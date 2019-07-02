Разошлись: тарифы на коммуналку в Рязани выросли вдвое больше, чем в прошлый раз

С 1 июля начали действовать новые тарифы на коммуналку. Окончательный список ценников для облцентра стал известен прямо перед сдачей этого номера «Комсомолки» в печать. По газу, напомним, информация была уже неделю назад: голубое топливо подорожало примерно так же, как и с 1 января. Это дало повод надеяться, что и прочие тарифы с 1 июля сохранят свои темпы роста. Рано мы радовались. Ой, как рано.

Но сначала о приятном: плату за содержание жилья в Рязани не подняли. Вообще не тронули. Эта информация важна не для всех, но для большинства.

Поясним: каждая управляющая компания или ТСЖ этот тариф устанавливает самостоятельно. Но для его изменения, читай «повышения», нужно, чтобы жильцы проголосовали на общем собрании.

Организовать его почти нереально, потому во множестве УК и ТСЖ давным -давно порешили привязать тариф к тому, что горадминистрация устанавливает для муниципальных домов. То есть когда город повышает плату за содержание жилья для «своих» домов, тот же рост автоматически идет и в УК/ТСЖ, установивших у себя такое правило. А поскольку сейчас здесь изменений нет, выдыхаем/забываем. До следующего 1 января.

По капремонту тоже пока тишина: плату не изменили. Но на этом, к сожалению, список констант заканчивается. А начинается очередной виток традиционной национальной игры на выживание «Все равно заплатишь».

ЖАРКИЕ, ГОРЯЧИЕ, ТВОИ

Отопление – услуга, которая с октября по апрель добавляет в наши квитанции самую большую сумму. Новый тариф 2192 рубля за одну Гкал.

Переведем в более привычные числа на примере классической «однушки» – это квартира в 33 кв. м в обычной девятиэтажке. С января 2019 -го ее обитатели платили за отопление 2170 рублей ежемесячно. Теперь же этот ценник 2250 рублей, то есть рост на 80 целковых. Прошлое подорожание тому же жильцу обошлось менее чем в 40 рублей.

Те же темпы роста оказались и у прочих тарифов. Приводя новые значения, переводить их будем на ту же классическую «однушку» с одним обитателем.

Горячей воды наш жилец тратит около 2 кубов в месяц. С Нового года они обходились ему почти в 327 рублей, теперь же этот транжира отнесет 338. До января он платил по 322 целковых.

То есть в рублях рост не так уж велик, но принцип – что и в отоплении: с 1 июля рост по сравнению с 1 января вдвое больше, чем при предыдущем подорожании тарифов – 11 рублей против 5.

Холодная вода за кубометр прибавила в цене 1 рубль 5 копеек. Рязанец из нашей «однушки» тратит ее по 4 куба в месяц, и теперь заплатит за это удовольствие 110 рублей, вместо 106 рублей до июля. Здесь темпы аналогичные: прошлый рост 2 рубля, нынешний 4.

Водоотведение скакнуло вовсе круто: за 6 слитых в канализацию кубометров «наш» жилец отдаст теперь 173 рубля. Еще в июне было 157, а полгода назад 154. Скорость увеличения этого тарифа изменилась даже не вдвое, а сразу в 5 раз!

Свет не отстает: кВт/час в Рязани стоит нынче 4,6 рубля и при потреблении 100 киловатт в месяц житель облцентра отдаст 460 рублей (больше на 15 и 7 рублей к прошлым подорожаниям соответственно).

Газ, напомним, подорожал примерно на 100 рублей за кубометр. Для тех, кто с его помощью отапливается – это значительно, но эти жильцы и не платят за централизованное тепло. Для обитателей же классических многоэтажек Рязани, использующих газ в кухонной плите, прибавка всего 1 рубль на человека в месяц.

ИТОГО

Теперь посчитаем общую прибавку для «нашего» жильца. В сумме июльское подорожание коммуналки уже сейчас увеличит показатель «итого» в его квитанции на 50 рублей. С октября, с учетом отопления – на 130.

Теперь представим, что тарифы с 1 июля выросли бы также, как с 1 января. Конечно, платить мы все равно стали бы больше, но за полгода наш одиноко живущий обитатель «однушки» сэкономил бы 200 рублей. И это – только один человек, и в небольшой квартире.

КСТАТИ

На селе тарифы устанавливают местные коммунальщики. Но на свет ценник в районах един и с 1 июля для сельчан он составит 3,22 рубля за 1 кВт/час.