За первый квартал 2019 года чистая прибыль «РОСТЕЛЕКОМА» выросла на 46%

ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, объявил результаты деятельности за первый квартал 2019 года по данным консолидированной отчетности по МСФО.

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЗА I КВАРТАЛ 2019 ГОДА

• Рост выручки составил 3% год к году, несмотря на наличие в I квартале предыдущего года разовых доходов. Без учета данных доходов, рост выручки составил бы 6%;

• Цифровой сегмент вырос на 10%, а его доля в выручке составила 56%;

• OIBDA выросла на 12% до 26,4 млрд руб.;

• Чистая прибыль. выросла на 46% и достигла 5,6 млрд руб.;

• Сегмент розничных клиентов, формирующий 45% выручки компании, показал наилучшую динамику, увеличившись на 3,4% год к году. Остальные сегменты также выросли на 3% год к году;

• Продолжают расти показатели ARPU по ШПД и IPTV.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ ЗА I КВАРТАЛ 2019 ГОДА

• Выручка выросла на 3% до 78,7 млрд руб. по сравнению с I кварталом 2018 г.;

• Показатель OIBDA вырос на 12% до 26,4 млрд руб.;

• Рентабельность по OIBDA выросла на 2,6 п.п. до 33,5% по сравнению с I кварталом 2018 г.;

• Чистая прибыль выросла на 46% до 5,6 млрд руб. в сравнении с I кварталом 2018 г.;

• Капитальные вложения составили 22,3 млрд руб. (28,4% от выручки), увеличившись на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (15,1 млрд руб. и 19,8% от выручки за I квартал 2018 г. соответственно);

• FCF составил (14,6) млрд руб. против (5,8) млрд руб. в I квартале 2018 г.;

• Чистый долг увеличился на 12% с начала года и составил 208,4 млрд руб. или 2х показателя «чистый долг/OIBDA».

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– «Ростелеком» уверенно начал 2019 год, завершив первый квартал ростом по основным финансовым показателям. Этого удалось добиться за счет расширения цифровых сервисов в экосистеме наших продуктов и увеличения дохода с каждого клиента, – заявил Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. – Компания продолжает расти за счет цифровой трансформации и перехода к новой модели бизнеса, основу которого составляют цифровые и контентные услуги. Мы ставим амбициозные цели и гордимся лидирующими позициями на основных рынках.

Компания ввела на рынок «Ростелеком Здоровье» — мобильное приложение и сайт с быстрым доступом к онлайн-консультациям терапевтов в круглосуточном режиме и профильных специалистов по предварительной записи. Клиенты нового сервиса без поездок в поликлинику и очередей в любом удобном формате, в любой день недели и время суток могут оперативно связаться с врачом. Сервис предлагает удобные индивидуальные или семейные программы, чтобы подписчик мог в режиме онлайн заботиться о собственном здоровье и здоровье своих близких.

«Ростелеком» успешно продвигает И решения для умного дома. С начала продаж реализовано более 100 тысяч камер для домашнего видеонаблюдения. Услуга помогает дистанционно контролировать происходящее внутри или вне дома из любой точки мира, где есть интернет.

Достижения компании в области развития облачных сервисов были отмечены экспертами рынка: по итогам 2018 года «Ростелеком» занял 1 место в рейтинге «ТМТ Консалтинг» по количеству клиентов виртуальной АТС.

– Наша доля рынка увеличилась более чем в два раза в прошлом году: с 11% до 24%. Эффективному продвижению на рынке виртуальных АТС способствовали выгодный пакет услуг «Быть в плюсе», активный омниканальный подход к привлечению клиентов, индивидуальный подход к целевым аудиториям и рекламному продвижению для каждого региона, а также простое и прозрачное ценообразование с широкой функциональной линейкой сервиса, – говорит Михаил Осеевский.

Одним их важнейших достижений отчетного квартала стало значительное увеличение операционной прибыли до амортизации. Компания смогла не только обеспечить двузначный рост OIBDA, но и заметно нарастить рентабельность по этому показателю: OIBDA margin выросла на 2,6 процентных пункта – до 33,5%.

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– Результаты первого квартала 2019 года позволяют нам с уверенностью смотреть на перспективы дальнейшего развития компании в наращивании цифрового сегмента. Помимо расширения цифрового бизнеса, компания успешно реализует проекты повышения внутренней эффективности. Мы ожидаем позитивную динамику основных финансовых показателей в будущем, что позволяет нам подтвердить следующие цели на 2019 год: рост выручки и OIBDA не менее 2,5%, CAPEX в пределах 65-70 млрд руб. с учетом 7 млрд руб. регуляторного CAPEX и без учета реализации госпрограмм», — добавил Сергей Анохин, старший вице-президент – финансовый директор ПАО «Ростелеком».

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