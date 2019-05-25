В Рязани благоустраивают дворовые территории

25 мая в Рязани прошло очередное выездное совещание в рамках многоуровневого депутатского контроля за ходом ремонта дворовых территорий, проводимого в рамках партийного проекта «Городская среда». Члены фракции «Единая Россия» в областной и городской Думе совместно с представителями администрации Рязани, районных префектур, управляющих компаний и подрядных организаций посетили дворы, включенные в программу комплексного благоустройства 2019 года.

По словам регионального координатора партийного проекта «Городская среда», депутата областной Думы Александра Ачалова, в областном центре будут отремонтированы 17 дворовых территорий 22 многоквартирных жилых домов. На эти цели будет направлено почти 124 млн рублей.

Во дворе домов 26 и 28 на улице Комбайновой запланировано расширить и заасфальтировать проезжую часть, тротуары выложить плиткой, поставить ограждение, провести озеленение. Обновление коснется и зоны отдыха – установят детский игровой спортивный комплекс. Благоустройство объекта находится на контроле депутата городской Думы Александра Бурцева.

В настоящее время уже установлены бордюры и проведена отсыпка щебенкой. Председатели ТСЖ Ирина Попова и Сергей Гуркин рассказали, что за всеми этапами работ следят и жители. Они отметили качество проводимого ремонта и поблагодарили подрядчика.

Обновление двора дома 22 на улице Крупской также проверяет Александр Бурцев. На объекте на данный момент установлены бордюры и проведена отсыпка щебенкой.

Жители дома 30 корпус 1 на улице Бирюзова рассказали о своих пожеланиях к подрядчику.

- В соответствии с проектом у нас уже расширена проезжая часть, но мы считаем, что этого будет недостаточно и хотели бы увеличить ширину дороги для парковки машин, – уточнил старший по дому.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Рязанской городской Думе Елена Волкова предложила рассмотреть вариант обустройства дополнительного парковочного пространства.

По словам руководителя подрядной организации Михаила Савосина, для решения этого вопроса необходимо собрать общее собрание. «Если жильцы проголосуют за внесение изменений в дизайн-проект и будут готовы к дополнительному финансированию, то мы сможем сделать, как хотят жители», – добавил он.

Дворовая территория дома 29 на улице Бирюзова – одна из самых больших среди объектов 2019 года и самых масштабных по объему работ.

Как отметила председатель ТСЖ Надежда Гайдай, жители очень рады, что двор в этом году стал участником программы формирования комфортной городской среды. «Дизайн-проект составлялся с учетом пожеланий жильцов всех возрастов. У нас все будет поделено на тематические зоны – игровая, детская, спортивная, для представителей старшего поколения, для любителей настольных игр», – пояснила она.

На объекте уже выложена плитка – на проезжей части и тротуарах, установлены бордюры и освещение. Сейчас ведутся работы по подготовке площадок.

После осмотра все участники выездного совещания были единодушны – дворовая территория выделяется своим оригинальным исполнением, и это будет один из самых красивых дворов. Ремонт обоих объектов находится на контроле депутата городской Думы Сергея Дейнего.

Следующим объектом, который посетили участники выездного совещания, стали дома 16 и 16 корпус 1 на улице Зубковой. Здесь будет заменен асфальт, тротуар выложат плиткой, установят новый игровой детский комплекс.

- За домом мы организовали парковочное пространство. Сейчас на этом месте уже проведены предварительные работы, – рассказал председатель ТСЖ Алексей Игнатов.

Во дворах домов 33 на улице Новоселов и 48 корпус 5 на улице Касимовское шоссе подрядчик сделал большую часть работ из запланированных. «Проведено асфальтирование проезжей части и тротуаров, завезли питательный грунт для озеленения, установлены некоторые элементы игрового оборудования», – уточнил руководитель подрядной организации Алексей Лебедев.

Ход ремонта на этих объектах контролирует депутат городской Думы Татьяна Климова.

На улице Быстрецкой, дом 27 ремонт находится в активной фазе – проведена отсыпка щебенкой, установлены бордюры, ведется асфальтирование тротуаров. В центре территории находится площадка с малыми архитектурными формами. Ее конфигурация будет изменена, рассказали жители. При этом рязанцы отметили, что с подрядчиками налажен конструктивный диалог. «Мы всегда можем к ним обратиться и уточнить, если у нас возникают вопросы по качеству или срокам ремонта», – добавила председатель ТСЖ Евгения Мызгина.

Своим дизайном территория дома 41 на улице Высоковольтной напоминает двор на улице Бирюзова – площадки для отдыха и игр будут организованы в центре.

- Зеленая зона со скамейками у нас будет располагаться за домом, – пояснила одна из жительниц.

Во дворе дома 12 на улице Черновицкой ремонт также идет полным ходом. В настоящий момент здесь уже расширена и отсыпана щебнем проезжая часть, организованы парковочные карманы, установлены бордюры.

- Сегодня были проверены 10 объектов. За всеми адресами закреплены депутаты-единороссы, которые будут контролировать работу подрядных организаций до завершения ремонта дворовых территорий, – подчеркнула Елена Волкова.

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