2019-05-17T17:17:23+03:00
Наши права и льготы

Рязанские налоговики напомнили о новшествах в законодательстве

Информация будет особенно полезна льготникам
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Перечень льгот по налогу на имущество, земельному и транспортному налогам, а также основания для их получения – год от года расширяются, напоминают рязанские налоговики.

Так, Закон от 28.12.2017 № 436-ФЗ установил налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 600 кв. м на один земельный участок для льготных категорий физлиц, включая пенсионеров. Эта норма впервые применялась в 2018 году при расчете налога за 2017 год, и будет использоваться в этом году.

Так, если площадь участка, принадлежащего льготнику, не более 6 соток – налог взимать не будут, если же площадь выше – налог рассчитывают за оставшуюся площадь.

Вычет предоставляется по одному земельному участку по выбору льготника независимо от категории земель, вида разрешенного использования и местоположения участка в пределах страны.

Действие льгот расширили

Закон от 30.10.2018 № 378-ФЗ установил и возможность применения налогового вычета по земельному налогу и льгот по налогу на имущество для лиц предпенсионного возраста.

Таким образом, для женщин, отметивших 55-летие и мужчин, достигших возраста 60 лет, которые из-за повышения пенсионного возраста формально статус пенсионера еще не приобрели – положены льготы, рассчитанные для пенсионеров.

Без лишних усилий

С 2019 года установлен, так называемый, «проактивный» порядок предоставления налоговых льгот. То есть налоговики, используя имеющиеся у них сведения о льготниках, относящихся к пенсионерам, инвалидам и лицам предпенсионного возраста, самостоятельно предоставляют полагающиеся льготы – даже если заявление от человека в инспекцию не поступало.

Многодетные семьи в плюсе

С учетом послания Президента РФ, начиная с 2019 года, увеличен размер налоговых вычетов для жилых помещений, принадлежащих многодетным россиянам.

В частности, налоговая база по налогу уменьшается на величину кадастровой стоимости 5 кв. м в отношении квартиры (части квартиры, комнаты) и 7 кв. м в отношении жилого дома (части дома) в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Вычет предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида (квартира, часть квартиры, комната, дом, часть дома), в том числе и когда нет заявления от человека о предоставлении налоговой льготы или уведомления от него о выбранном объекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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