы SUM42 и «Вчерашний день». Начало в 19:00. Билеты: 300-400 рублей. (18+).

Суббота

20 июля в селе Новоселки Рыбновского района пройдет гастрономический фестиваль «Малина». Гости праздника попробуют ягоду самых разных сортов, продегустируют блюда и напитки из нее. Для детей организуют анимационную программу с играми, конкурсами, квестом, малиновым бильярдом и тематическим теннисом. На площадке инсталляций все желающие смогут сделать эффектные фото.

Пройдут мастер-классы по народным промыслам: плетению из лозы, работе с глиной, изготовлению оберегов. Гостей пригласят посетить усадьбу Пироговых, где шеф-повара рязанских ресторанов продемонстрируют свое мастерство в создании кулинарных шедевров. Конечно же, не обойдется без музыки: на фестивале выступят «Балалайка-62» и шоу-группа «СВ». Фестиваль начнется в 11 часов, а завершится в 17 часов. Добраться из Рязани и обратно можно будет на автобусах. Вход свободный. (0+).

На фестивале «Малина» будут есть ягоды, петь, танцевать и учиться у шеф-поваров. Фото: http://malinafest.ru

Неподалеку от Новоселок, в музее-заповеднике Сергея Есенина, в рамках проекта «Музыкальное лето в Константинове» выступит московский фольклорный ансамбль Слобода. В репертуаре – русские, белорусские, украинские и казачьи песни. Начало в 13:00. Вход свободный. (0+).

В развлекательном комплексе «Окская жемчужина» в этот день пройдет Paprico Fest. На большой пляжной вечеринке будут вспоминать девяностые: прозвучат танцевальные миксы резидентов «Старого завода» и «Кратер-клуба», на сцене выступят специальные гости опен-эйра: Лена Катина из группы T.a.t.u, Оксана Ковалевская из «Красок», Илья Подстрелов из «Фактора 2» и группа «ТурбоМода». Также в программе: крио-шоу, пиротехническое и танцевальное шоу. Будут работать фудкорты и арт-объекты. Начало фестиваля в 17:00. Он завершится в 4 утра 21 июля. Билеты от 950 рублей. (18+).

Тех, кто решит остаться в городе, ждут на «Арт-субботнике» на Лыбедском бульваре. В этот день сцену отдадут молодым музыкантам, которые представят кавер-версии известных хитов и авторские песни в самых разных стилях. Специальными гостями концерта станут группы «КитченКач» и «Без Даты». Начало в 18:00. Вход свободный. (6+).

Любителей необычных развлечений на воде субботним вечером приглашают отправиться в «Рок-навигацию». Во время четырехчасового плавания на теплоходе выступит кавер-ансамбль Broadway – музыканты исполнят отечественные рок и поп-хиты. Также в программе: выступление русалок из танцевального шоу «Queens», дискотека и даже фейерверк. От пристани у ресторана «Бакинский дворик» теплоход отправится в 19:00. Билеты: 700-800 рублей. (18+).

Воскресенье

В этот день всей семьей можно отправиться в М5МОЛЛ, где работает интерактивная выставка «Твой космос». Гости смогут опробовать космические тренажеры, примерить скафандр, ощутить на себе гравитацию и прогуляться по Юпитеру, побывать на МКС, посетить плазмокомнату, пообщаться с космонавтами с орбиты и даже познакомиться с пришельцем. Время работы выставки: с 10 до 22 часов. Билеты: 390-590 рублей (дети до 3-х лет бесплатно) (0+).

На интерактивной выставке «Твой космос» будет интересно и детям, и взрослым. Фото: https://vk.com/t_cosmos_rzn

В Центральном парке культуры и отдыха в рамках проекта «Воскресный вечер в парке» пройдет детский концерт «Непоседа». Для рязанцев выступят: артисты народного любительского театра «Нюанс», продюсерского центра «Медиа-Формат», студий «Арс Нова» и «Новые голоса», ансамбля танца «Мед», школы популярной музыки «Будь собой». Начало в 18:00. Вход свободный, (0+).

Завершить выходные можно в кино. Рекомендуем обратить внимание на премьеры недели: анимационный фильм «Король Лев» (6+), ужасы «Солнцестояние» (18+) и «Обитель тьмы» (18+) или триллер «Соблазн» (18+), получивший золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале. Также в кинотеатрах продолжаются показы комедийного ужастика Джима Джармуша «Мертвые не умирают» (18+) и боевика Люка Бессона «Анна» (18+), в котором задействовано немало русских актеров. Стоимость билетов и расписание сеансов смотрите на сайтах кинотеатров.

Желаем вам отличных выходных. Проведите их культурно!