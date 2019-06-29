В Рязани продолжается благоустройство дворовых территорий

29 июня в рамках многоуровневого депутатского контроля прошло очередное выездное совещание, в ходе которого были проверены ход и качество ремонта, проводимого на дворовых территориях партийного проекта «Городская среда». В нем приняли участие члены фракции «Единая Россия» в городской Думе, представители администрации Рязани, районных префектур, управляющих компаний и подрядных организаций.

В этом году в областном центре будут отремонтированы 17 дворовых территорий 22 многоквартирных жилых домов. На эти цели направлено почти 124 млн рублей.

Жители домов 26 и 28 на улице Комбайновой высказали пожелание к подрядной организации ускорить проведение благоустройства. Сейчас здесь тротуары выложены плиткой, сделано ограждение игровой и спортивной зоны, проведено озеленение. «Но проезжая часть пока так и осталась без асфальта и посыпана щебенкой», – рассказали председатели ТСЖ Ирина Попова и Сергей Гуркин.

Председатель ТСЖ дома 22 на улице Крупской Геннадий Воронцов пожаловался, что работы на территории давно не ведутся. «Почти месяц все в таком состоянии», – уточнил он и попросил подрядчика восстановить освещение, которое было нарушено во время ремонта.

Благоустройство этих объектов контролирует член фракции «Единая Россия» в Рязанской городской Думе Александр Бурцев.

Старший по дому 30 корпус 1 на улице Бирюзова рассказал, что во дворе будут сделаны дополнительные места для парковки машин. «Мы провели общее собрание и было принято решение об увеличении проезжей части дороги. С подрядной организацией уже есть договоренность о внесении изменений в первоначальный дизайн-проект», – отметил мужчина.

Следующий объект проверки – дворовая территория дома 29 на улице Бирюзова, которую еще на прошлом объезде участники выездного совещания выделили как по большому объему работ, так и по оригинальности исполнения.

По словам председателя ТСЖ Надежды Гайдай, благоустройство двора продолжается. «Мы расширили въездную группу, сейчас занимаемся ландшафтным дизайном – проводим озеленение. Высадили голубые ели, так наши дети их уже украсили и еще с большим нетерпением ждут новогодние праздники», – поделилась она.

Во дворе дома 15 на улице Станкозаводской и дома 3 на улице Космонавтов установлены бордюры, началась укладка тротуарной плитки, подготовлена и зонирована площадка для игровой и спортивной зоны. По словам жителей, благоустройство проезжей части в настоящее время приостановили из-за работ, которые ведет МУП РМПТС на сетях, проходящий на дворовой территории. Похожие вопросы есть к рязанскому Водоканалу - на дороге много коммуникаций предприятия и колодцев. Представители организаций рассказали рязанцам о сроках завершения ремонта и предложили пути положительного решения проблемы.

Благоустройство этих объектов находится на контроле члена фракции «Единая Россия» в Рязанской городской Думе Сергея Дейнего.

Как рассказал председатель ТСЖ дома 16 и 16 корпус 1 на улице Зубковой Алексей Игнатов, за сроками и качеством работ ведется постоянный депутатский и общественный контроль. «На следующей неделе подрядная организация приступит к асфальтированию проезжей части. В настоящее время тротуар выложен плиткой, ведется подготовка к установке нового игрового детского комплекса», – уточнил он.

Во дворах домов 33 на улице Новоселов и 48 корпус 5 на улице Касимовское шоссе ремонт практически завершен. «Осталось только сделать покрытие на детских и спортивных площадках. Также есть договоренность с жителями об обустройстве дополнительного места для контейнерной зоны. Сейчас согласовываем смету и объем работ», – пояснил директор подрядной организации Алексей Лебедев.

Ход благоустройства на этих объектах контролирует член фракции «Единая Россия» в Рязанской городской Думе Татьяна Климова.

На улице Быстрецкой, дом 27 жители положительно отметили деятельность подрядчика. «Работа не останавливается даже в выходные. Нам вчера включили освещение во дворе. Мы очень довольны», – рассказали рязанцы. При этом председатель ТСЖ Евгения Мызгина попросила оказать содействие в ремонте дороги между домами. Участники объезда заверили, что рассмотрят просьбу жителей.

Во дворе дома 41 на улице Высоковольтной выполнена большая часть благоустройства. По словам одной из жительниц, осталось сделать покрытие на спортивной площадке, установить ограждение вокруг дома и завершить озеленение.

На улице Черновицкой, дом 12 ремонт также находится в активной фазе. Проводится подготовка проезжей части к асфальтированию и площадки для установки игрового и спортивного оборудования.

«Мы сегодня проверили 12 объектов. Депутатский контроль за сроками и качеством благоустройства будет продолжен до завершения ремонта дворовых территорий», – подчеркнула в завершение выездного совещания руководитель фракции «Единая Россия» в Рязанской городской Думе Елена Волкова.

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