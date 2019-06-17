2019-06-17T10:18:09+03:00
На здоровье

Впереди ГОСТа: продукцию «Амка» Роскачество занесло в число лучших в стране

Среди тех, кто преодолел испытания лаборатории, столичные эксперты отдельно выбрали товар с самыми хорошими показателями
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Главный технолог Агромолкомбината «Рязанский» Марина Улькина как никто другой знает о качестве этой продукции.Главный технолог Агромолкомбината «Рязанский» Марина Улькина как никто другой знает о качестве этой продукции.
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В Москве завершилась Неделя российского ритейла – это одно из самых знаковых событий российского рынка. На площадках Недели встречаются производители, представители власти и крупных торговых сетей. В качестве экспертов здесь выступают специалисты Роскачества, которые в торжественной обстановке отмечают лучшие товары пищевой промышленности России.

В пятерке продуктов, отобранных экспертами по всей стране, два (!) произведены на Агромолкомбинате «Рязанский».

Что примечательно, пищевые продукты отбирали из всего их огромного ассортимента: в числе лучших, помимо молочки, консервированный зеленый горошек и пиво. Так что попадание в эту «золотую пятерку» сразу двух продуктов одного производителя – его огромное достижение. Нам с вами оба эти товара хорошо известны: это творог «Амка» жирностью 9 % и сметана «Амка» с массовой долей жира в 20 %.

Продукция, так хорошо известная рязанцам, давно и прочно находится в числе лидеров рынка ЦФО.

Продукция, так хорошо известная рязанцам, давно и прочно находится в числе лидеров рынка ЦФО.

Роскачество с названными продуктами тоже знакомо хорошо и давно: проверяют их регулярно и не первый год, так что награда заслуженная годами честной и качественной работы. Причем, о проверках этой организации ни один производитель заранее знать не может: специалисты Роскачества покупают продукт, который позже отправят в лабораторию, в обычных магазинах. Но обо всем по порядку.

Испытанные временем

За творог Роскачество в очередной раз взялось в 2017 году. Тогда веерная закупка «накрыла» 44 российские торговые марки, попал в число исследуемых продуктов и творог «Амка» жирностью 9 %.

Проверка в лаборатории была поистине масштабной. Шутка ли – специалисты изучали характеристики по 62 показателям! Искали запрещенные растительные жиры, сою, крахмал, клетчатку… Помимо прочего и антибиотики тетрациклиновой группы. Кстати, по нормам техрегламента, они в твороге допустимы – но в строго ограниченном количестве.

Однако проверка Роскачества не техрегламент: эта организация в число лучших продукт даже со следами антибиотиков не занесет.

Изучали творог и на наличие консервантов и красителей, сухого молока, дрожжей и плесени, патогенных микроорганизмов. Ничего из этого списка в «Амке» не нашли. Зато отметили, что творог именно той влажности, которая показывает, что при производстве происходит достаточное отделение сыворотки.

И, возможно, самое главное резюме экспертов: «Для создания этого продукта использовалось только качественное молоко».

В итоге творог «Амка», преодолевший все испытания, специалисты признали высококачественным продуктом. То есть соответствующим не только требованиям законодательства, но и опережающим стандартам – в том числе самого Роскачества.

Но даже это был не предел: производителей самых лучших российских товаров проверяли еще и, что называется, «на месте», то есть непосредственно само молокоперерабатывающее предприятие. Аудит Агромолкомбинат «Рязанский» тоже прошел успешно.

И вот, в апреле 2017 года творог «Амка» получил заветный государственный Знак качества! Казалось бы, вершина покорена… Ан нет. Чтобы подтверждать право на этот престижный знак, всю вышеописанную проверку нужно проходить… снова и снова.

Однако в следующий раз Агромолкомбинат «Рязанский» прошел ее даже раньше, чем ожидал: по всей стране Роскачество взялось проверять сметану. И как всегда – место и время закупки неизвестно, а сама проверка не менее масштабная, чем у творога.

На этот раз под микроскоп отправился товар уже полсотни производителей страны, в число которых попал и рязанский завод. Изучали образцы уже по 75 показателям качества и безопасности.

В сметане помимо прочего искали консерванты, стабилизаторы, крахмал, антибиотики, генномодифицированные ингредиенты – их в этом продукте, при условии, что он претендует на звание высококачественного, не должно быть в принципе.

Среди других проверок – анализы на наличие пестицидов, тяжелых металлов и радионуклидов (в том числе стронция и цезия), а также контроль микробиологических показателей и содержание дрожжей и плесени. И все испытания, вкупе с массой других, сметана «Амка» с жирностью 20% прошла успешно.

Резюме экспертов Роскачества: «Эта сметана абсолютно безопасна». Как следствие, вслед за творогом, государственный Знак качества появился и на сметане рязанского производителя.

Но все это, напомним, было ранее. Позже испытание и временем, и экспертами лишь подтвердило: Агромолкомбинат «Рязанский» свою планку не снижает.

Надежный ориентир

Очередным доказательством тому стало и награждение, прошедшее на Неделе российского ритейла. Здесь, помимо занесения в «золотую пятерку», творог «Амка» жирностью 9 % и сметана «Амка» с массовой долей жира в 20 % вновь были удостоены Знаками качества лучшей отечественной продукции.

– Мне очень приятно вручать Знак качества компаниям, которые подтвердили высокий уровень качества своей продукции. Я желаю вам продолжать работу на таком же уровне и быть примером для других производителей в своих отраслях, – отметил на церемонии награждения директор департамента Минпромторга РФ Никита Кузнецов.

Теперь оба отмеченных на Неделе российского ритейла продукта войдут во всероссийскую программу продвижения в федеральных и региональных торговых сетях и будут особо выделены непосредственно в торговых залах.

– Для нас очередное присвоение Знака качества это очень значимое событие, – рассказал нам заместитель генерального директора Агромолкомбината «Рязанский» Егор Подоль. – При нынешнем гигантском обилии товаров для потребителей этот Знак качества – надежный ориентир.

НАША СПРАВКА

Некоммерческая организация Роскачество учреждена распоряжением правительства РФ для независимого исследования качества товаров и выдачи лучшим из них Знака качества. За несколько лет существования организации ее эксперты проверили 4,5 тысячи товаров, лишь 5 % которых получили Знак качества.

Право размещать знак на продукции, которой он присужден, производители могут в течение 2-3 лет – в зависимости от категории товара.

Право размещать знак на продукции, которой он присужден, производители могут в течение 2-3 лет – в зависимости от категории товара.

ВАЖНО!

Весь производственный процесс на Агромолкомбинате «Рязанский» – полностью закрытый. Это исключает добавление примесей и окисление, поскольку нет контакта с воздухом. В результате в молочных продуктах предприятия сохраняются все полезные вещества и витамины, необходимые для нашего здоровья.

На сметане «Амка» – Знак качества.

На сметане «Амка» – Знак качества.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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